Cambiar Ciudad
Rudy Giuliani

Trump emite un perdón para Rudy Giuliani y una larga lista de implicados en los intentos de revertir su derrota electoral en 2020

Además de Rudy Giuliani, en la larga lista de personas que recibieron perdones “plenos, completos e incondicionales” también están Mark Meadows, John Eastman y Kenneth Chesebro, Boris Epshteyn o Sidney Powell, entre otros.

Univision picture
Por:Univision
Video Rudy Giuliani testifica en medio de investigación por presunto intento de fraude electoral en Georgia

El presidente Donald Trump concedió un perdón a Rudy Giuliani y otros aliados políticos que apoyaron y maniobraron en sus intentos por anular la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

La noticia la dio a conocer la noche del domingo Ed Martin, abogado de indultos del Departamento de Justicia, en un mensaje en la red social X en el que adjuntó el documento correspondiente.

PUBLICIDAD

Además de Giuliani, quien lideró los esfuerzos por presionar a legislaturas y funcionarios de estados clave para que rechazaran la victoria de Biden, en la larga lista de personas que recibieron perdones “plenos, completos e incondicionales” también están Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump en 2020, John Eastman y Kenneth Chesebro, abogados que ayudaron a idear la estrategia de presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que no certificara el resultado electoral el 6 de enero de 2021, Boris Epshteyn, asesor de Trump de larga data; y Sidney Powell, abogada conservadora que lideró otra ofensiva legal en varios estados contra el resultado electoral.

En la lista también aparecen decenas de activistas republicanos que firmaron documentos autoproclamándose electores presidenciales legítimos, una estrategia que también emplearon para presionar a Pence.

Más sobre Donald Trump

“Un paradigma extorsivo”: México enfrenta un Trump radicalizado a un año de su triunfo electoral
7 mins

“Un paradigma extorsivo”: México enfrenta un Trump radicalizado a un año de su triunfo electoral

Política
La polémica edición de '60 Minutes' con Trump (quien demandó a CBS por la edición con Kamala Harris)
5 mins

La polémica edición de '60 Minutes' con Trump (quien demandó a CBS por la edición con Kamala Harris)

Política
Cierre del gobierno: a algunos trabajadores se les acumulan las facturas sin recibir siquiera ayuda por desempleo
5 mins

Cierre del gobierno: a algunos trabajadores se les acumulan las facturas sin recibir siquiera ayuda por desempleo

Política
La confusión sobre el tipo de “pruebas nucleares” a las que se refería realmente Trump para responder a las de otros países (que no las hacen)
5 mins

La confusión sobre el tipo de “pruebas nucleares” a las que se refería realmente Trump para responder a las de otros países (que no las hacen)

Política
Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Trump niega que haya tomado la decisión de atacar objetivos militares dentro de Venezuela
18 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Trump niega que haya tomado la decisión de atacar objetivos militares dentro de Venezuela

Política
Qué riesgos supone la orden de Trump de reiniciar las pruebas nucleares en EEUU
5 mins

Qué riesgos supone la orden de Trump de reiniciar las pruebas nucleares en EEUU

Política
Trump ordena al Pentágono reiniciar pruebas de armas nucleares "inmediatamente" en respuesta a las de otros países
4 mins

Trump ordena al Pentágono reiniciar pruebas de armas nucleares "inmediatamente" en respuesta a las de otros países

Política
Bill Gates cambia de criterio en tiempos de Trump: ahora cuestiona el alcance de los daños del cambio climático
4 mins

Bill Gates cambia de criterio en tiempos de Trump: ahora cuestiona el alcance de los daños del cambio climático

Política
5 formas en las que el cierre de gobierno te podrá afectar a ti y a tu familia desde noviembre
10 mins

5 formas en las que el cierre de gobierno te podrá afectar a ti y a tu familia desde noviembre

Política
Trump revela que se sometió a una resonancia magnética en su inusual segundo chequeo médico este año
2 mins

Trump revela que se sometió a una resonancia magnética en su inusual segundo chequeo médico este año

Política

El documento dice explícitamente que el perdón no aplica al presidente Donald Trump.

“Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”, se lee en el documento, que tiene fecha del 7 de noviembre y aparece firmado por el presidente.

Según el documento, el perdón se aplica a “todos los ciudadanos de Estados Unidos por conductas relacionadas con el asesoramiento, creación, organización, ejecución, presentación, apoyo, actividades de votación, participación o defensa de cualquier grupo o lista de electores presidenciales... así como por cualquier acción relacionada con sus esfuerzos por exponer fraudes o vulnerabilidades en la elección presidencial de 2020”.

Notas Relacionadas

Los mensajes de texto que vinculan a la Casa Blanca con el asalto al Capitolio

Los mensajes de texto que vinculan a la Casa Blanca con el asalto al Capitolio

Política
6 min


Serían perdones simbólicos, pues hasta ahora ninguno de los afectados está acusado de delitos federales, pero impedirían cualquier intento futuro de iniciar un proceso penal en su contra.

PUBLICIDAD

El exfiscal especial Jack Smith identificó a Giuliani, Eastman y Powell como co-conspiradores de Trump en el caso de interferencia electoral, pero nunca se presentaron cargos contra ellos. Sin embargo, varios de los implicados sí han sido acusados en investigaciones de estados como Georgia, Wisconsin y Nevada, por su papel en los intentos de revertir el resultado electoral, pero Trump no tiene autoridad para perdonar delitos estatales.

Rudy Giuliani enfrenta varias acusaciones estatales por su papel en los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en EEUU. En Georgia fue imputado junto a Donald Trump por presuntamente participar en una red de conspiración para interferir en el conteo electoral. En Arizona y Michigan también fue acusado formalmente de promover listas falsas de electores y difundir teorías fraudulentas sobre el fraude electoral.

En diciembre de 2023, como parte de otro juicio independiente, un jurado federal de Washington DC ordenó al exalcalde de Nueva York pagar $148 millones a dos trabajadoras electorales de Georgia a las que difamó mientras ayudaba a Trump en sus esfuerzos infructuosos por revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Giuliani fue acusado de difundir mentiras sobre ellas que provocaron una avalancha de amenazas racistas y trastornaron sus vidas. También se le ordenó entregarles la propiedad de un inmueble así como varios objetos de gran valor a fin de compensar los perjuicios ocasionados.

Días después de la decisión, el exalcalde se declaró en bancarrota, pero el caso fue desestimado en julio por falta de transparencia financiera. Desde entonces, las demandantes han estado intentando sin éxito cobrar el dinero otorgado por el tribunal. El juez dictó que podrán utilizar los servicios de un síndico para vender los activos de Giuliani para "garantizar que la liquidación de los activos transferidos se lleve a cabo rápidamente" y "maximizar el valor de venta de los artículos”.

Video Rudy Giuliani puede quedarse sin varios de sus bienes por demanda: estas son las propiedades en riesgo
Relacionados:
Rudy GiulianiPerdónElecciones Estados Unidos 2020

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX