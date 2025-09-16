Entre gritos e insultos, el jefe del FBI es cuestionado por senadores sobre su papel en el caso Epstein y el asesinato de Kirk

Video Qué es el “Valhalla” donde el director del FBI dijo que verá a Charlie Kirk

El director del FBI, Kash Patel, confrontó a demócratas escépticos en una audiencia en el Senado el martes, defendiendo su actuación al frente de la principal agencia federal de seguridad pública del país y ofreciendo datos sobre la investigación del asesinato de Charlie Kirk, el caso contra el depredador sexual Jeffrey Epstein y los despidos de altos funcionarios del FBI que acusaron a Patel de represalias políticas ilegales.

En una tumultuosa primera comparecencia ante el Comité Judicial del Senado, el director del FBI chocó en varias ocasiones con los legisladores demócratas y, con un par de ellos, se enfrascó a gritos, algo poco habitual en sesiones con funcionarios de alto rango.

La audiencia se produce en momentos de gran crispación tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk la semana pasada, el más reciente episodio de violencia política en EEUU, que el presidente Donald Trump ha atribuido directamente a la "izquierda radical".

"Pude haber sido más cuidadoso": Patel y la información del caso Kirk

Ante los senadores, Patel defendió la publicación en redes sociales que hizo el miércoles, diciendo que el "sujeto" del asesinato de Kirk estaba bajo custodia, cuando las autoridades locales solo hablaban de una persona detenida por averiguaciones. Patel tuvo que corregirse dos horas después, anunciado que la persona había sido liberada.

"No lo veo como un error. Lo veo como esto: trabajar con el público para identificar que había un sujeto bajo custodia", dijo Patel y añadió que quería informar al público que un sujeto había sido detenido, aunque esa persona no fuera la sospechosa del tiroteo. "¿Podría haber sido más cuidadoso con mi verborrea y haber dicho que teníamos un sujeto en lugar del sujeto? Claro".

En general, sobre el asesinato de Charlie Kirk, Patel describió cómo se ha ido ampliando la investigación, para incluir el chat de Discord.

Afirmó que se está investigando a "todos y cada uno" de los involucrados en una sala de chat de juegos en línea en Discord con el presunto atacante. En esa sala de chat participaron unas 20 personas, de acuerdo con Patel.

El senador Josh Hawley, republicano por Missouri, le preguntó a Patel si el asesinato de Kirk se está considerando como parte de una tendencia más amplia de violencia contra grupos religiosos, y Patel respondió: "Estamos investigando el asesinato de Charlie a fondo y buscando todas las pistas relacionadas con cualquier acusación de violencia más amplia".

"Nada nuevo" en el caso de

Jeffrey Epstein

En otro tema delicado para su oficina, Patel afirmó que el FBI no tiene información creíble de que Epstein traficara adolescentes a otras personas, pese a que durante años él alimentó teorías conspirativas que sugerían que ese era el caso.

"No hay información creíble, ninguna. Si la hubiera, ayer mismo presentaría la denuncia de que traficaba con otras personas", declaró Patel, aunque reconoció que las investigaciones previas sobre Epstein eran limitadas.

El senador John Kennedy, republicano de Louisiana, afirmó que era improbable que esa respuesta satisficiera las demandas de divulgar más información.

"Este problema no va a desaparecer", declaró Kennedy. "Y creo que la pregunta central para el pueblo estadounidense es esta: Saben que Epstein traficaba con mujeres jóvenes para tener relaciones sexuales con él. Quieren saber a quién, si a alguien más, se las traficaba".

Patel afirmó que los expedientes actuales solo incluían "órdenes de registro limitadas" entre 2006 y 2007, ya que los fiscales federales de Florida habían llegado previamente a un acuerdo secreto con Epstein que le permitió evitar el procesamiento por sus acciones anteriores.

La "politización" del FBI de Patel

Los demócratas intentaron destacar la supuesta turbulencia dentro del FBI y sugirieron que la destitución de agentes y supervisores experimentados de la agencia era un cambio preocupante respecto a su promesa durante la audiencia de confirmación en enero de que no miraría "hacia atrás" ni buscaría represalias como director.

Cuando se le preguntó a Patel si se comprometería a no despedir a agentes asignados a investigar el ataque al Capitolio de EEUU del 6 de enero de 2021, el director del FBI respondió que la asignación de su caso "no determina su carrera ni su despido".

En otro tenso intercambio, el senador demócrata Richard Blumenthal acusó al director del FBI de mentir al declarar a los legisladores en su audiencia de confirmación que los agentes no estarían sujetos a represalias políticas.

Patel se opuso a la acusación y le dijo al demócrata de Connecticut: "Que me acuses de mentir es algo que no tomo a la ligera, pero no voy a entrar en una disputa contigo".

