Trump se enfurece por un retrato suyo en Colorado, comisionado y pagado por miembros de su partido

El presidente Donald Trump exigió a través de una publicación en su plataforma Truth Social el retiro de su retrato exhibido en el Capitolio estatal de Colorado en la ciudad de Denver, alegando haber recibido quejas sobre la pintura, y sugiriendo que la misma pudo haber sido "distorsionada a propósito". Trump dijo además, que el retrato era “realmente lo peor”.

El retrato fue pintado y develado hace más de 5 años, durante el primer mandato de Trump, y fue pagado gracias a donaciones recaudadas a través de una colecta en línea hecha por el senador estatal republicano Kevin Grantham en el sitio web GoFundMe.

Polémica cinco años después de que el retrato fue develado

Grantham tomó la iniciativa de comisionar un retrato de Trump después de que, durante su primera presidencia, un activista liberal colocó un retrato del presidente ruso Vladimir Putin en el espacio que le correspondía a Trump.

El retrató, que costó cerca de $10,000, fue hecho por la pintora Sarah Boardman, una artista residente de Colorado Springs, y quien también pintó el retrato del expresidente Barack Obama, que se exhibe en el mismo lugar, tras el fallecimiento en 2003 de Lawrence Williams, el artista que había pintado los 43 retratos presidenciales anteriores.

El retrato del presidente Donald Trump cuelga en el Capitolio de Colorado después de ser develado el 1 de agosto de 2019, en Denver. Imagen Thomas Peipert/AP



Boardman dijo en la ceremonia de inauguración que había intentado igualar el estilo realista clásico de las pinturas de Williams y que tomó alrededor de cuatro meses completar la pintura de Trump, que se basó en una fotografía votada y aprobada por el Comité Asesor del Edificio del Capitolio.

En esa oportunidad, la pintora declaró a The Denver Post que para ella había sido importante que sus representaciones tanto de Obama como de Trump lucieran “apolíticas”.

Responde el gobernador de Colorado

Durante la ceremonia de inauguración del retrato en agosto de 2019 en el Capitolio estatal organizada por los republicanos del Senado de Colorado, Grantham dijo que el pago del retrato de Trump a través de una colecta en línea había sido "apropiada" para un presidente "populista" como Trump.

A pesar de que el retrato fue comisionado y pagado por su propio partido, Trump hizo blanco de su disgusto con la pintura al gobernador de Colorado Jared Polis, de quien dijo que formaba parte de la “izquierda radical”.

En la publicación Trump elogió el retrato de Obama, diciendo que "se ve maravilloso", y luego sugirió que la artista "perdió su talento con la edad".

Trump dijo además que preferiría no tener ningún retrato, antes que el que cuelga en el Capitolio de Colorado.

“A nadie le gusta una mala imagen o pintura de sí mismo, pero la que se encuentra en Colorado, en el Capitolio Estatal, colocada por el gobernador, junto con todos los demás presidentes, fue distorsionada a propósito hasta un punto que quizás ni siquiera yo haya visto antes”, escribió Trump.

El retrato seguía en su lugar el lunes por la mañana.

La portavoz de Polis, Shelby Wieman, declaró que el máximo ejecutivo estatal “se sorprendió al saber que el presidente de Estados Unidos es un gran aficionado a nuestro Capitolio Estatal de Colorado y a sus obras de arte”.

“Agradecemos el interés del presidente y de todos en nuestro Capitolio y siempre buscamos cualquier oportunidad para mejorar la experiencia de nuestros visitantes”, añadió Wieman.