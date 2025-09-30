Qué es un cierre parcial del gobierno de EEUU y cómo te podría afectar

Video ¿Qué es un cierre de gobierno y cómo te puede afectar? Te explicamos

La amenaza de un cierre de gobierno de Estados Unidos se ha convertido en algo recurrente en Washington, aunque la mayoría de las veces acaba siendo evitado por los legisladores y el presidente de turno.

Sin embargo, en esta ocasión, las perspectivas de un acuerdo de último momento parecen bastante difíciles antes de que se cumpla el plazo en la medianoche de este martes, 30 de septiembre.

Los republicanos han buscado una solución de corto plazo para financiar el gobierno hasta el próximo 21 de noviembre, pero los demócratas han insistido en que se deben resolver sus preocupaciones sobre la atención médica.

Así, quieren revertir los recortes realizados a Medicaid en el megaproyecto de ley fiscal de Donald Trump que se aprobó el pasado mes de julio y extender los créditos fiscales que hacen que las primas de seguro médico sean más asequibles para millones de personas que compran a través de los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los republicanos, sin embargo, respondieron que estas demandas son imposibles de cumplir.

Ninguna de las partes ha mostrado señales de ceder, y ni siquiera se espera que la Cámara de Representantes esté en sesión antes de que comience el cierre.

Esto es lo que supone un cierre de gobierno en la práctica y cómo podría afectar a la población.

¿Qué sucede durante un cierre de gobierno?

Cuando se produce una interrupción en la financiación, la ley exige que las agencias cesen sus actividades y suspendan temporalmente a sus empleados "no exentos".

Los empleados exentos son quienes realizan labores para proteger vidas y propiedades. Ellos permanecen en sus puestos, pero no reciben su salario hasta después del cierre.

Durante el cierre parcial de 35 días del primer mandato de Trump, aproximadamente 340,000 de los 800,000 empleados federales de las agencias afectadas fueron suspendidos temporalmente. El resto fueron "exentos" y obligados a trabajar.

¿Qué trabajo del gobierno federal continúa durante un cierre?

Muchísimo, en realidad.

Los investigadores del FBI, los oficiales de la CIA, los controladores aéreos y los agentes a cargo de los controles aeroportuarios continúan trabajando. También lo hacen los miembros de las Fuerzas Armadas.

Los programas que dependen del gasto obligatorio generalmente también continúan durante un cierre.



Los cheques del Seguro Social continúan enviándose. Las personas mayores que dependen de la cobertura de Medicare aún pueden consultar a su médico y los proveedores de atención médica aún pueden presentar reclamos para recibir un reembolso.

La atención médica para veteranos también continúa durante un cierre. Los centros médicos y las clínicas ambulatorias del Departamento de Asuntos de Veteranos permanecerán abiertos y sus beneficios continuarán siendo procesados y entregados. Los entierros continuarán en los cementerios nacionales de este departamento.

¿Recibirán su pago los empleados federales que no trabajarán?

Sí, pero no hasta que finalice el cierre de gobierno.

Tradicionalmente, el Congreso ha actuado después de los cierres para pagar a los empleados federales durante los días que estuvieron con licencia, aunque no había garantías de que lo hiciera.

Sin embargo, en 2019, el Congreso aprobó la ley que consagra el requisito de que estos trabajadores reciban pago retroactivo una vez que se reanuden las operaciones.

Si bien finalmente recibirán su sueldo, tanto estos empleados como aquellos que permanezcan en sus trabajos podrían verse privados de uno o más de sus cheques de pago regulares, dependiendo de la duración del cierre, lo que generará una preocupación financiera para muchas familias.

Los militares recibirían el pago retroactivo por cualquier cheque de pago atrasado una vez que se reanude la financiación federal.

¿Seguiré recibiendo correo?

Sí, el Servicio Postal de EEUU no se ve afectado por el cierre del gobierno, al tratarse de una entidad independiente que se financia mediante la venta de sus productos y servicios, y no con el dinero de los impuestos.

¿Qué deja de funcionar durante un cierre de gobierno?

Todos los gobiernos tienen margen de maniobra para elegir qué servicios congelar y cuáles mantener durante un cierre.

El primer gobierno de Trump se esforzó por mitigar el impacto de lo que se convirtió en el cierre parcial más largo del país en 2018 y 2019.

Sin embargo, en la reapertura selectiva de oficinas, los expertos afirman haber visto una disposición a recortar gastos, descartar planes previos y adentrarse en un territorio legalmente dudoso para mitigar las consecuencias.

Cada agencia federal desarrolla su propio plan de cierre, que anteriormente estaba disponible en el sitio web público de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB). Pero hasta el momento, estos planes no se han publicado.

Los planes describen qué empleados de la agencia permanecerían en sus puestos durante un cierre gubernamental y cuáles serían suspendidos temporalmente.

En lo que supone una polémica y provocadora medida, la OMB de la Casa Blanca ha amenazado con el despido masivo de empleados federales en caso de cierre.

Un memorando de esta oficina publicado la semana pasada indicaba que los programas que no recibieron financiación a través del megaproyecto de ley de Trump este verano serían los más afectados por un cierre.

Según dicho memorando, las agencias deberían considerar la posibilidad de emitir avisos de reducción de personal para aquellos programas cuyo financiamiento vence el 1 de octubre, que no cuentan con fuentes de financiamiento alternativas y que "no son coherentes con las prioridades del presidente".

Esta sería una medida mucho más drástica que en cierres anteriores, cuando los empleados federales suspendidos regresaron a sus puestos una vez que el Congreso aprobó el gasto público.

Una reducción de personal no solo despediría a empleados, sino que también eliminaría sus puestos, lo que desencadenaría otra conmoción masiva en una fuerza laboral federal que ya ha enfrentado importantes rondas de recortes este año debido a las iniciativas del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) anteriormente liderado por Elon Musk y otras instancias del gobierno de Trump.

