Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump se enfurece por un retrato suyo en Colorado, comisionado y pagado por miembros de su partido

El retrato que desató la polémica fue pintado y develado hace más de cinco años, durante el primer mandato de Trump, y fue pagado gracias a donaciones recaudadas a través de una colecta en línea hecha por el senador estatal republicano Kevin Grantham.

Univision picture
Por:Univision
Video El mensaje detrás del nuevo retrato oficial de Donald Trump: análisis en Línea de Fuego

El presidente Donald Trump exigió a través de una publicación en su plataforma Truth Social el retiro de su retrato exhibido en el Capitolio estatal de Colorado en la ciudad de Denver, alegando haber recibido quejas sobre la pintura, y sugiriendo que la misma pudo haber sido "distorsionada a propósito". Trump dijo además, que el retrato era “realmente lo peor”.

El retrato fue pintado y develado hace más de 5 años, durante el primer mandato de Trump, y fue pagado gracias a donaciones recaudadas a través de una colecta en línea hecha por el senador estatal republicano Kevin Grantham en el sitio web GoFundMe.

PUBLICIDAD

Polémica cinco años después de que el retrato fue develado

Grantham tomó la iniciativa de comisionar un retrato de Trump después de que, durante su primera presidencia, un activista liberal colocó un retrato del presidente ruso Vladimir Putin en el espacio que le correspondía a Trump.

El retrató, que costó cerca de $10,000, fue hecho por la pintora Sarah Boardman, una artista residente de Colorado Springs, y quien también pintó el retrato del expresidente Barack Obama, que se exhibe en el mismo lugar, tras el fallecimiento en 2003 de Lawrence Williams, el artista que había pintado los 43 retratos presidenciales anteriores.

El retrato del presidente Donald Trump cuelga en el Capitolio de Colorado después de ser develado el 1 de agosto de 2019, en Denver.
El retrato del presidente Donald Trump cuelga en el Capitolio de Colorado después de ser develado el 1 de agosto de 2019, en Denver.
Imagen Thomas Peipert/AP

Más sobre Donald Trump

¿Ceder o resistir? La encrucijada de los demócratas en este cierre de gobierno
6 mins

¿Ceder o resistir? La encrucijada de los demócratas en este cierre de gobierno

Política
Gobierno de Trump en vivo | Trump pide a Israel suspender bombardeos en Gaza luego de que Hamas aceptara liberar los rehenes
32 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump en vivo | Trump pide a Israel suspender bombardeos en Gaza luego de que Hamas aceptara liberar los rehenes

Política
Del garrote a la zanahoria: la nueva estrategia del gobierno de Trump para tratar de controlar las universidades de élite de EEUU
5 mins

Del garrote a la zanahoria: la nueva estrategia del gobierno de Trump para tratar de controlar las universidades de élite de EEUU

Política
Trump afirma que EEUU está en "conflicto armado" con los carteles de la droga: reportes
4 mins

Trump afirma que EEUU está en "conflicto armado" con los carteles de la droga: reportes

Política
La guerra de memes entre republicanos y demócratas (mientras el gobierno federal está cerrado)
2 mins

La guerra de memes entre republicanos y demócratas (mientras el gobierno federal está cerrado)

Política
Cierre de gobierno: la Casa Blanca afirma que despidos en el gobierno "probablemente serán miles"
19 Historias
Liveblog

Cierre de gobierno: la Casa Blanca afirma que despidos en el gobierno "probablemente serán miles"

Política
Cómo Trump usa el cierre del gobierno para justificar despidos y castigar a los demócratas
5 mins

Cómo Trump usa el cierre del gobierno para justificar despidos y castigar a los demócratas

Política
Quién tiene la culpa de este cierre del gobierno federal
6 mins

Quién tiene la culpa de este cierre del gobierno federal

Política
La Corte Suprema mantiene por ahora a Lisa Cook en la junta de la Fed y programa una audiencia para enero
4 mins

La Corte Suprema mantiene por ahora a Lisa Cook en la junta de la Fed y programa una audiencia para enero

Política
Unos 750,000 empleados se quedan sin sueldo por el cierre
23 Historias
Liveblog

Unos 750,000 empleados se quedan sin sueldo por el cierre

Política


Boardman dijo en la ceremonia de inauguración que había intentado igualar el estilo realista clásico de las pinturas de Williams y que tomó alrededor de cuatro meses completar la pintura de Trump, que se basó en una fotografía votada y aprobada por el Comité Asesor del Edificio del Capitolio.

En esa oportunidad, la pintora declaró a The Denver Post que para ella había sido importante que sus representaciones tanto de Obama como de Trump lucieran “apolíticas”.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Responde el gobernador de Colorado

Durante la ceremonia de inauguración del retrato en agosto de 2019 en el Capitolio estatal organizada por los republicanos del Senado de Colorado, Grantham dijo que el pago del retrato de Trump a través de una colecta en línea había sido "apropiada" para un presidente "populista" como Trump.

A pesar de que el retrato fue comisionado y pagado por su propio partido, Trump hizo blanco de su disgusto con la pintura al gobernador de Colorado Jared Polis, de quien dijo que formaba parte de la “izquierda radical”.

PUBLICIDAD

En la publicación Trump elogió el retrato de Obama, diciendo que "se ve maravilloso", y luego sugirió que la artista "perdió su talento con la edad".

Trump dijo además que preferiría no tener ningún retrato, antes que el que cuelga en el Capitolio de Colorado.

“A nadie le gusta una mala imagen o pintura de sí mismo, pero la que se encuentra en Colorado, en el Capitolio Estatal, colocada por el gobernador, junto con todos los demás presidentes, fue distorsionada a propósito hasta un punto que quizás ni siquiera yo haya visto antes”, escribió Trump.

El retrato seguía en su lugar el lunes por la mañana.

La portavoz de Polis, Shelby Wieman, declaró que el máximo ejecutivo estatal “se sorprendió al saber que el presidente de Estados Unidos es un gran aficionado a nuestro Capitolio Estatal de Colorado y a sus obras de arte”.

“Agradecemos el interés del presidente y de todos en nuestro Capitolio y siempre buscamos cualquier oportunidad para mejorar la experiencia de nuestros visitantes”, añadió Wieman.

Video Trump firma memorando que amenaza con sancionar a abogados que reten sus políticas migratorias
Relacionados:
Donald TrumpDenver, ColoradoColorado Springs (ciudad)PinturaPintura y DibujoCapitolioartistasPartido Republicano

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD