Trump emite un perdón para Rudy Giuliani y una larga lista de implicados en los intentos de revertir su derrota electoral en 2020

El presidente Donald Trump concedió un perdón a Rudy Giuliani y otros aliados políticos que apoyaron y maniobraron en sus intentos por anular la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

La noticia la dio a conocer la noche del domingo Ed Martin, abogado de indultos del Departamento de Justicia, en un mensaje en la red social X en el que adjuntó el documento correspondiente.

Además de Giuliani, quien lideró los esfuerzos por presionar a legislaturas y funcionarios de estados clave para que rechazaran la victoria de Biden, en la larga lista de personas que recibieron perdones “plenos, completos e incondicionales” también están Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump en 2020, John Eastman y Kenneth Chesebro, abogados que ayudaron a idear la estrategia de presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que no certificara el resultado electoral el 6 de enero de 2021, Boris Epshteyn, asesor de Trump de larga data; y Sidney Powell, abogada conservadora que lideró otra ofensiva legal en varios estados contra el resultado electoral.

En la lista también aparecen decenas de activistas republicanos que firmaron documentos autoproclamándose electores presidenciales legítimos, una estrategia que también emplearon para presionar a Pence.

El documento dice explícitamente que el perdón no aplica al presidente Donald Trump.

“Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”, se lee en el documento, que tiene fecha del 7 de noviembre y aparece firmado por el presidente.

Según el documento, el perdón se aplica a “todos los ciudadanos de Estados Unidos por conductas relacionadas con el asesoramiento, creación, organización, ejecución, presentación, apoyo, actividades de votación, participación o defensa de cualquier grupo o lista de electores presidenciales... así como por cualquier acción relacionada con sus esfuerzos por exponer fraudes o vulnerabilidades en la elección presidencial de 2020”.



Serían perdones simbólicos, pues hasta ahora ninguno de los afectados está acusado de delitos federales, pero impedirían cualquier intento futuro de iniciar un proceso penal en su contra.

El exfiscal especial Jack Smith identificó a Giuliani, Eastman y Powell como co-conspiradores de Trump en el caso de interferencia electoral, pero nunca se presentaron cargos contra ellos. Sin embargo, varios de los implicados sí han sido acusados en investigaciones de estados como Georgia, Wisconsin y Nevada, por su papel en los intentos de revertir el resultado electoral, pero Trump no tiene autoridad para perdonar delitos estatales.

Rudy Giuliani enfrenta varias acusaciones estatales por su papel en los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en EEUU. En Georgia fue imputado junto a Donald Trump por presuntamente participar en una red de conspiración para interferir en el conteo electoral. En Arizona y Michigan también fue acusado formalmente de promover listas falsas de electores y difundir teorías fraudulentas sobre el fraude electoral.

En diciembre de 2023, como parte de otro juicio independiente, un jurado federal de Washington DC ordenó al exalcalde de Nueva York pagar $148 millones a dos trabajadoras electorales de Georgia a las que difamó mientras ayudaba a Trump en sus esfuerzos infructuosos por revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Giuliani fue acusado de difundir mentiras sobre ellas que provocaron una avalancha de amenazas racistas y trastornaron sus vidas. También se le ordenó entregarles la propiedad de un inmueble así como varios objetos de gran valor a fin de compensar los perjuicios ocasionados.

Días después de la decisión, el exalcalde se declaró en bancarrota, pero el caso fue desestimado en julio por falta de transparencia financiera. Desde entonces, las demandantes han estado intentando sin éxito cobrar el dinero otorgado por el tribunal. El juez dictó que podrán utilizar los servicios de un síndico para vender los activos de Giuliani para "garantizar que la liquidación de los activos transferidos se lleve a cabo rápidamente" y "maximizar el valor de venta de los artículos”.