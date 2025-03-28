Los datos privados de responsables de seguridad de EEUU están disponibles en internet, afirma medio alemán

Video Juez ordena al gobierno Trump conservar los mensajes del chat grupal de Signal sobre ataques en Yemen

Los datos privados de altos asesores de seguridad del presidente estadounidense Donald Trump están disponibles en internet, afirmó el miércoles el semanario alemán Der Spiegel, tras la divulgación accidental de un plan de ataques de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen.

La revista alemana escribe que realizó investigaciones que le permitieron acceder a números de teléfono móvil, direcciones de correo electrónico y, en algunos casos, contraseñas de funcionarios estadounidenses.

Der Spiegel afirma haber "utilizado motores de búsqueda de personas con fines comerciales, así como datos de clientes pirateados y publicados en Internet".

Según la revista, la mayoría de estos números y direcciones de correo electrónico seguían siendo utilizados por las personas involucradas y están vinculados a perfiles en Instagram y LinkedIn.

Los datos se usaron para crear cuentas de Dropbox, un servicio de almacenamiento en la nube, y perfiles en aplicaciones que registran datos de desplazamiento.

Los números telefónicos de Gabbard y Waltz son accesibles en la red

Los números de Gabbard y Waltz estarían incluso vinculados a cuentas en los servicios de mensajería WhatsApp y Signal.

Según la revista, los servicios secretos enemigos podrían piratear fácilmente las comunicaciones de las personas afectadas al infectar sus dispositivos con software espía.

Incluso es "posible" que agentes extranjeros hayan escuchado cuando Gabbard, Waltz y Hegseth intercambiaron mensajes en Signal a mediados de marzo sobre un ataque contra los hutíes, estimó el semanario.

Los tres responsables no reaccionaron de momento a las informaciones del semanario, que se puso en contacto con ellos.

Qué es y cómo funciona Pegasus, el programa espía con el que fueron vigilados miles de periodistas, políticos y activistas en México

Las revelaciones se producen después de que el consejero de seguridad nacional, Mike Waltz, invitara por error al editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a un grupo de discusión de Signal.

El grupo estaba dedicado a ataques estadounidenses contra los hutíes e incluía a los más altos funcionarios estadounidenses.

The Atlantic publicó los detalles de estas discusiones el miércoles.

En el grupo, Hegseth dio detalles precisos sobre los ataques en cuestión, poco antes de que se llevaran a cabo el 15 de marzo.

Los hutíes afirmaron que los bombardeos estadounidenses causaron alrededor de cincuenta muertos y un centenar de heridos.



