Kash Patel usó equipos SWAT para proteger a su novia y aviones del gobierno para asuntos personales, según The New York Times

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, habría recurrido en varias ocasiones a agentes SWAT, aviones oficiales y otros recursos federales para uso personal, como proteger y acompañar a su pareja, la cantante de country Alexis Wilkins, según un reporte de The New York Times, que cita a fuentes internas.

La práctica ha despertado preocupación dentro de la agencia por el posible uso excesivo de recursos federales, que se pagan con el dinero de los contribuyentes estadounidenses.

El caso más llamativo ocurrió durante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en Atlanta, en donde Wilkins interpretó el himno nacional. Dos miembros de un equipo SWAT fueron enviados por orden de Patel para su protección, pero abandonaron el recinto tras constatar que no había riesgo evidente. Esa decisión generó el enojo del director, quien reprochó que su novia quedara sin resguardo y cuestionó la comunicación dentro de la cadena de mando, de acuerdo con las fuentes citadas por el Times.

No fue la única vez. Según el Times, unidades SWAT de oficinas en Salt Lake City y Nashville, donde vive Wilkins y con quien Patel mantiene una relación hace unos tres años, han sido redirigidas en varias ocasiones para protegerla. Esto incluso después de jornadas extensas o en medio de operaciones sensibles, según el reporte del diario. Agentes consultados advirtieron que esos equipos están entrenados para misiones de alto riesgo, no para brindar protección personal prolongada.

En uno de los casos, un equipo en Utah fue retirado de sus funciones tras largas e intensas horas de trabajo por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y reasignado a un evento donde se temía que Wilkins pudiera ser blanco de amenazas.

Según Patel y un portavoz del FBI, Wilkins, una figura conservadora con un perfil prominente, ha recibido muchas amenazas por internet y podría haber sido atacada, por lo que su protección está justificada.

Pero estos despliegues están siendo criticados, incluso desde el propio universo conservador.

"¿Se la considera la esposa de Kash? ¿Es por eso que recibe protección? Si no, ¿por qué estamos pagando por esto?", se preguntaba en X Grace Chong, una influencer que trabaja para Stephen Bannon, aliado de Trump, sobre la diposición de recursos del FBI en función de la seguridad personal de la pareja del director.

Equipos SWAT de la oficina del FBI en Las Vegas también han sido desplegados para protección del propio Patel cuando se encuentra en su residencia en esa ciudad, agrega el reporte.

Kash Patel ha usado un avión del FBI para viajes personales, algo que había criticado

Varios medios reportaron a principios de este mes que Patel utilizó aeronaves pagadas por el gobierno para viajes recreativos, como un desplazamiento a un exclusivo club de golf en Escocia, en el verano, y un viaje reciente a un rancho privado en Texas.

Desde que asumió el cargo en febrero, Patel ha hecho más uso del pequeño jet privado que pertenece al director, así como de un Boeing 757. Y, aunque muchos de esos viajes han tenido fines laborales, algunos han sido idas y vueltas a Nevada, en donde Patel tiene su residencia, y viajes para ver a su novia en Nashville, según el reporte del Times.

También los ha usado para otros viajes recreativos, agregó el informe. A finales de agosto, Patel viajó en un avión gubernamental a Escocia, donde estuvo en un resort de golf con amigos, que implicó un exhaustivo y costoso despliegue de seguridad. También se desplazó en octubre a State College, en Pensilvania, a un evento de lucha libre donde Wilkins también cantó el himno nacional, informó el Times.



Wilkins también ha estado con Patel en al menos uno de sus viajes al extranjero. En mayo voló a Londres para reunirse con él en un resort a las afueras de la ciudad, en donde tenía lugar una conferencia de seguridad nacional. A su llegada a la capital británica, un equipo de seguridad del director la recibió en el aeropuerto y se empleó un vehículo del FBI de la embajada de Estados Unidos para llevarla al alojamiento, agregó el Times, citando a un exfuncionario familiarizado con el tema.

Ante los primeros cuestionamientos al uso de recursos del FBI en función de Wilkins, Patel respondió el mes pasado en su cuenta personal de X: "Siempre he dicho: critíquenme todo lo que quieran. Pero ir tras las personas que hacen un gran trabajo, mi vida personal o quienes me rodean es absolutamente indignante. Los ataques repugnantes e infundados contra Alexis —una verdadera patriota y la mujer a la que me enorgullece llamar mi compañera de vida— son más que patéticos. Ella es una conservadora firme y una sensación de la música country que ha hecho más por esta nación que la mayoría en 10 vidas. Me siento muy afortunado de que esté en mi vida".

En el pasado, Patel criticó públicamente a funcionarios de gobiernos anteriores que utilizaron aviones oficiales para algún asunto personal. En un episodio de 2023 de su podcast Kash's Corner, Patel declaró que quería "impedir que Chris Wray viajara en jet privado, pagado con dinero de los contribuyentes, por todo el país", en referencia a su predecesor, quien también fue nombrado por el entonces presidente Donald Trump en 2017.

Los directores del FBI deben viajar en aviones oficiales por razones de seguridad, pero si se realizan desplazamientos de carácter personal estos deben ser reembolsados por el director. Operar el jet Gulfstream del director cuesta miles de dólares.

Un portavoz del FBI dijo a The Wall Street Journal que, en los nueve meses que lleva en el cargo, Patel ha realizado alrededor de una docena de viajes personales, un patrón mucho más alto que el de sus predecesores. El Times cita, por ejemplo, un informe sobre la gestión de Robert Mueller, quien dirigió la agencia entre 2001 y 2013, y quien en un período de cuatro año realizó apenas 10 vuelos que requirieran reembolso al gobierno.

