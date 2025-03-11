Republicanos se arriesgarán a votar sin apoyo demócrata un proyecto para evitar el cierre del gobierno

Video ¿Se acerca una recesión en EEUU? Analizamos el panorama económico del país en Línea de Fuego

Los republicanos parecen decididos a someter a votación este mismo martes un proyecto para financiar al gobierno hasta septiembre y evitar su cierre por falta de fondos, algo que sucedería este viernes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Louisiana, aseguró que tiene los votos suficientes para aprobar la llamada ‘resolución de continuidad’ o CR, un instrumento que permite mantener los niveles de financiamiento del gobierno siguiendo los lineamientos del último presupuesto aprobado.

Pero Johnson reconoce que no cuenta con el apoyo de los demócratas, por lo que su anuncio de ir a votación es un desafío a la bancada de oposición a la que responsabilizará si la maniobra fallara y el sábado tuviera que cesar actividades el gobierno federal.

“Tenemos que mantener el gobierno en funcionamiento”, dijo Johnson al salir de una reunión de los republicanos en la Cámara de Representantes este martes. “Es una responsabilidad fundamental nuestra. El vicepresidente se hizo eco de ese sentimiento. Fue muy bien recibido y muy bien presentado. Creo que los que se resisten se han reducido a sólo uno o dos”.

Los republicanos solo pueden permitirse perder dos de sus legisladores en la Cámara Baja, pero en el Senado necesitarán la ayuda de algunos demócratas en la mayor prueba legislativa del segundo mandato del presidente Trump, que envió al vicepresidente JD Vance a visitar el Capitolio el martes por la mañana para conseguir apoyo.

Trump está llamando a los republicanos a "permanecer UNIDOS - SIN DISENTIR - Luchar por otro día cuando sea el momento adecuado", en mensajes a través de su red social Truth.

El plan republicano recortaría $13,000 millones en gastos no relacionados con la defensa respecto a 2024 y aumentaría el gasto de defensa en $6,000 millones, sumas relativamente pequeñas para el total de casi $1,7 billones (trillions en inglés).

El proyecto de ley no cubre la mayor parte del gasto gubernamental, incluidos la Seguridad Social y Medicare. La financiación de esos dos programas es obligatoria y no es revisada regularmente por el Congreso.

Las dudas de los demócratas y al menos un republicano

Los demócratas están preocupados principalmente por la discreción que el proyecto de ley le da a la administración Trump en las decisiones de gasto. Ya están alarmados por los esfuerzos de la administración para hacer recortes a través del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, dirigido por el asesor multimillonario de Trump, Elon Musk.

"Este no es un CR limpio. Este proyecto de ley es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco para Elon Musk y el presidente Trump", dijo la representante Rosa DeLauro de Connecticut, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Normalmente, cuando se trata de mantener el gobierno funcionando con normalidad, republicanos y demócratas han trabajado en medidas bipartidistas. Los republicanos casi siempre carecen de los votos para aprobar proyectos de ley de gasto por sí solos, ya que los miembros más conservadores suelen torpedear los esfuerzos.

Esta vez los republicanos de la Cámara de Representantes que rutinariamente votan en contra de este tipo de proyectos de ley de gastos dijeron que apoyarían este.

El House Freedom Caucus, que incluye a muchos de los miembros más conservadores de la Cámara, emitió una declaración de apoyo diciendo que "contrariamente al abuso que el Congreso ha hecho durante mucho tiempo de esta herramienta legislativa, esta CR es un cambio de paradigma".

Sin embargo, al menos uno de los republicanos conservadores fiscales, el representante Thomas Massie, de Kentucky, ha dicho que votará en contra.

Trump atacó a Massie en las redes sociales, llamándolo "UN BOCÓN, que causa demasiados problemas (...) DEBERÍA SOMETERSE A PRIMARIAS, y yo lideraré la carga contra él", publicó Trump en línea, lanzando una de las amenazas que más temen los congresistas que desafían al presidente.

Lo qué puede pasar en el Senado con la medida

Los demócratas del Senado en general parecen estar a la espera en esta etapa, a ver si los republicanos pueden hacer pasar el proyecto de ley por la Cámara de Representantes antes de tomar una posición.

Si el proyecto de ley llega al Senado a finales de esta semana, probablemente se necesitará el apoyo de al menos ocho senadores demócratas para que avance al voto final de aprobación.

"Dependerá de los demócratas si quieren entregar los votos y evitar que el gobierno se cierre", dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur.