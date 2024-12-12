Trump designa a Kari Lake para directora de Voice of America y elige embajadores para Argentina y Colombia

Video Trump anuncia dos cargos clave en materia de inmigración: Vitello y Scott, sus elegidos para ICE y CBP

El presidente electo Donald Trump anunció el miércoles la elección de Kari Lake como directora de Voice of America, la emisora de noticias financiada por el Congreso.

Lake, otra de los fieles seguidores a quienes Trump ha retribuido con un cargo en su nueva administración, se postuló sin éxito para gobernadora de Arizona y un escaño en el Senado.

En una declaración, Trump dijo que Lake sería designada en última instancia por el director de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales de su próxima administración: "A quien anunciaré pronto", adelantó.

El presidente electo agregó que Lake “garantizará que los valores estadounidenses de libertad se transmitan por todo el mundo de manera JUSTA y PRECISA, a diferencia de las mentiras difundidas por los medios de noticias falsas”.

¿Quién es Kari Lake y cuál es su relación con Trump?

Kari Lake, una partidaria de la línea dura en materia de inmigración, fue presentadora de noticias de televisión en Phoenix durante casi tres décadas hasta que se fue en 2021después de hacer una serie de declaraciones controvertidas en las redes sociales, incluida la difusión de información errónea sobre el covid-19 durante la pandemia.

Telegénica y buena comunicadora, Lake lanzó su carrera política poco tiempo después, construyendo rápidamente un grupo de seguidores leales y un perfil nacional mientras se enfrentaba a periodistas y se hacía eco de Trump en su dura crítica de lo que llamó las "noticias falsas".

Kari Lake durante su fallida campaña para el Senado. Imagen Ross D. Franklin/AP



Lake se ganó el cariño de Trump por su compromiso dogmático con la falsedad de que tanto ella como Trump fueron víctimas de fraude electoral. Nunca ha reconocido haber perdido la elección a gobernadora y llegó a autodenominarse la “gobernadora legítima” en su libro de 2023 'Unafraid: Just Getting Started'.

Lake continuó su infructuosa lucha en la corte para revocar la medida incluso después de haber comenzado su campaña para el Senado, que perdió por un margen aún mayor el mes pasado, después de intentar moderar su tono durante su campaña pero luchando por mantener un mensaje consistente sobre temas espinosos, incluido el fraude electoral y el aborto.

No obstante, Trump la consideró como su compañera de fórmula para vicepresidente antes de decidirse por JD Vance.

Voice of America, una emisora financiada por el Congreso

En el pasado, Donald Trump ha sido un crítico feroz de Voice of America. “Las cosas que dicen son repugnantes para nuestro país”, llegó a declarar en 2020.

La emisora fue objeto de críticas adicionales durante el primer mandato de Trump por su cobertura de los primeros días de la pandemia de coronavirus, al grado que la Casa Blanca emitió una publicación en donde la acusaba de usar dinero de los contribuyentes “para hablar a nombre de regímenes autoritarios” debido a que cubrió el levantamiento de las medidas de confinamiento en la ciudad china de Wuhan, donde se originó el virus.

La VOA se fundó durante la Segunda Guerra Mundial y su estatuto del Congreso le exige presentar noticias e información independientes a audiencias internacionales. Respondió a las críticas de Trump defendiendo su cobertura.

Al asumir el cargo en enero de 2021, la administración del presidente Joe Biden rápidamente eliminó a varios altos funcionarios alineados con Trump de la VOA y de puestos afiliados a ella.

Trump anuncia embajadores para Argentina, Colombia y la OEA

También el miércoles, Trump anunció a Leandro Rizzuto como su elección para ser el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington, y dijo que quería que el abogado de lesiones personales de Florida Dan Newlin fuera el embajador de su administración en Colombia.

También eligió a Peter Lamelas, médico y fundador de una de las empresas de atención de urgencias más grandes de Florida, para ser el embajador de Estados Unidos en Argentina. Lamelas también es un gran donante a las campañas pasadas de Trump y otros republicanos importantes.

