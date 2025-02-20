Senado confirma a Kash Patel como próximo director del FBI, pese a sus promesas de usar la agencia para las venganzas políticas de Trump

Video Quién es Kash Patel, el aliado de Trump con sed de venganza que podría dirigir el FBI

El Senado votó este jueves por un estrecho margen a favor de confirmar a Kash Patel como director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), con lo que se coloca al frente de la principal agencia federal de aplicación de la ley del país pese a las dudas sobre su cualificación y a la preocupación de que cumpla las órdenes de Donald Trump y persiga a los adversarios del presidente republicano.

"No puedo imaginar una elección peor", dijo el senador demócrata Dick Durbin a sus colegas antes de la votación que quedó 51-49 en el Senado, controlado por el Partido Republicano.



Patel, es un aliado del presidente Trump que ha criticado ferozmente a la agencia que está a punto de dirigir. Ha hablado de su deseo de implementar cambios importantes en el FBI, incluyendo un énfasis renovado en las tareas tradicionales de lucha contra el crimen del buró en lugar de la recopilación de inteligencia y el trabajo de seguridad nacional que ha llegado a definirlo en las últimas dos décadas.

También hizo eco del deseo de retribución a Trump. Patel despertó la alarma entre los demócratas por decir antes de ser nominado que “perseguiría” a los “conspiradores anti-Trump en el gobierno federal” y en los medios de comunicación.

Patel es un antiguo defensor federal y fiscal antiterrorista del Departamento de Justicia. Llamó la atención de Trump durante el primer mandato del presidente cuando, como miembro del personal del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, Patel ayudó a redactar u n memorando con críticas mordaces a la investigación del FBI sobre los vínculos entre Rusia y la campaña de Trump en 2016.

Más tarde, Patel se incorporó a la administración de Trump, como funcionario antiterrorista en el Consejo de Seguridad Nacional y como jefe de gabinete del secretario de Defensa.

Puntos de vista encontrados sobre las cualidades de Patel para el cargo en el FBI

Los republicanos enfadados, por lo que consideran un sesgo de las fuerzas de seguridad contra los conservadores durante la administración demócrata del expresidente Joe Biden, así como por las investigaciones criminales sobre Trump, se unieron a favor de Patel y lo proclamaron como la persona adecuada para el puesto.

“Patel quiere hacer que el FBI rinda cuentas una vez más y recuperar la reputación que el FBI ha tenido históricamente para la aplicación de la ley”, dijo el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa y presidente del Comité Judicial del Senado, antes de que Patel fuera confirmado.

“Quiere que el FBI rinda cuentas ante el Congreso, ante el presidente y, lo que es más importante, ante las personas a las que sirve: el contribuyente estadounidense”, agregó.

Por su parte los demócratas se quejaron de la falta de experiencia en gestión de Patel en comparación con anteriores directores del FBI y destacaron declaraciones incendiarias en el pasado que, según ellos, ponían en duda su juicio.

"Estoy absolutamente seguro de una cosa: este voto perseguirá a cualquiera que vote por él. Se arrepentirán del día en que lo hicieron", dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut.

Y añadió: “A mis colegas republicanos, piensen en lo que dirán a sus electores” y a su familia “sobre por qué llegaron a votar a esta persona que deshonrará total y absolutamente este cargo y causará un daño tan grave al sistema judicial de nuestra nación”.

Alrededor de media docena de demócratas del Comité Judicial del Senado se reunieron frente a la sede del FBI a primera hora del jueves en un último intento de detener su confirmación.

“Se trata de alguien en quien no podemos confiar”, dijo el senador Adam Schiff, de California. "Es alguien que carece de carácter para hacer este trabajo, alguien que carece de integridad para hacer este trabajo. Lo sabemos, nuestros colegas republicanos lo saben".

Las declaraciones de Patel que ocasionaron que tambaleara su nominación

Entre las sorprendentes declaraciones de Patel en cientos de podcasts y en otras entrevistas en los últimos cuatro años, se incluye el referirse a los agentes de la ley que investigaron a Trump como “gángsters criminales”, decir que algunos de los alborotadores del 6 de enero eran “presos políticos” y proponer el cierre de la sede del FBI y convertirla en un museo para el llamado 'Estado profundo'.

En su comparecencia ante el Senado en enero, Patel dijo que los demócratas estaban sacando de contexto algunos de sus comentarios o malinterpretándolos

A finales de enero la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, leyó en voz alta las falsas afirmaciones de Patel sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020 y otra sobre su “lista de enemigos” publicada que incluye a exfuncionarios de Trump que han sido críticos con el presidente.

“'Vamos a ir a por ti'”, leyó Klobuchar.

Patel tachó sus citas de “declaración parcial” y “falsa”. Klobuchar, exasperada, dijo a los senadores: “Son sus propias palabras”.

Trump logra que casi todos sus nominados sean confimados

El Senado ha aprobado todos los nombramientos del gabinete de Trump hasta ahora, lo que subraya su férreo control del Partido Republicano.

Entre ellos se encuentra Tulsi Gabbard, confirmada como directora de los servicios de Inteligencia, a pesar de haber apoyado en el pasado a naciones adversarias como Rusia y Siria, y el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario de salud.

Los directores del FBI tienen mandatos de 10 años para aislarlos de la influencia política y evitar que se conviertan en dependientes de un presidente o una administración en particular.

Patel fue seleccionado en noviembre para reemplazar a Christopher Wray, quien fue elegido por Trump en 2017 y sirvió durante más de siete años, pero que en repetidas ocasiones enfureció al presidente y fue visto por él como insuficientemente leal. Dimitió antes de que Trump tomara posesión.

