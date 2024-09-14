Quién es Laura Loomer, una activista de extrema derecha que propaga teorías conspirativas y viaja con Trump

Donald Trump rechazó este viernes condenar los comentarios racistas de una activista política de extrema derecha que lo acompañó esta semana al debate presidencial y a un evento para conmemorar los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Laura me ha respaldado”, manifestó Trump en una conferencia de prensa cerca de Los Ángeles, donde le preguntaron acerca de los temores de sus aliados republicanos sobre su asociación con Laura Loomer.

Pero, ¿quién es ella? Es una activista de 31 años que alguna vez se declaró una “orgullosa islamófoba” y que cuenta con antecedentes de promover conspiraciones extremas y desagradables.

Una de ellas tuvo recientemente como blanco a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. “La Casa Blanca olerá a curry y se facilitará el acceso a los discursos de la Casa Blanca vía un centro de atención telefónica” si Harris, hija de inmigrantes de Jamaica e India, gana los comicios de noviembre, escribió en su cuenta en la red X.

Fue un comentario racista criticado incluso por la republicana Marjorie Taylor Greene, una legisladora por Georgia conocida por propagar teorías de conspiración. La congresista declaró que esa publicación fue “terrible y extremadamente racista” y dijo que no representa al movimiento Make America Great Again (MAGA) de Trump.

Trump por su parte reaccionó escribiendo en su red Truth Social que no concordaba “con las declaraciones que hizo”. Es “una ciudadana privada y simpatizante desde hace mucho tiempo” que “no trabaja para el equipo de campaña”, agregó.

Pero incluso en esa publicación Trump defendió a Loomer, escribiendo que “al igual que los muchos millones de personas que me respaldan, ella está cansada de ver a los marxistas y fascistas de la izquierda radical atacarme y calumniarme violentamente”. “Yo no controlo a Laura. Laura va a decir lo que quiera”, declaró en un evento en California.

Una figura que preocupa a algunos republicanos

Las presentaciones de Loomer con Trump en eventos de campaña han preocupado a algunos de sus simpatizantes más destacados, quienes han tomado la inusual medida de expresar públicamente que temen que perjudique sus posibilidades frente a Harris.

A Taylor Greene se sumó el senador republicano Thom Tillis, quien manifestó que Loomer era “una loca conspiranoica que suele proferir basura asquerosa con el objetivo de dividir a los republicanos”. Añadió que un infiltrado del Partido Demócrata "no podría hacer un mejor trabajo que el que ella está haciendo para afectar las posibilidades del presidente Trump”.

Trump tiene antecedentes de vincularse con extremistas, incluida la cena que sostuvo en su finca Mar-a-Lago en 2022 con Nick Fuentes, un activista de extrema derecha que había utilizado su plataforma online para lanzar retórica antisemita y nacionalista blanca. Trump había dicho en esa época que “no sabía nada acerca de" Fuentes antes de cenar con el rapero Kanye West, ahora conocido como Ye.

El apoyo de Laura Loomer a Donald Trump se remonta al 2017

El diario The New York Times recordó que Loomer fue conocida como una simpatizante acérrima de Trump en 2017 cuando interrumpió una obra en el Parque Central de Nueva York porque el actor que personificaba a Julio César se le pareció demasiado a Trump. "Esto es violencia en contra de Donald Trump. Dejen de normalizar la violencia política en contra de la derecha", gritó.

Fue una puesta en escena polémica en ese entonces, en esta nota reseñamos en ese momento cómo la novedosa propuesta de una versión la obra clásica escrita por William Shakespeare, no gustó a Delta Air Lines ni a Bank of América, que retiraron su patrocinio al considerar que, la imagen renovada del protagonista ataviado con traje y corbata en vez de con la tradicional túnica, recordaba a Trump.

Años después, en 2020 y 2022, agregó The New York Times, Loomer buscó infructuosamente obtener un escaño en el Congreso en Florida.