Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump firma orden ejecutiva para establecer una reserva gubernamental de bitcoin

El decreto por el que Trump crea la Reserva Estratégica de Bitcóin prevé que se componga de activos incautados en procesos penales y civiles, y "no costará un centavo a los contribuyentes". Esta ausencia de un plan de compras fue recibida con decepción en los mercados de criptomonedas.

Por:
Univision y Agencias
Video Filtración de entrevista a Milei revela preguntas pactadas e interrupción a respuesta sobre criptomoneda

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que establece una reserva estratégica de bitcoin, un hito clave en el camino hacia una posible aceptación generalizada de una criptodivisa criticada por su uso como herramienta para el lavado de dinero.

David Sacks, el ‘zar de las criptomonedas’, explicó que esta reserva gubernamental se compondrá de moneda digital incautada en procesos judiciales lo que, aseguró, "significa que no costará un centavo a los contribuyentes".

PUBLICIDAD

"El propósito de la Reserva es la administración responsable de los activos digitales del gobierno bajo el Departamento del Tesoro", dijo Sacks.

Estados Unidos no venderá ningún bitcoin depositado en la Reserva. Se mantendrá como un almacén de valor. La Reserva es como un Fort Knox digital para la criptomoneda, a menudo llamada ‘oro digital’”, declaró Sacks en redes sociales.

De acuerdo con la nueva orden de Trump, el gobierno de Estados Unidos retendrá los aproximadamente 200,000 bitcoins que ya ha confiscado en procedimientos penales y civiles.

Notas Relacionadas

Las claves del escándalo de $Libra, la criptomoneda que promovió el presidente argentino Javier Milei y que llevó a pérdidas multimillonarias

Las claves del escándalo de $Libra, la criptomoneda que promovió el presidente argentino Javier Milei y que llevó a pérdidas multimillonarias

América Latina
8 min

Más sobre Donald Trump

Gobierno de Trump EN VIVO | La exdirectora de los CDC testificará ante el Congreso sobre las presiones de Kennedy Jr.
19 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO | La exdirectora de los CDC testificará ante el Congreso sobre las presiones de Kennedy Jr.

Política
Trump dice que EEUU "eliminó" una tercera embarcación venezolana. ONU califica los ataques de "ejecuciones extrajudiciales"
4 mins

Trump dice que EEUU "eliminó" una tercera embarcación venezolana. ONU califica los ataques de "ejecuciones extrajudiciales"

Política
Entre gritos e insultos, el jefe del FBI es cuestionado por senadores sobre su papel en el caso Epstein y el asesinato de Kirk
8 mins

Entre gritos e insultos, el jefe del FBI es cuestionado por senadores sobre su papel en el caso Epstein y el asesinato de Kirk

Política
EEUU se fue de esta base estratégica hace 20 años y ahora Trump la usa para sus ejercicios militares en el Caribe
11 mins

EEUU se fue de esta base estratégica hace 20 años y ahora Trump la usa para sus ejercicios militares en el Caribe

Política
Corte de apelaciones rechaza intento de Trump por destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook
5 mins

Corte de apelaciones rechaza intento de Trump por destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook

Política
Presentan cargos formales contra Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk
26 Historias
LiveBlog

Presentan cargos formales contra Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk

Política
Qué se sabe del nuevo ataque de EEUU contra una supuesta embarcación venezolana con drogas a bordo
7 mins

Qué se sabe del nuevo ataque de EEUU contra una supuesta embarcación venezolana con drogas a bordo

Política
Trump dice que fuerzas de EEUU mataron a tres personas a bordo de otro bote venezolano que supuestamente llevaba drogas
6 mins

Trump dice que fuerzas de EEUU mataron a tres personas a bordo de otro bote venezolano que supuestamente llevaba drogas

Política
Los cambios en la celebración del Mes de la Herencia Hispana forzados por las políticas antiinmigrantes de Trump
6 mins

Los cambios en la celebración del Mes de la Herencia Hispana forzados por las políticas antiinmigrantes de Trump

Política
Corte de apelaciones rechaza pedido de Trump y mantiene por ahora a Lisa Cook como gobernadora de la Fed
26 Historias
LiveBlog

Corte de apelaciones rechaza pedido de Trump y mantiene por ahora a Lisa Cook como gobernadora de la Fed

Política


La orden ejecutiva solicita un “recuento completo” de las tenencias de bitcoin del gobierno, que, según Sacks, nunca han sido auditadas completamente.

Dijo también que el gobierno de Estados Unidos ha vendido anteriormente unos 195,000 bitcoins en la última década por 366 millones de dólares. Indicó que ahora valdrían aproximadamente 17,000 millones de dólares si el gobierno no los hubiera vendido.

Sacks mencionó que la orden les permite a los Departamentos del Tesoro y de Comercio “desarrollar estrategias neutrales en el presupuesto para adquirir bitcoin adicional”.

Los precios del bitcoin cayeron hasta cerca de un 6% tras el anuncio, aparentemente por la decepción de que el programa no implique compras inmediatas de esa criptodivisa por parte de los poderes públicos. Aunque, en línea con la volatilidad que caracteriza al mundo de las criptomonedas, no tardó en haber moderado el desplome hasta alrededor del 3%.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El bitcoin es la criptomoneda más antigua y popular. Creada en respuesta a la crisis financiera de 2008 por una persona o personas anónimas, ha florecido de ser un experimento de entusiastas de la criptografía libertaria a un activo con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.7 billones de dólares.

PUBLICIDAD

Aunque no se ha popularizado como una forma de pagar cosas cotidianas, el bitcoin ha encontrado popularidad como reserva de valor, una especie de oro digital que no está controlado por bancos, gobiernos u otras entidades poderosas.

Trump abraza las criptomonedas tras verlas como “una estafa”

La medida llega además en vísperas de una cumbre en la Casa Blanca el viernes a la que asistirán importantes figuras del sector cripto, que fueron donantes significativos de la campaña de Trump para recuperar la presidencia.

Actores adinerados del sector, que se sintieron injustamente atacados por el gobierno del presidente Joe Biden, gastaron mucho para ayudar a Trump a ganar las elecciones del 2024.

Video Trump habla sobre criptomoneda en evento de inversionistas en Miami


Y Trump, que solía ser escéptico de las criptomonedas y hace algunos años declaró que el bitcoin “parece una estafa”, respondió abrazando las monedas digitales y asumiendo su papel no oficial de “presidente de las criptomonedas”, de maneras que pueden ayudar a este sector y enriquecerlo a él y su familia.

De hecho, se asoció con la plataforma de intercambio World Liberty Financial y lanzó su propia moneda meme $Trump en enero, al igual que su esposa con $Melania, movimientos vistos por algunos como un conflicto de intereses.

Además, hizo campaña con la promesa de establecer una reserva de bitcoin. El mandatario también está presionando al Congreso para que apruebe legislación favorable al sector, y en su gobierno, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha comenzado a suspender medidas coercitivas que había tomado contra algunas grandes empresas de criptomonedas.

Con información de AP y AFP.

Relacionados:
Donald TrumpDonald TrumpBitcoinCriptomonedas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD