La histórica condena contra Tina Peters, la seguidora de Trump que trató de manipular el sistema electoral en 2020 porque creía en un "fraude"

Tina Peters, una exfuncionaria del condado de Mesa, en Colorado, se convirtió en la primera funcionaria electoral local en ser acusada de una violación de seguridad después de las elecciones de 2020.

Peters fue declarada culpable el lunes por un jurado de la mayoría de los cargos que se le imputaban.

De acuerdo con la acusación, Peters usó la placa de seguridad de otra persona para dar acceso al sistema electoral del condado de Mesa a un experto asociado con el jefe ejecutivo de My Pillow, Mike Lindell, y de engañar a otros funcionarios sobre la identidad de esa persona.

Lindell es un destacado promotor de falsas afirmaciones y teorías conspirativas de que las máquinas de votación fueron manipuladas para robar las elecciones al republicano Donald Trump en 2020.

Los fiscales dijeron que Peters buscaba fama y se "obsesionó" con los temas de la votación después de involucrarse con quienes habían cuestionado la exactitud de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

El incidente es uno de un puñado de presuntas fallas de seguridad que se produjeron tras las elecciones de 2020 en medio de falsas afirmaciones de Trump de que los sistemas de votación estaban amañados en su contra.

¿De qué se le acusaba a Tina Peters?

De acuerdo con la fiscalía, Peters permitió a Conan Hayes, un hombre de California que está ligado a Lindell, observar la actualización del software y hacer copias del disco duro utilizando la placa de seguridad de otra persona, un hombre de la localidad llamado Gerald Wood.

La exsecretaria dijo a los funcionarios visitantes que Hayes, haciéndose pasar por Wood, trabajaba para ella.

Los fiscales argumentaron que Peters cometió usurpación de identidad al tomar la placa de seguridad de Wood y dársela a Hayes para ocultar su identidad. La defensa dijo que Wood estaba en el plan, por lo que Peters no cometió un delito al hacer eso. Wood lo negó cuando testificó durante el juicio.

El disco duro copiado incluía el software desarrollado por Dominion Voting Systems que es utilizado por las oficinas electorales de todo el país. La empresa, con sede en Colorado, ha sido objeto de teorías conspirativas que culpan a sus equipos electorales de la derrota de Trump.

Como resultado la empresa presentó varias demandas por difamación y el año pasado llegó a un acuerdo contra Fox News por 787 millones de dólares.

Estos son los cargos de los que se declaró culpable a Tina Peters

Peters fue declarada culpable de tres cargos, intento de influir en un funcionario público, un cargo de conspiración para cometer un delito de suplantación de identidad, conducta oficial indebida en primer grado, incumplimiento del deber e incumplimiento como secretaria de Estado.

La exsecretaria fue encontrada inocente de usurpación de identidad, además de un cargo de conspiración para cometer suplantación de identidad delictiva y un cargo de suplantación de identidad delictiva, rechazando que Peters hubiera utilizado la placa de Wood, sin su permiso.

Peters estaba junto a uno de sus abogados en la mesa de la defensa mientras se leía el veredicto en una sala silenciosa. El juez Matthew Barrett había advertido a los presentes que no toleraría ningún arrebato. La exsecretaria será sentenciada el 3 de octubre.

Las reacciones de Tina Peters tras recibir su veredicto

Después de recibir su veredicto, en una publicación en la red social X (antes Twitter) Peters acusó a Dominion Voting Systems, una empresa con sede en Colorado y que fabricó el sistema electoral de su condado, así como a los abogados de los funcionarios electorales estatales de robar votos a favor de Trump.

"Seguiré luchando hasta que se revele la verdad que no se permitió aportar durante este juicio. Este es un día triste para nuestra nación y para el mundo, pero al final ganaremos", afirmó.

La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, cuya oficina ayudó a lanzar la investigación sobre Peters, dijo que ahora se enfrentará a las consecuencias por comprometer su propio equipo electoral "tratando de probar la gran mentira de Trump."

Mientras que el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, dijo que el veredicto contra Peters enviaba un mensaje.

"El veredicto de hoy es una advertencia para otros de que se enfrentarán a graves consecuencias si intentan manipular ilegalmente nuestros procesos de votación o sistemas electorales. Quiero ser claro: nuestras elecciones son seguras y justas", dijo en un comunicado.

Lo que se dijo durante el juicio contra de Tina Peters

El veredicto se produjo apenas unas horas después de que los fiscales instaran a los miembros del jurado a condenar a Peters, diciendo que engañó a los empleados del gobierno para poder trabajar con personas externas afiliadas a Lindell.

En los alegatos finales del juicio, la fiscal Janet Drake argumentó que la exsecretaria permitió que un hombre que se hizo pasar por empleado del condado tomara imágenes del disco duro del sistema electoral antes y después de una actualización de software en mayo de 2021.

Drake dijo que Peters observó la actualización para poder convertirse en la "heroína" y aparecer en el simposio de Lindell sobre las elecciones presidenciales de 2020 unos meses después.

"La acusada era un zorro guardando el gallinero. Su trabajo era proteger el equipo electoral, y ella se volvió contra él y utilizó su poder en su propio beneficio", dijo Drake, abogada de la oficina del fiscal general de Colorado.

Drake ha estado trabajando para el fiscal del distrito del condado de Mesa, un condado mayoritariamente republicano cerca de la frontera con Utah, para llevar el caso.

¿Qué argumentó la defensa en el caso en contra de Tina Peters?

Antes de que los miembros del jurado empezaran a deliberar el lunes, la defensa les dijo que Peters no había cometido ningún delito y que solo quería preservar los registros electorales después de que el condado no le permitiera que uno de sus expertos en tecnología estuviera presente en la actualización del software.

El abogado defensor John Case dijo que Peters tenía que preservar los registros para acceder al sistema de votación y averiguar cosas como si alguien de "China o Canadá" había accedido a la máquina mientras se contaban las papeletas.

"Y gracias a Dios que lo hizo. De lo contrario, realmente no sabríamos lo que pasó", dijo.

Por estas acciones, Peters es considerada una heroína de los teóricos de la conspiración electoral, ya que aseguran que la exsecretaria intentaba impedir que se borrara la información “verdadera” de las votaciones.

En un comunicado, el fiscal general de Colorado condenó las acciones de Peters y dijo que "la libertad de voto es sagrada en Estados Unidos.

Muchos lucharon, e incluso murieron, por establecer el voto como un derecho constitucional fundamental. Depositamos una confianza sagrada en nuestros funcionarios electorales para que lleven a cabo unas elecciones seguras, honestas y justas, garantizando que se cuente cada voto”.

"Tina Peters violó esa confianza con sus conciudadanos de Colorado”, dijo Weiser. “Hoy ha rendido cuentas por sus actos delictivos, que pusieron en peligro la seguridad de nuestras elecciones y la libertad y seguridad de los demás”, agregó.