Patel enfrenta acusaciones en una demanda por despedir a otros agentes y líderes del FBI con base en los casos en los que trabajaron, un tema del que dijo que no hablaría con los legisladores porque aseguró que no abordaría asuntos de personal de la agencia.

La demanda, presentada la semana pasada, justo la mañana del asesinato de Kirk, afirma que Patel le dijo a un funcionario del FBI que entendía que sus acciones eran "probablemente ilegales", pero que tenía que despedir a quienes sus superiores querían que despidiera "porque su capacidad para conservar su puesto dependía de la destitución de los agentes que trabajaron en casos relacionados con el presidente".

"Cualquier despido en el FBI fue una decisión que tomé con base en las pruebas que tengo como director del FBI (...) Es mi trabajo y no voy a eludirlo", dijo Patel a los senadores para destacar esas decisiones las tomó él y no la Casa Blanca.

Choque 1: Patel vs. Cory Booker

Patel y el senador demócrata de Nueva Jersey se enfrascaron en una discusión a gritos cuando Booker lo acusó de ser responsable de una "destrucción generacional de la principal agencia policial del país", a lo que el director del FBI respondió diciéndole que era una "vergüenza".

Durante varios momentos, el presidente republicano del comité, el senador Chuck Grassley, golpeó con el mazo, pero tuvo dificultades para controlar a los dos hombres.

Aun así, Booker predijo que Patel no duraría mucho en su puesto. Le dijo a Patel que Trump "lo dejará ir". Esta podría ser la última vez que tenga una audiencia con ustedes.

Patel aprovechó la oportunidad para dar una respuesta vehemente a los senadores demócratas que afirman que la razón por la que consiguió el puesto fue su lealtad al presidente Donald Trump.

El liderazgo de Patel al frente del FBI ha estado marcado por la agitación y las acusaciones demócratas de que está utilizando la agencia policial para llevar a cabo los objetivos de Trump.

Patel destacó su experiencia como abogado, miembro del personal del Congreso y funcionario de la administración, diciendo: "No había lealtad entonces. Ahora no hay lealtad a nada que no sea la Constitución".

Choque 2:

Patel vs. Adam Schiff

Kash Patel arremetió contra el senador demócrata Adam Schiff tras repetidas preguntas sobre si el director del FBI había despedido a agentes por motivos políticos y sobre la fallida divulgación de los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

La pregunta que pareció sacar de quicio a Patel fue la continua insistencia de Schiff sobre Epstein y, finalmente, quién tomó la decisión de trasladar a su exsocia, Ghislaine Maxwell, a un campo de prisioneros de mínima seguridad.

Patel le dijo a Schiff que fue la Oficina de Prisiones quien tomó la decisión.

"¿Quieres que el pueblo estadounidense crea eso? ¿Crees que son estúpidos?", preguntó Schiff.

Entonces, comenzaron los gritos.

Patel le dijo a Schiff que estaba luchando contra el uso del Departamento de Justicia como arma "por parte de gente como tú", y añadió: "Hemos demostrado innumerables veces que eres un mentiroso".

"Eres el mayor fraude que jamás haya ocupado un escaño en el Senado de Estados Unidos", dijo Patel, alzando la voz mientras Schiff intentaba hablar por encima de él. “Eres una vergüenza para esta institución y un completo cobarde”.

Mientras el mazo comenzaba a golpear, Patel concluyó: “Eres, en el mejor de los casos, un bufón político”.

Tras el tenso intercambio, Schiff declaró a la prensa que Patel está avergonzando a su agencia y al gobierno.

“Creo que sabe que su incompetencia ha puesto su trabajo en riesgo, así que atacarme podría salvarlo”, dijo Schiff. “Pero sigue siendo tan incompetente y avergüenza continuamente al FBI y a la Casa Blanca”.

“Todos esos ataques no van a cambiar nada. No salvarán su trabajo”, añadió.

Violencia política y violencia armada

Para ilustrar el creciente problema de la violencia política que vive EEUU, Patel informó al comité que el FBI tiene 35 investigaciones abiertas sobre amenazas contra jueces, quienes han enfrentado un fuerte aumento de mensajes violentos en los últimos años.

Jueces federales fueron blanco de amenazas en 17 de esos casos, mientras que los demás involucraron amenazas contra jueces de tribunales estatales, afirmó Patel.

El director del FBI se mostró preocupado por el problema y afirmó que trabajará con el Congreso para abordar la violencia armada, al decirle a la senadora demócrata Amy Klobuchar que está "dispuesto a colaborar y explorar nuevas maneras" de abordar la violencia armada en Estados Unidos.

"Estoy a favor de colaborar plenamente con el Congreso para eliminar incluso un solo tiroteo, una muerte horrible", declaró Patel a la senadora demócrata de Minnesota.