Trump quiere reabrir Alcatraz: por qué es un plan costoso, con obstáculos y poco práctico

El presidente Donald Trump anunció este domingo que ordenará al Buró de Prisiones (BOP en inglés) reabrir Alcatraz, la isla prisión en la Bahía de San Francisco que fue cerrada hace más de 60 años porque "era demasiado costosa como para seguir operando" y en ese entonces necesitaba restauraciones por entre $3 millones y $5 millones, monto que ahora sería unas 10 veces mayor.

Desde entonces ha funcionado la mayor parte del tiempo como un museo, pero ahora Trump la quiere para "albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos", pese a que en el país existen actualmente 15 cárceles de máxima seguridad conocidas como USP o US Penitentiary, de acuerdo con información de BOP.

Entre ellas está, por ejemplo, ADX Florence, en Colorado, donde el capo de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán purga cadena perpetua. Para tener una idea de la seguridad que se puede obtener en una de esas cárceles, BOP describió en 2022 las normas del régimen para terroristas convictos (SAMs) que el gobierno le impuso al exjefe del Cartel de Sinaloa.

Agentes de la DEA, el FBI y ICE escuchan en tiempo real, con la ayuda de un traductor, las llamadas telefónicas que realiza Guzmán, sus visitas son vigiladas por agentes federales mientras ocurren, y tiene prohibido compartir celda y hablar con otros reos.

Era más barato construir una nueva cárcel que mantener abierta Alcatraz

Una de las causas por la que Alcatraz fue cerrada el 21 de marzo de 1963, motivo que sigue vigente, es que su ubicación dificultaba abastecer la instalación pues todo debía ser transportado hacia ella por bote. Los costos operativos diarios hacían que “la operación de Alcatraz fuese casi tres veces más cara que la de cualquier otra prisión federal” , de acuerdo con la información de BOP.

"La isla no tenía fuente de agua potable, así que se debía garantizar un millón de galones de agua a la semana para enviar a la isla", agrega BOP.

El alto costo se debía “al aislamiento físico de la isla, que es la razón exacta por la que las islas han sido utilizadas como prisiones a lo largo de la historia” explica BOP. “Este aislamiento implicaba que todo (comida, suministros, agua, combustible...) debía ser transportado a Alcatraz en barco”, añade la agencia en su sitio web.

“El gobierno federal consideró que era más rentable construir una nueva institución que mantener abierta Alcatraz, la cual hasta ese momento era conocida por albergar a algunos de los criminales más notorios del país, como Al Capone”, según BOP.

El costo de tener a un reo allí en 1959 era de $10.10 por día, cuando en Atlanta era de $3.

Así lucía Alcatraz este 4 de mayo de 2025. Imagen Noah Berger/AP

Los obstáculo legales al plan de Trump

"Ahora es un parque nacional muy popular y una importante atracción turística. La propuesta del presidente no es seria", consideró en X la expresidenta de la Cámara de Representantes y representante demócrata por California Nancy Pelosi, quien representa a San Francisco en el Congreso.

En 1972, el Congreso creó el Área Recreativa Nacional Golden Gate en el área de la Bahía de San Francisco, con el fin de preservar las oportunidades recreativas del área que cuenta con importantes recursos naturales y paisajísticos, incluyendo la isla de Alcatraz, la cual hasta este momento ha estado bajo la jurisdicción del Servicio de Parques Nacionales.

La isla de Alcatraz abrió sus puertas al público en el otoño de 1973 y se ha convertido en uno de los sitios más populares del Servicio de Parques Nacionales, con más de un millón de personas de todo el mundo visitánola cada año.

Las órdenes ejecutivas o decretos presidenciales, sin embargo, “no pueden invalidar las leyes y estatutos federales”, según explica la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles en su sitio web.

Es por esto que aunque, un portavoz de BOP dijo a The Associated Press que esa agencia "cumplirá con todas las órdenes presidenciales", pero todavía no se sabe cómo lo hará mientras la isla misma esté bajo la jurisdicción del del Servicio de Parques Nacionales.

Para dificultar más la situación, BOP enfrenta actualmente una crisis presupuestaria que le dificulta mantener las instalaciones penitenciarias federales que están actualmente bajo su jurisdicción. Está operando actualmente bajo el mismo presupuesto de 2024, como resultado del financiamiento del gobierno federal a través de una 'resolución de continuidad', lo que haría dificil contar con los fondos para la rehabilitación de Alcatraz.

“Como resultado, BOP se enfrenta al reto de gestionar sus recursos en un contexto de escasez de personal y deterioro de las instalaciones” según explicó el fundador de la red de expertos en prisiones retirados de BOP, Prisonology, Walter Pavlo, en un artículo escrito para Forbes.

Además, una investigación de AP reveló fallas profundas, no reportadas previamente, dentro de BOP. Los reportajes de AP han revelado actividad delictiva generalizada por parte de empleados, decenas de fugas, violencia crónica, muertes y una grave escasez de personal que ha dificultado la respuesta a emergencias, incluyendo agresiones y suicidios.

La investigación de AP también expuso abusos sexuales generalizados en una prisión federal de mujeres en Dublin, California. El año pasado, el presidente Joe Biden firmó una ley que refuerza la supervisión de la agencia después de que los reportajes de AP revelaran sus numerosas fallas.

Con información de The Associated Press y de un informe previo del periodista sénior Isaías Alvarado.

