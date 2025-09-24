El Departamento de Justicia de Trump busca imputar al exjefe del FBI James Comey: reportes

Video Trump presiona a Bondi para que presente cargos contra sus oponentes políticos: las noticias del día

El Departamento de Justicia de Donald Trump, mediante fiscales federales de Virginia, buscará presentar una acusación contra el exdirector del FBI James Comey, por supuestamente haber mentido ante el Congreso sobre su papel en las investigaciones sobre los esfuerzos rusos para interferir en la elección presidencial de 2016, reportaron The Washington Post y ABC.

La medida ocurriría apenas unos días después de que el presidente Trump emplazó públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, a que actúe contra personas que considera oponentes políticos como Comey, el senador demócrata por California, Adam Schiff, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El reporte del Post indica que la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) se centra en el testimonio de Comey dado al Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020, sobre los errores del FBI en la investigación llamada 'Huracán Fuego Cruzado', que había profundizado en la posibilidad, no comprobada, de que hubo colaboración entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016, para interferir en las elecciones.

La fecha límite para intentar una acusación contra Comey —quien lideró el FBI entre septiembre de 2013 y mayo de 2017, durante los gobiernos de Barack Obama y Trump— vence el 30 de septiembre, cuando se cumplirán cinco años desde la fecha de su declaración ante el Senado. Se requiere que al menos 12 miembros de un gran jurado aprueben una acusación.

En su llamado a Bondi, hecho a través de las redes sociales, Trump se quejó porque según él "no se está haciendo nada" y porque "no podemos demorarnos más" en casos relacionados con Comey, Schiff, y James, a quienes el presidente llamó "culpables como el demonio", y de quienes dijo que "me enjuiciaron dos veces y me acusaron cinco veces (...) ¡La justicia debe cumplirse, ahora!".

El presidente presionó la semana pasada para que el fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, renunciara después de que se negó a perseguir judicialmente a Comey.



Y el fin de semana Trump anunció la designación en ese cargo de Lindsey Halligan, que fue una de sus abogados en la investigación sobre los documentos clasificados hallados en Mar-A-Lago, la propiedad de Trump en Florida.

Una nueva fiscal sin experiencia, pero leal a Trump

Halligan, sin experiencia como fiscal, se desempeñaba como "asistente especial al presidente" en la Casa Blanca, y según Trump, es "dura, inteligente y leal". Es ella quien de acuerdo con el reporte de ABC tratará de imputar a Comey pese a que otros fiscales e investigadores determinaron que no hay elementos suficientes para acusarlo.

Siebert, que tenía el cargo de forma interina desde enero, había determinado que la evidencia de que Comey presentó falso testimonio en el Congreso era insuficiente.

Sobre James y Schiff, la primera está siendo investigada por un supuesto fraude con hipotecas. James, fiscal general de Nueva York, ha demandado a Trump y a su administración en múltiples ocasiones, tanto por sus políticas presidenciales como por la gestión de sus negocios privados.

El caso más notorio resultó en un fallo que ordenó a Trump pagar 354.9 millones de dólares en sanciones más casi 100 millones en intereses por mentir sobre su patrimonio. El pago de esa multa fue anulado recientemente.

Por su parte, Schiff fue quien lideró la comisión de la Cámara Baja que investigó la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, y luego también la averiguación sobre la retención de ayuda a Ucrania que condujo al primer enjuiciamiento de Trump.

También formó parte del comité que investigó los intentos de Trump de cambiar los resultados de la elección presidencial de 2020 y los ataques al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Schiff también está siendo investigado por presuntamente mentir en un préstamo para una segunda vivienda en Maryland.

Comey ya ha estado en la mira del gobierno previamente este año. En mayo, autoridades investigaron una publicación suya en redes sociales porque presuntamente sugería un llamado a la violencia contra Trump. La secretaria de Seguridad Nacional incluso llegó a expresar sin evidencia que Comey "instó al asesinato" del presidente. El motivo: una foto de conchas que parecían formar las cifras "86 47". El asunto fue investigado, pero no pasó de ahí.

