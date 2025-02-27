Cambiar Ciudad
Criptomonedas

El robo más grande de criptomonedas de la historia: el FBI acusa a Corea del Norte

Bybit, operador de criptomonedas con sede en Dubái, informó la semana pasada que había sufrido el robo de 400,000 unidades de ethereum. El FBI responsabiliza al 'Grupo Lazarus' de Corea del Norte. ¿Quiénes son estos hackers?

Por:
Univision y AFP
Video Escándalo en Argentina: el presidente Milei promociona una dudosa criptomoneda que se desplomó en horas

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) acusó el miércoles a Corea del Norte de un enorme robo de criptomonedas por un valor de 1,500 millones de dólares, el hurto más grande de estos activos digitales en la historia.

Bybit, el operador de criptomonedas con sede en Dubái, informó la semana pasada que había sufrido el robo de 400,000 unidades de la divisa ethereum.

PUBLICIDAD

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Según la empresa, los ciberpiratas burlaron los protocolos de seguridad durante una transacción y pudieron transferir los activos a una dirección no identificada.

Más sobre Criptomonedas

Valor de las criptomonedas se ha disparado tras triunfo de Trump: ¿son una inversión rentable y ética?
6 mins

Valor de las criptomonedas se ha disparado tras triunfo de Trump: ¿son una inversión rentable y ética?

Dinero
Cómo Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas', hizo perder su dinero a más de un millón de personas
5 mins

Cómo Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas', hizo perder su dinero a más de un millón de personas

Dinero
Changpeng Zhao: auge y caída del CEO de Binance, el gigante cripto multado con $4,300 millones por lavado de dinero
3 mins

Changpeng Zhao: auge y caída del CEO de Binance, el gigante cripto multado con $4,300 millones por lavado de dinero

Dinero
El 'rey de las criptomonedas', Sam Bankman-Fried, se declara inocente en el inicio de su juicio por fraude
2 mins

El 'rey de las criptomonedas', Sam Bankman-Fried, se declara inocente en el inicio de su juicio por fraude

Dinero
Deberá pagar $250 millones: un juez de EEUU autoriza la libertad bajo fianza de Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas' extraditado de Bahamas
3 mins

Deberá pagar $250 millones: un juez de EEUU autoriza la libertad bajo fianza de Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas' extraditado de Bahamas

Dinero
Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas', no actuó solo: dos de sus socios se declaran culpables del fraude de FTX
4 mins

Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas', no actuó solo: dos de sus socios se declaran culpables del fraude de FTX

Dinero
Extraditan a EEUU a Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas' caído en desgracia que podría pasar el resto de su vida en la cárcel
3 mins

Extraditan a EEUU a Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas' caído en desgracia que podría pasar el resto de su vida en la cárcel

Dinero
Sam Bankman-Fried, el "rey de las criptomonedas" (y responsable de su debacle), acepta la extradición a EEUU
3 mins

Sam Bankman-Fried, el "rey de las criptomonedas" (y responsable de su debacle), acepta la extradición a EEUU

Dinero
Cómo el 'rey de las criptomonedas' hizo perder su dinero a más de un millón de personas
5 mins

Cómo el 'rey de las criptomonedas' hizo perder su dinero a más de un millón de personas

Dinero
Acusan a Bankman-Fried de fraude y lavado de dinero en el colapso de FTX, un día después de su detención en Bahamas
7 mins

Acusan a Bankman-Fried de fraude y lavado de dinero en el colapso de FTX, un día después de su detención en Bahamas

Dinero

En un anuncio de servicio público, el FBI señaló el miércoles a Corea del Norte como "responsable por el robo de aproximadamente 1,500 millones de dólares en activos digitales del operador de criptomonedas Bybit".

La agencia indicó que un grupo llamado TraderTraitor, también conocido como Grupo Lazarus, fue responsable del robo y añadió que el grupo estaba "actuando rápidamente y ha convertido algunos de los bienes robados en bitcóin y otras divisas virtuales dispersas a lo largo de miles de direcciones en múltiples cadenas de bloques" ( blockchain).

"Se espera que estos recursos sean lavados más y eventualmente se conviertan en moneda fiduciaria", según el FBI.

¿Qué es el Grupo Lazarus de Corea del Norte?

El Grupo Lazarus cobró notoriedad hace una década cuando se le acusó de lanzar un ciberataque contra Sony Pictures como venganza por la película 'La entrevista', que se mofa del líder norcoreano Kim Jong Un.

También estaría detrás del robo de 620 millones de dólares en ethereum y USD Coin de la plataforma Ronin Network en 2022, que hasta ahora era el mayor hurto de la historia.

Y en diciembre, Estados Unidos y Japón le atribuyeron un robo de criptodivisas por más de 300 millones de dólares de la casa de cambio japonesa DMM Bitcoin.

El programa norcoreano de guerra cibernética data de al menos mediados de los años 1990, y una firma de ciberseguridad se ha referido al país como "el ciberladrón más prolífico del mundo".

PUBLICIDAD

Actualmente cuenta con al menos 6,000 agentes y se le conoce como Buró 121, con operaciones en varios países, según un informe estadounidense de 2020. Gran parte de sus ciberdelitos estarían dirigidos por el Buró General de Reconocimiento, el principal servicio de inteligencia exterior norcoreano.

Un panel de la ONU indicó el año pasado que Pyongyang ha robado más de 3,000 millones de dólares en criptomonedas desde 2017 y aseguró que el dinero robado ayuda a financiar el programa norcoreano de armas nucleares.

Mira también:

Video Algunos puntos para entender qué es el Bitcoin y cómo funciona esa criptomoneda
Relacionados:
CriptomonedasFBIHackers

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD