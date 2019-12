Sentencian a 45 días de cárcel a exasesor de Trump por conspiración y mentir al FBI en la investigación del 'Rusiagate'

El ex subdirector de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, Rick Gates, fue condenado este martes a 45 días de cárcel y tres años de libertad condicional por conspiración y mentir al Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante las investigaciones del 'Rusiagate' .

"No todos los testigos con información cooperan y no todos los que cooperan dicen la verdad", justificó la jueza. "El señor Gates destacó como alguien que, a pesar de las circunstancias, hizo lo correcto", agregó al explicar que el ex subdirector de campaña de Trump continuará cooperando en las indagaciones.