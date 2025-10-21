Cambiar Ciudad
James Brien Comey Jr.

Abogados de Comey piden al juez que desestime los cargos alegando que el caso está impulsado por la "animadversión personal" de Trump

La defensa argumenta que la acusación es resultado de la hostilidad personal de Trump hacia Comey, quien supervisó la investigación sobre los posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump en 2016, un hecho que llevó al presidente a despedirlo en mayo de 2017.

Los abogados del exdirector del FBI James Comey solicitaron este lunes a un juez desestimar el caso en su contra, argumentando que se trata de una persecución motivada por venganza personal organizada por la Casa Blanca.

La defensa sostiene que el caso en el que se imputa a Comey por presuntamente haber mentido al Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020, en respuesta a preguntas de Ted Cruz sobre si había autorizado una filtración a medios de comunicación, tergiversa su intercambio con el senador texano, atribuyéndole declaraciones que no hizo.

Además, los abogados cuestionan la legalidad del nombramiento de la fiscal federal que presentó el caso: Lindsey Halligan, designada apresuradamente por el presidente Donald Trump justo antes de que expirara el plazo legal para presentar cargos.

El equipo de defensa asegura que Halligan, exabogada personal de Trump y sin experiencia como fiscal federal, fue colocada estratégicamente para asegurar la acusación contra Comey, mientras que el fiscal anterior Erik Siebert había renunciado bajo presión del gobierno.

La defensa argumenta que la acusación es resultado de la hostilidad personal de Trump hacia Comey, quien supervisó la investigación sobre los posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump en 2016, un hecho que llevó al presidente a despedirlo en mayo de 2017.

"Durante muchos años, el presidente Trump ha tratado de procesar o castigar de otra manera a Comey debido a una hostilidad manifiesta hacia el discurso protegido de Comey y debido a su sesgo personal contra él", escribieron los abogados, calificando la acción como una persecución selectiva que viola la Constitución.

Comey se declaró no culpable durante su primera comparecencia ante el tribunal.

Los abogados destacan una publicación de Trump en Truth Social, donde el republicano exigió a la fiscal general Pam Bondi acción contra Comey, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el senador Adam Schiff, como evidencia de motivación personal detrás del caso.

La defensa argumentó que esa publicación en redes sociales representaba una admisión de que el gobierno estaba persiguiendo a Comey por "un propósito discriminatorio inadmisible."

