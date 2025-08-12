“Un cálculo muy arriesgado”: cómo la retórica belicista de Trump contra México podría ser contraproducente en su lucha contra los carteles

Video Sheinbaum descarta una "invasión" si Trump usa al Ejército contra los carteles: las noticias del día

La retórica belicista del presidente Donald Trump contra México podría ser contraproducente en su lucha contra los carteles al poner en riesgo la cooperación histórica que ambas naciones han mantenido en materia de seguridad, de acuerdo con analistas.

Javier Oliva, analista mexicano especializado en seguridad nacional, dijo a Univision Noticias que el gobierno de Trump tiene más que perder si llegara a concretar su idea de enviar tropas a suelo mexicano, porque pondría en riesgo la cooperación bilateral histórica en seguridad.

PUBLICIDAD

“Las relaciones militares entre México y Estados Unidos van por otro carril, no importa quién gobierne, ni qué partido gobierno, lo cierto es que las relaciones que hay son bastante sólidas, son de aliados militares”, dijo el profesor e investigador especializado en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esa solidez en las relaciones en materia de seguridad y militar, apuntó, es mucho más fuerte que la “retórica belicista” de Trump contra los carteles.

Además, dijo, México está en condiciones de negociar frente a la insistencia de Trump en autorizar un despliegue militar en suelo mexicano para combatir los carteles.

“Me parece que México tendría condiciones para poder negociar y no estar en una postura reactiva como lo hemos estado hasta ahora”, dijo Oliva.

La insistencia de Trump sobre despliegue se inició con Peña Nieto

Trump ha insistido por años a los presidentes mexicanos en turno en que autoricen la entrada de tropas estadounidenses para combatir los carteles.

La idea la planteó desde su primer mandato, primero al entonces presidente Enrique Peña Nieto y luego Andrés Manuel López Obrador. Ambos rechazaron la propuesta. Ahora, Trump le ha vuelto a plantear la idea a la presidenta Claudia Sheinbaun -una cercana aliada de Lopez Obrador- y quien ha rechazado la idea en reiteradas ocasiones.

Pero el tema cobró mayor fuerza luego de que medios estadounidenses reportaron el 8 de agosto que Trump giró una directriz "secreta" autorizando al Pentágono a considerar el uso de la fuerza militar contra los carteles, catalogados como organizaciones terroristas por su gobierno.

PUBLICIDAD

Tras el reporte, Sheinbaum descartó que las fuerzas de Estados Unidos entren a México para combatir al crimen.

“No va a haber invasión”, dijo la presidenta en un intento de calmar a la opinión pública en su país.

“Un cálculo muy arriesgado”

Para Oliva, la retórica de la administración de Trump está más relacionada con las ambiciones electorales del presidente y los republicanos rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos.

En su análisis, el académico sostuvo que a Trump y a su equipo les “preocupa” que los niveles de popularidad del mandatario estén en niveles tan bajos a poco más de seis meses de gobierno.

Por ese motivo, dijo, es que Trump podría estar usando el tema del combate a los carteles para elevar sus niveles de popularidad a costa de poner en riesgo las relaciones diplomáticas con México.

Sin embargo, Oliva dijo que, pese al tono de Trump, muchos factores económicos, migratorios y principalmente de seguridad estarían en riesgo si el gobierno de Estados Unidos decidiera actuar de forma unilateral para combatir a los carteles.

“Las condiciones son muy complejas, tomando en cuenta la frontera, el tráfico de drogas, la migración, las decenas de millones de personas que tienen que ver con México en Estados Unidos, es un cálculo muy arriesgado como para que den un paso de esa naturaleza”.

“La puerta abierta a una acción militar unilateral”

En un artículo difundido por la consultora internacional Stratfor, la analista Caroline Hammer dijo que, la insistencia de Trump de un despliegue militar aunada a la designación de los carteles como grupos terroristas, dejan la “puerta abierta” a una acción unilateral estadounidense.

PUBLICIDAD

Los grupos mexicanos catalogados por el gobierno de Trump como terroristas son el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Cartel del Golfo y el Cartel del Noreste. Además fueron catalogados así los grupos venezolanos Tren de Aragua y Cartel de los Soles y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha.

Según el análisis de Hammer, titulado “Las perspectivas de la ‘guerra’ de Trump contra los carteles mexicanos”, Estados Unidos también podría actuar de forma “encubierta” en una acción “unilateral” para atacar a los carteles mexicanos.

La analista sostuvo que las acciones que Estados Unidos ha tomado hasta ahora, como designar terroristas a los carteles y la militarización de franjas de la frontera, podría apuntar a un proceso previo a una acción unilateral.

Pero, de acuerdo con el gobierno mexicano, una medida así está descartada. En su conferencia de prensa de este lunes, ante la insistencia de la prensa sobre los reportes en Estados Unidos acerca de la campaña de Trump contra el narco, Sheinbaum reiteró que las fuerzas estadounidenses “jamás” pisarán suelo mexicano.

“Jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía”, sentenció. “Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México”.

Además, negó que drones operados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés) estén sobrevolando territorios de México, contradiciendo una declaración suya de febrero.

En aquel entonces, Sheinbaum dijo que los vuelos de los drones -cuya presencia en México fue revelada por medios estadounidenses- eran “parte de la colaboración” entre ambos países.

PUBLICIDAD

En los últimos días, la presidenta mexicana ha elevado el tono al referirse a Trump y a su gobierno luego de que el estadounidense la acusara de tener “miedo” a los carteles al grado de que no puede “pensar correctamente”.

Desde el inicio de su gobierno, Trump acusó al gobierno mexicano de mantener una “alianza intolerable” con el narco, una acusación que Sheinbaum rechazó y que parece haber hecho a un lado para responder al resto de las agresivas exigencias de Trump en materia comercial y seguridad.

Pese a la postura de Sheinbaum, en una entrevista este lunes con Fox News, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, no fue claro al descartar una posible intervención estadounidense en suelo mexicano.

“No puedo revelar nada, pero no estoy insinuando que habrá tropas estadounidenses en México. No es eso lo que digo”, dijo Hegseth.“Estamos observando; sabemos un poco más de lo que creen que sabemos sobre ellos”.

Mira también: