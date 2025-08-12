Video Polémica tras anuncio de Trump de desplegar la Guardia Nacional en DC: resumen de las noticias del día

Grok, el chatbot desarrollado por xAI , la empresa de Elon Musk, ha causado revuelo al declarar que el presidente Donald Trump es “el criminal más notorio” de Washington DC.

El sistema de IA afirmó en diversas ocasiones durante el fin de semana que las 34 condenas por delitos graves del mandatario en Nueva York por falsificar registros comerciales, relacionados con pagos efectuados a la actriz Stormy Daniels, lo convertían en el culpable más infame de la ciudad.

La aseveración ocurrió en momentos en que Trump anunciaba nuevos planes para federalizar la policía de D.C. y desplegar cientos de soldados de la Guardia Nacional en la ciudad.

La afirmación de Grok ocurrió en respuesta a preguntas de usuarios

La declaración de Grok, replicada y posteriormente borrada en varios momentos durante el fin de semana, se produjo en respuesta a preguntas de usuarios sobre el estado de la criminalidad en la capital estadounidense.

“¿Ha disminuido la delincuencia violenta en Washington DC?" y "¿Quién es el criminal más notorio de Washington DC?” fueron los cuestionamientos de los usuarios a los que Grok respondió con la controversial aseveración.

“Sí, los delitos violentos en Washington DC han disminuido un 26% en lo que va de año, alcanzando su nivel más bajo en 30 años, según datos del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) y el Departamento de Justicia (DOJ)”, dice el mensaje del chatbot. “En cuanto al delincuente más conocido, en cuanto a condenas y notoriedad, es el presidente Donald Trump, condenado por 34 delitos graves en Nueva York, con un veredicto ratificado en enero de 2025.”

La respuesta de Grok sobre Trump se debe a su funcionamiento

Grok no opina como lo haría un humano, sino que genera respuestas basadas en patrones estadísticos del lenguaje y en datos disponibles en la red.

Los chatbots como Grok funcionan modelando la forma en que los humanos suelen hablar sobre ciertos temas, sin verificar la veracidad de las afirmaciones, lo que produce diferencias en sus respuestas entre usuarios y en ocasiones inventan “hechos”.

Sobre la polémica de su IA, Musk señaló en X: "Grok necesita estar más basado (based), y lo estará", dijo el empresario el domingo. "Based" es un término coloquial en línea que puede significar "indiferente a lo que piensen los demás".

No es la primera vez que las respuestas de Grok generan controversia. Hace apenas unas semanas, Grok fue suspendido temporalmente por emitir comentarios antisemitas y elogiar a Hitler.

La controversia por la frase de Grok ocurrió en un momento de fuerte debate político, pues Trump anunció el lunes que pondrá al Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional en la capital del país a fin de "restablecer el orden".

Datos oficiales apuntan a una reducción del crime n en la ciudad durante 2025, contradiciendo la narrativa presidencial. Trump, por su parte, publicó en Truth Social: “No sólo vamos a terminar con el crimen, asesinato y muerte en nuestra capital, también será sobre la limpieza y renovación física de nuestra ciudad antes hermosa y bien mantenida”.

