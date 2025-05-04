Trump ordena reabrir la cárcel de Alcatraz para "albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de EEUU"

Donald Trump ordenó este domingo reabrir y ampliar la cárcel de Alcatraz, clausurada desde 1963, para "albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos".

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el presidente dio la instrucción de reapertura de "un Alcatraz sustancialmente ampliado y reconstruido" a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional y el FBI.

"Cuando éramos una nación más seria, en el pasado, no dudábamos en encerrar a los criminales más peligrosos y mantenerlos alejados de cualquier persona a la que pudieran dañar. Así debe ser. Ya no toleraremos a estos delincuentes reincidentes que siembran la suciedad, el derramamiento de sangre y el caos en nuestras calles", escribió Trump para justificar su decisión sobre la legendaria prisión federal de máxima seguridad.

"Ya no seremos rehenes de criminales, matones y jueces que temen hacer su trabajo y permitirnos expulsar a delincuentes que ingresaron ilegalmente a nuestro país. La reapertura de Alcatraz será un símbolo de la ley, el orden y la justicia. ¡Haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", concluyó en su mensaje.

Trump no concretó más detalles sobre la medida, o sobre cuántos reclusos podría acoger tras la ampliación ordenada este domingo.

Un portavoz de la Oficina de Prisiones declaró que la agencia "cumplirá con todas las órdenes presidenciales". El portavoz no respondió de inmediato a las preguntas de la agencia AP sobre la viabilidad de reabrir la cárcel ni sobre el papel de la agencia en el futuro de la antigua prisión, considerando que es el Servicio de Parques Nacionales el que actualmente ejerce el control de la isla.

El pasado mes de febrero, el hijo del presidente, Donald Trump Jr., también sugirió la apertura de la famosa prisión, poco después de que su padre anunciara que habilitaría un centro de detención en Guantánamo para decenas de miles de migrantes. "¿Quizás deberíamos reabrir también Alcatraz?", propuso Trump Jr.

¿Por qué se recuerda a la cárcel de Alcatraz y por qué cerró en la década de los 60?

Localizada en una pequeña isla frente a la costa de San Francisco, Alcatraz albergó a algunos de los criminales más conocidos del siglo XX, incluido el mafioso Al Capone.

Conocida como "La Roca", fue famosa por sus enormes dificultades para escapar de ella, debido a las fuertes corrientes oceánicas y las frías aguas del Pacífico que la rodean.

Durante los 29 años que estuvo abierta, 36 hombres intentaron 14 fugas distintas, según el FBI. Casi todos fueron capturados o no sobrevivieron al intento.

El cierre de la prisión federal hace más de 60 años se atribuyó al deterioro de la infraestructura y a los altos costos de reparación y abastecimiento de las instalaciones de la isla, ya que todo (desde el combustible hasta los alimentos) debía transportarse por barco.

Desde hace décadas, forma parte del imaginario cultural y ha sido objeto de numerosas películas y series de televisión. Actualmente, funciona como un sitio turístico.

La orden de Trump se produce en un momento en que Trump ha estado enfrentándose a los tribunales al intentar enviar a El Salvador a inmigrantes, a quienes acusa de ser supuestos miembros de pandillas, sin el debido proceso.

Trump también ha mencionado su intención de enviar a ciudadanos estadounidenses a la conocida como "megacárcel" de San Salvador y a otras prisiones extranjeras.

