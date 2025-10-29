Trump ordena al Pentágono reiniciar pruebas de armas nucleares "inmediatamente" en respuesta a las de otros países

Video Corte bloquea orden que obliga a Bovino a rendir informes diarios: resumen de las noticias del día

Donald Trump anunció este miércoles que ordenó al Departamento de Defensa reiniciar pruebas de armas nucleares estadounidenses "inmediatamente".

En un mensaje en su red Truth Social, el presidente aseguró que aunque fue "difícil" tomar esta decisión, lo hizo "debido a los programas de pruebas de otros países".

Así, Trump subrayó que aunque "Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país", calcula que "la situación se igualará en cinco años" con los países que le siguen en el ranking como Rusia y China.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato", se lee en su mensaje.

"Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!", agregó.