Musk insiste en formar un nuevo partido tras romper con Trump por la ley de presupuestos; el presidente le responde que es "ridículo"

Elon Musk dijo que está cumpliendo su amenaza de formar un nuevo partido político tras su ruptura con el presidente Donald Trump, anunciando la creación del ‘America Party’ en respuesta al incremento de la deuda que contempla la ley de presupuestos aprobada en el Congreso a instancias del presidente.

Musk, quien hasta recientemente era un cercano aliado Trump que dirigía el denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), rompió su relación con el presidente republicano por el presupuesto, que fue firmado como ley el viernes.

A medida que avanzaba en el Congreso, Musk amenazó con formar el ‘America Party’. "Cuando se trata de llevar a nuestro país a la bancarrota con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia", afirmó Musk el sábado en X, la empresa de redes sociales que posee.

"Hoy, se forma el America Party para devolverte tu libertad".

La respuesta de Trump a Musk ante la amenaza de crear su propio partido

Al ser cuestionado por los periodistas sobre el esfuerzo de Musk de crear su propio partido político, el presidente dijo el domingo por la tarde mientras se preparaba para regresar a Washington desde su casa en Nueva Jersey que la propuesta de Musk era "ridícula", y destacó el "tremendo éxito del Partido Republicano", tras aprobar en el Congreso su polémica ley presupuestaria.

"Los demócratas han perdido el rumbo, pero siempre ha sido un sistema bipartidista", añadió Trump. "Y pienso que un tercer partido solo añadiría confusión. Realmente parece que se ha desarrollado, pero los tres partidos nunca han funcionado".

En su red social, Trump dijo estar "entristecido" por como Musk había "descarrilado" en las últimas cinco semanas, e insistió en que las críticas del dueño de Tesla a su presupuesto venían motivadas por la eliminación del "mandato de autos eléctricos".

"Además, pidió que un cercano amigo dirigiera la NASA, y aunque pensé que era muy bueno, me sorprendió saber que era un demócrata de sangre azul que nunca había donado a los republicanos. Elon seguramente también lo era", agregó Trump en referencia a Jared Isaacman, cuyo nombramiento fue abruptamente cancelado por el gobierno antes de ser elevado para su consideración en el Senado.

La formación de nuevos partidos políticos no es inusual, pero generalmente luchan por atraer un apoyo significativo aparte de los votantes republicanos y demócratas. Sin embargo, Musk, el hombre más rico del mundo que gastó al menos 250 millones de dólares apoyando a Trump en las elecciones de 2024, podría impactar las elecciones de 2026.

Su renovada disputa con el presidente también podría ser costosa para Musk, cuyas empresas dependen de miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y la empresa que cotiza en bolsa Tesla ha sufrido un golpe en el mercado.

¿Qué se sabe de la creación del partido político ‘America Party’ de Musk?

No estaba claro si Musk había iniciado con los trámites para crear formalmente el nuevo partido político. Los portavoces de Musk y su comité de acción política, America PAC, no comentaron de inmediato este domingo.

Hasta la mañana del domingo, había múltiples partidos políticos enlistados en la base de datos de la Comisión Federal de Elecciones que se habían formado en las horas desde la publicación de Musk en X el sábado con versiones de "America Party", "DOGE" o "X" en el nombre, o Musk listado entre las personas afiliadas a la entidad.

Sin embargo, ninguno parecía ser auténtico, ya que llevaban direcciones de correo electrónico como "wentsnowboarding@yahoo.com" o direcciones de Protonmail no rastreables.

Musk pasó la mañana del domingo en X recibiendo comentarios de los usuarios sobre el partido e indicó que usaría esa plataforma para involucrarse en las elecciones de mitad de período de 2026.

La ruptura entre Trump y Musk se debió al proyecto presupuestario del presidente

El mes pasado, amenazó con intentar reemplazar a todos los miembros del Congreso que votaron por el proyecto de ley de Trump.

Musk había llamado al paquete de recortes de impuestos y gastos una "abominación repugnante", advirtiendo que aumentaría el déficit federal, entre otras críticas.

"El Partido Republicano tiene un control total de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y aun así tuvo el descaro de aumentar masivamente el tamaño del gobierno, expandiendo la deuda nacional en un récord de cinco billones de dólares", escribió Musk el domingo en X.

Sus críticas al presupuesto y el movimiento para formar un partido político marcan un cambio desde mayo, cuando su tiempo en la Casa Blanca estaba llegando a su fin y el jefe de la compañía de cohetes SpaceX y fabricante de vehículos eléctricos Tesla dijo que gastaría "mucho menos" en política en el futuro.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien chocó con Musk mientras dirigía DOGE, declaró el domingo en ‘State of the Union’ de CNN que los "principios" de DOGE eran “populares pero si miras las encuestas, Elon no lo es".

"Imagino que a las juntas directivas de sus empresas no les gustó este anuncio de ayer y estarán alentándolo a centrarse en sus actividades empresariales, no en sus actividades políticas", manifestó.

Con información de AP.

