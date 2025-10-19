Homan niega haber recibido $50,000 en una bolsa de comida de agentes encubiertos del FBI

Video Homan fue investigado por un presunto soborno y caso fue cerrado por el DOJ, según reporte

Tom Homan, el 'zar de la frontera' del presidente Donald Trump y una de las voces más duras dentro de su ofensiva migratoria, negó haber recibido el año pasado $50,000 en una bolsa de comida de manos de agentes encubiertos del FBI, como reportaron varios medios. Según los informes, Homan había ofrecido ayuda para conseguir contratos relacionados con temas migratorios a cambio de dinero en un eventual gobierno de Trump.

Una pesquisa sobre ese asunto fue cerrada este 2025 por el Departamento de Justicia, en medio de dudas sobre si era posible comprobar que Homan había acordado tomar medidas específicas a cambio de presuntamente recibir el dinero y porque no tenía un cargo oficial al momento de reunirse con los agentes encubiertos, precisaron los reportes de medios que revelaron el asunto en septiembre.

PUBLICIDAD

Consultados sobre ello en septiembre, ni el director del FBI, Kash Patel, ni el vicefiscal general, Todd Blanche, negaron específicamente que Homan recibió esa suma de dinero y reconocieron que fue investigado por ello. Respondieron a medios que el tema "estuvo sujeto a una revisión completa de agentes del FBI y fiscales del DOJ. No hallaron evidencia creíble de conducta criminal".

Ahora, Homan aseguró en una entrevista la semana pasada que no siquiera aceptó tal dinero en una intervención en el canal NewsNation. "No acepté $50,000 de nadie", remarcó Homan.

También calificó la información sobre las acusaciones como un "artículo de propaganda" y afirmó que "no me importa lo que la gente piense de mí y nunca me ha importado".

¿Por qué el gobierno investigó al 'zar fronterizo' Homan?

MSNBC fue el primer medio en informar por primera vez a finales de septiembre que Homan había aceptado el dinero durante un encuentro en Texas en 2024 con agentes del FBI encubiertos que se hicieron pasar por empresarios. Según fuentes cercanas al caso citadas por The Washington Post, Homan fue grabado en video aceptando una bolsa de dinero.

Buscaban contratos con el gobierno relacionados con el endurecimiento de las leyes de inmigración, algo que Trump ya había dicho que haría y que, según Homan, podría ayudarles a conseguir una vez que el republicano regresara al poder.

Homan, que fue director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el primer gobierno de Trump, no era funcionario en aquel momento y era una persona que se consideraba que potencialmente ocuparía un alto cargo en materia de inmigración en el caso de que Trump regresara a la Casa blanca.

PUBLICIDAD

De acuerdo con The New York Times, Homan entró a formar parte del caso después de que una persona que ya estaba siendo investigada dijera por iniciativa propia que un supuesto pago a Homan podría dar pie a buenos contratos con el gobierno federal para la seguridad en la frontera.

El Departamento de Justicia del gobierno de Trump, que cerró la investigación, declaró que el asunto fue "sometido a una revisión exhaustiva", pero las autoridades no encontraron "ninguna evidencia creíble de ningún delito penal".

El férreo apoyo a Homan desde la Casa Blanca

Sin aportar pruebas, la Casa Blanca criticó la apertura del caso por parte del gobierno de Biden por tener supuestas motivaciones políticas.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, calificó a finales del mes pasado el encuentro de Homan con los agentes encubiertos como un intento del gobierno de Biden de "tender una trampa a uno de los principales aliados y partidarios del presidente, alguien que sabían muy bien que asumiría un cargo en el gobierno".

"La Casa Blanca y el presidente respaldan plenamente a Tom Homan porque no hizo absolutamente nada malo y es un valiente servidor público que ha realizado un trabajo fenomenal ayudando al presidente a cerrar la frontera", declaró.

"Los recursos del Departamento deben seguir centrados en amenazas reales para el pueblo estadounidense, no en investigaciones infundadas", declararon por su parte Patel y Blanche en un comunicado. "En consecuencia, la investigación ha sido cerrada".

PUBLICIDAD

El 'zar de la frontera' fue inicialmente mucho más tibio a la hora de negar las acusaciones y se limitó a decir que no había hecho “nada ilegal”. "No hice nada delictivo. No hice nada ilegal", aseguró en Fox News poco después de conocerse la noticia.

"Se trata de alguien que pasó 34 años haciendo cumplir la ley. Es decir, dejé un negocio muy exitoso que dirigía para volver a trabajar para el gobierno", dijo Homan, y añadió: "Mi familia se sacrifica. Yo me sacrifico todos los días. Recibí más amenazas de muerte que nadie".

La revelación sobre Homan suscitó más preocupaciones sobre la interferencia política en asuntos del Departamento de Justicia durante este mandato de Trump, y que pone a prueba la larga tradición de independencia de la agencia policial en la toma de decisiones judiciales.

La fiscal general, Pamela Bondi, se negó a pronunciarse sobre si Homan aceptó o no el presunto soborno durante una audiencia en el Congreso, sosteniendo que la investigación se resolvió antes de que ella fuera confirmada en su puesto actual.

“Vean lo que le pasó a Tom Homan, su 'zar fronterizo', quien literalmente aceptó una bolsa de dinero en efectivo —$50,000— y la investigación se abandonó una vez que Trump asumió la Presidencia”, declaró el senador demócrata Chris Murphy en ABC News.

“Actualmente, solo existen dos estándares de justicia en este país. Si eres amigo del presidente, leal al presidente, puedes salirte con la tuya en casi cualquier cosa (...) pero si eres opositor al presidente, podrías terminar en la cárcel”, agregó.

PUBLICIDAD

Mira también: