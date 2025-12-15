Elecciones Estados Unidos 2020 Trump anuncia un "indulto total" a Tina Peters: las autoridades de Colorado aseguran que no tiene poder de perdonar condenas estatales Trump anunció en sus redes sociales pero las autoridades de Colorado aseguran que eso sería inconstitucional, en un intercambio que agrega combustible a la batalla legal de Peters por su liberación.

Donald Trump ha abierto la puerta a una nueva crisis constitucional al anunciar un "indulto total" para Tina Peters, una mujer condenada a prisión por las autoridades estatales de Colorado, que defienden que el presidente no tiene poder de perdón de los delitos estatales.

Trump anunció el perdón en sus redes sociales, pero las autoridades de Colorado aseguran que eso sería inconstitucional, en un intercambio que agrega combustible a la batalla legal de Peters por su liberación.

El presidente dijo que estaba “concediendo a Tina un indulto total por sus intentos de exponer el fraude electoral en las amañadas elecciones presidenciales de 2020”, y agregó que “Tina está en una prisión de Colorado por el ‘delito’ de exigir elecciones honestas”, escribió Trump repitiendo sus falsas acusaciones sobre las elecciones de 2020.

“Los demócratas han sido implacables en su persecución a Tina Peters, una patriota que simplemente quería asegurarse de que nuestras elecciones fueran justas y honestas”, agregó en su cuenta de Truth Social.

El caso de Tina Peters se ha convertido en una causa célebre del movimiento conspiranoico sobre las elecciones de ese año. Sus aliados llevan meses presionando a Trump para que intente sacarla de prisión. De hecho, el mes pasado, el gobierno de Trump intentó trasladar a Peters a una prisión federal pero las autoridades estatales se opusieron.

Peters está apelando su condena estatal y la semana pasada un juez federal rechazó su solicitud de liberación mientras se lleva a cabo la apelación.

El indulto de Peters por parte de Trump es realmente simbólico, similar al que emitió el presidente el mes pasado para su antiguo abogado Rudy Giuliani o quien fuera su jefe de gabinete en su primer mandato, Mark Meadows, y otras personas acusadas en cortes estatales.

Quién es Tina Peters y por qué fue condenada

Tina Peters, de 70 años, fue secretaria del condado de Mesa, en Colorado, y en agosto de 2024 fue condenada a 9 años de prisión por cargos relacionados con intentos de interferencia electoral en las elecciones de 2020.

La exfuncionaria estatal dio acceso al software electoral que se utilizaba en su condado a una persona con vínculos con el director ejecutivo de MyPillow, un aliado de Trump. Poco después, sitios web de ultraderecha mostraron capturas de pantalla de ese sistema buscando promover falsas teorías de un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020, promovidas por el propio Trump, que perdió los comicios ante el demócrata Joe Biden, sin que haya habido ninguna evidencia de fraude a gran escala que pudiera alterar el resultado.

Peters no se ha disculpado por sus acciones.

En agosto, el presidente advirtió en una publicación en redes sociales que, si Peters no era puesta en libertad, adoptaría “medidas severas”.

Tina Peters durante un debate en Colorado en 2023. Imagen David Zalubowski/AP

Qué dicen las autoridades estatales de Colorado

Líderes de Colorado, un estado demócrata, aseguran que el indulto de Trump no es más que un intento de presión y un espectáculo político y que Trump no tiene poder legal para anular la condena estatal de Peters.

“Uno de los principios más básicos de nuestra Constitución es que los estados tienen soberanía independiente y gestionan sus propios sistemas de justicia penal sin interferencia del gobierno federal”, declaró en un comunicado el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, un demócrata.

“La idea de que un presidente pudiera indultar a alguien juzgado y condenado en un tribunal estatal no tiene precedentes en la ley estadounidense, sería una desviación escandalosa de lo que nuestra Constitución exige y no se sostendrá”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, declaró que el presidente "no tiene autoridad constitucional" para indultar a Peters. "Su ataque no es solo contra nuestra democracia, sino contra los derechos de los estados y la Constitución estadounidense”, agregó.

