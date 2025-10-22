"Trump no puede decidir a quién matar": senador demócrata fustiga ataques de EEUU a lanchas en el Caribe

Mientras las fuerzas armadas de los Estados Unidos continúan una campaña de ataques letales contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Mar Caribe, el senador demócrata por Virginia y excandidato a la vicepresidencia, Tim Kaine, dijo que hay falta de transparencia y ausencia de justificación legal por parte de la Administración Trump sobre la ofensiva en el mar que han resultado en la muerte de al menos 34 personas, según recuentos de diferentes medios.

El senador Kaine, miembro de mayor rango del subcomité de Hemisferio Occidental Delincuencia Transnacional y Seguridad, afirmó durante una conferencia con periodistas hispanos a la que asistió Univision Noticias que la Casa Blanca no ha compartido "información esencial" con el Congreso respecto a la cadena de toma de decisiones y la base legal que permite al presidente atacar embarcaciones.

"(La administración) no está compartiendo información con los senadores o el Congreso, y especialmente no está compartiendo la información con el público", apuntó Kaine a Univision Noticias.

Al referirse a la falta de transparencia cómo se llevan a cabo estas operaciones mortales, el senador indicó que la Casa Blanca no ha respondido a preguntas claves de una carta enviada por 25 senadores el pasado 10 de septiembre pidiendo información sobre estos ataques en el mar.

Kaine dijo que sí han tenido una reunión a puertas cerradas, pero que muchas de las cuestiones claves de estos ataques siguen sin ser aclaradas por el gobierno.

Justo este miércoles, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el octavo ataque de la ofensiva militar, que tuvo lugar ahora en el océano Pacífico oriental y resultó en la muerte de dos personas. Los siete ataques anteriores se habían focalizado en embarcaciones en el Mar Caribe.

Una "lista secreta"

El presidente ha justificado el uso de la fuerza militar al afirmar que EEUU está involucrado en un "conflicto armado" con los carteles de la droga, basándose en la autoridad legal que han utilizado sucesivas administraciones tras el ataque del 11 de septiembre para declarar la guerra contra el terrorismo.

Sin embargo, el senador Kaine cuestiona la legalidad de esta estrategia. “ Yo creo que esta guerra contra barcos, contra gente en el mar Caribe no es legal,” dijo. Kaine señaló que las decisiones presidenciales sobre el uso de la fuerza se están tomando basándose en una "lista secreta" de grupos, sin informar al Congreso.

"El presidente está diciendo que él tiene un 'secret list' con algunos grupos y él puede decidir a quién va a matar. No está compartiendo esta lista con el Senado y especialmente no está compartiendo la información con el público... Y nuestra Constitución no da el poder al presidente a decidir quién él puede matar", apuntó Kaine.



La preocupación sobre la falta de evidencia de que estas embarcaciones son efectivamente de narcos se intensificó después de que los sobrevivientes de un ataque anterior fueran repatriados a Ecuador y Colombia. Las autoridades ecuatorianas liberaron a uno de los sobrevivientes porque "no tenían evidencia de que cometiera un crimen".

Kaine subrayó que la falta de procesamiento legal de los sobrevivientes en EEUU y su regreso a sus países levanta dudas: "Los Estados Unidos están regresando esta gente a sus países propios y a mí parece que es porque no evidencia es que esos individuales son narcotraficantes, lo posibilidades de se trate de errores es bien seria".

El silencio de la Casa Blanca

En la carta enviada el pasado 10 de septiembre, Kaine y otros 24 senadores demócratas pidieron que el Gobierno explique la evidencia contra los grupos narcotraficantes, cuáles son los grupos incluidos en la lista para ataques, y cuál es la autorización legal para este tipo de acciones militares.

Kaine confirmó que, desde esa carta de septiembre, la administración "no ha ofrecido respuestas". Y aunque sí hubo una reunión clasificada dos semanas después, el senador indicó en la conferencia con medios de este miércoles que "no se ofrecieron respuestas a nuestras preguntas, especialmente este asunto importante sobre de qué manera decidimos si interceptar o atacar".

Kaine sostiene que si la administración tuviera justificaciones sólidas, ya las habría compartido. “Yo tengo la opinión que no hay no hay respuestas buenas. Ellos entienden que faltan autorización, falta evidencia” afirmó.

Una moción bipartidista para frenar hostilidades contra Venezuela

Tim Kaine junto con su colega demócrata Adam Schiff, de California, y el republicano libertario Rand Paul de Kentucky, están impulsando una resolución para votar una prohibición de hostilidades militares dentro o contra Venezuela sin la autorización explícita del Congreso.

La medida se presenta bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que garantiza que el Congreso deba considerarla y someterla a voto mediante procedimientos acelerados. Los senadores están motivados por la preocupación de que una acción de la CIA en Venezuela, ordenada por la Administración Trump, que podría ser el primer paso hacia una guerra.

Esta medida surge como una reacción a la escalada de las acciones militares de Trump en la región y los continuos ataques a embarcaciones de Venezuela alegando que transportaban drogas. Estos ataques marítimos, supuestamente en aguas internacionales, han resultado en la muerte de docenas de personas. La administración ha justificado el uso de fuerza letal sin la aprobación del Congreso, argumentando que el flujo de drogas y migrantes constituye una "amenaza" para EEUU.

Si bien la resolución se estima que se votará en el pleno, no está claro cómo resultará, ya que la mayoría de los legisladores republicanos no quieren desafiar a Trump. Esta resistencia se evidenció la semana anterior cuando el Senado bloqueó una medida similar propuesta por Kaine y Schiff que buscaba detener los ataques marítimos, con solo dos republicanos votando a favor de considerarla.

El senador Kaine dijo que cree que "más republicanos votarán con nosotros" y que espera que el Senado vote sobre esta propuesta en las próximas semanas.