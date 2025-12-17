Donald Trump Trump prepara su discurso a la nación: anticipa que "lo mejor está por llegar", pese al malestar general por el alto costo de vida Con los votantes estadounidenses cada vez más indignados por los altos precios del costo de vida, Trump, quien hizo campaña diciendo que todo iba a mejorar desde su primer día en la Casa Blanca, dará un discurso a la nación este miércoles.

Por: Danny KEMP - AFP

Video Trump tiene "personalidad de alcohólico": declaraciones de la jefa de gabinete en inusual entrevista

El presidente Donald Trump se dispone a presumir de sus logros en un discurso a la nación este miércoles, mientras los votantes se muestran resentidos por su gestión de la economía tras casi un año en el poder.

Se espera que el republicano también anuncie un adelanto de sus políticas para 2026, tras una oleada de políticas proteccionistas y nacionalistas de línea dura al comienzo de su segundo mandato.



Con las elecciones de medio término del próximo año a la vuelta de la esquina, el presidente de 79 años se enfrenta a una creciente indignación entre los estadounidenses por el alto coste de la vida.

PUBLICIDAD

Trump no especificó de qué hablaría en su discurso desde la Casa Blanca, en horario de máxima audiencia, a las 9pm ET, y solo afirmó en redes sociales: "¡Ha sido un gran año para nuestro país y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!".

Pero la Casa Blanca afirmó que se centraría en sus "históricos logros", incluyendo la lucha contra la inflación, que Trump atribuye a su predecesor demócrata, Joe Biden, y sus duras políticas contra la inmigración.

Video Hegseth se niega a publicar el video completo del doble ataque a una embarcación en el Caribe



"Va a ser un discurso realmente bueno. Acabo de estar en la Oficina Oval con el presidente discutiéndolo", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt a los periodistas a las afueras del Ala Oeste el martes.

"Hablará mucho sobre los logros de los últimos 11 meses, todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y todo lo que planea hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense durante los próximos tres años".

Leavitt declaró por separado a Fox News que Trump "quizás también vaya a sugerir alguna política que se implementará en Año Nuevo".

Trump, el presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos, se ha jactado de una nueva "era dorada" en el país. Recientemente calificó la economía con una "A++++" y critica con furia lo que llamó un "engaño de asequibilidad" por parte de sus rivales demócratas.

'Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser asequible'

Sin embargo, los votantes estadounidenses están cada vez más indignados por los altos precios de todo, desde la gasolina hasta los comestibles, que, según los expertos, se deben en parte a los aranceles que ha impuesto a sus socios comerciales.

PUBLICIDAD

Según una encuesta de la Universidad de Chicago para The Associated Press, publicada la semana pasada, solo el 31 % de los estadounidenses está satisfecho con la política económica de Trump.

También enfrenta críticas dentro de su movimiento Make America Great Again (MAGA) por centrarse en los acuerdos de paz en Ucrania y Gaza, y en las tensiones con Venezuela, en lugar de en los asuntos internos.



Ahora hay indicios de que su equipo ha empezado a comprender que el asunto podría perjudicar a los republicanos en las elecciones intermedias del próximo año para el control del Congreso.

Los republicanos sufrieron una gran derrota en las elecciones de noviembre para la alcaldía de Nueva York y las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, mientras que obtuvieron un resultado muy ajustado en Tennessee, una zona que antes era segura.

El presidente ha buscado ampliar sus viajes nacionales para impulsar su mensaje económico. La semana pasada, en Pensilvania, prometió "hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible", y el viernes tiene previsto ofrecer otro mitin de campaña en Carolina del Norte.

El vicepresidente, JD Vance, quien se está convirtiendo rápidamente en el portavoz de Trump en este tema mientras se prepara para su propia candidatura presidencial en 2028, instó a los votantes a tener paciencia durante un discurso el martes.

"Saben que Roma no se construyó en un día", dijo Vance el martes en Pensilvania, un estado clave y clave para la clase trabajadora. "Saben que lo que Joe Biden rompió no se va a arreglar en una semana".