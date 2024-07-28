Críticas contra Trump por decir a cristianos que, si lo eligen, "en cuatro años no tendrán que votar nuevamente"

Video Trump asegura a cristianos que si lo eligen, "en cuatro años no tendrán que votar nuevamente"

Voces demócratas criticaron al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, y sus expresiones en un evento con electores mayormente cristianos a los que dijo que, si lo eligen en noviembre, "en cuatro años, no tendrán que votar nuevamente".

Trump dijo en específico en un discurso ante el grupo conservador Turning Point Action en Florida el viernes: "Cristianos, salgan y voten, solo esta vez. No tienen que hacerlo otra vez". "En cuatro años, no tendrán que votar nuevamente. Lo tendremos tan bien arreglado, que no tendrán que votar".

Son declaraciones vagas que pueden ser interpretadas de distintas maneras. Políticos demócratas lo tomaron como una velada advertencia con tintes autoritarios. Ese fue el caso de los congresistas Adam Schiff, de California, y Pramila Jayapal, de Washington.

"Este año, la democracia está (en juego) en la boleta y, si queremos salvarla, debemos votar contra el autoritarismo", escribió el primero en la red X. "Esto es espantoso. No podemos dejar que este sea el caso", escribió la segunda, también en la red X.

La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, quien se espera sea confirmada pronto como la candidata demócrata luego de que el presidente Joe Biden renunció a su candidatura, también opinó sobre los dichos de Trump en un comunicado citado por The Washington Post. "Nuestra democracia está bajo el asedio del criminal Donald Trump. Después de las elecciones pasadas que Trump perdió, él envió una turba a revertir los resultados. Durante esta campaña ha prometido violencia si pierde, el fin de nuestras elecciones si gana..."

El asunto del futuro de la democracia de Estados Unidos ha sido una línea constante en la campaña demócrata. Biden, sobre todo, buscó centrar sus dardos en este punto en específico antes de desistir de pelear la reelección.

Qué dijo la campaña de Trump al respecto

La campaña de Trump, consultada por medios sobre esos comentarios , respondió en un comunicado en el que no los abordó de forma concreta. "Estaba hablando sobre unir al país y traer prosperidad a cada estadounidense, en contraste con el ambiente político divisivo que ha causado tanta división e incluso resultado en un intento de asesinato", dijo citado por medios el portavoz Steven Cheung en referencia al atentado contra Trump en un mitin en Butler, Pensilvania.

No es la primera vez que Trump desliza comentarios como esos. De acuerdo con el reporte de The Washington Post, lo hizo hace unas semanas en declaraciones que pudieran ser interpretadas como que a Trump le interesa que los votantes cristianos le den su voto en estos comicios porque es en ellos en específico en los que quiere asegurarse un triunfo.

"¿Saben el poder que tienen si votan? (...) Tienen que ir a votar, solo esta vez. No me importa, en cuatro años, no tienen que votar. ¿Está bien? En cuatro años, no voten. No me importará en ese momento (...) lo tendremos todo bien planchado, así que será muy diferente", dijo en esa ocasión, un evento de la organización Faith and Freedom Coalition en Washington, también con palabras que se prestan a diferentes interpretaciones.

El voto de los cristianos, y sobre todo de los evangélicos, es crucial para Trump, según ese diario, pues en las elecciones previas representaron un tercio del apoyo que recibió el expresidente.

