Pronto se agota el plazo para evitar un cierre del gobierno sin que haya señales de un acuerdo en el Congreso

El gobierno federal se encamina a un cierre parcial este 1 de octubre, pues los líderes republicanos y demócratas en el Congreso no conseguían siquiera acercar posiciones de cara a una reunión con el presidente Donald Trump este lunes en la Casa Blanca.

Por un lado, los republicanos dicen que los demócratas necesitan ayudarlos a aprobar una medida para extender de forma temporal la financiación del gobierno. Por el otro, los demócratas afirman que necesitan conversar sobre asuntos relacionados con las ayudas para la salud y que están dispuestos a cerrar el gobierno si no obtienen concesiones.

PUBLICIDAD

Un cierre es "totalmente responsabilidad de los demócratas", insistió el republicano John Thune en una entrevista en Meet the Press de NBC. "La pelota está en su cancha (...) Hay una ley en el escritorio del Senado ahora mismo, podríamos recogerla hoy y aprobarla, ya ha sido aprobada por la Cámara (Baja) y sería promulgada por el presidente para mantener el gobierno abierto", agregó.

El demócrata Chuck Schumer, por su parte, indicó en el mismo programa que "depende de ellos" si habrá o no una negociación cuando ambas partes se reúnan en la Casa Blanca. "Dios no quiera que los republicanos cierren el gobierno", señaló Schumer. "El pueblo estadounidense sabrá que es su responsabilidad", esgrimió.

Una pelea habitual con un contexto distinto en este gobierno de Trump

El estancamiento en el Senado es el más reciente desacuerdo sobre el presupuesto del gobierno y peleas previas se han resuelto a último momento en el Congreso. Pero, esta vez, la situación luce más cuesta arriba que en el pasado.

Los demócratas han sugerido que están más dispuestos que nunca a permitir un cierre mientras enfrentan demandas de sus votantes para que planten cara a Trump y a los republicanos en el Congreso. Algunos incluso argumentan que un cierre no haría mucha diferencia porque Trump ya ha recortado muchísimos empleos gubernamentales.

"Estamos escuchando del pueblo estadounidense que necesita ayuda en el cuidado de la salud", sostuvo Schumer. "Y, en cuanto a estos despidos masivos, ¿adivina qué? Respuesta simple, de una sola oración: lo están haciendo de todos modos".

PUBLICIDAD

Se espera que el Senado vote este martes el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes para extender el financiamiento actual del gobierno federal, antes de la fecha límite de las 12:01 de la mañana del miércoles para evitar un cierre parcial. El proyecto de ley mantendría el gobierno abierto por otras siete semanas mientras el Congreso finiquita sus proyectos de ley de gasto anuales.

Los republicanos necesitarían al menos ocho demócratas para aprobar una solución de corto plazo, ya que se espera que el senador republicano Rand Paul de Kentucky le vote en contra al plan de su propio partido. Los republicanos tienen 53 escaños en el Senado y necesitan 60 votos para aprobar la legislación.

Una reunión con Trump a horas de la fecha límite para evitar un cierre parcial del gobierno

Schumer aseguró que los demócratas quieren "una negociación seria" en la reunión de la Casa Blanca con Trump y los cuatro principales líderes del Congreso, incluido el líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, y el presidente republicano de ese cuerpo, Mike Johnson.

La semana pasada, Trump canceló abruptamente una reunión planeada con los demócratas después de "revisar los detalles de las demandas poco serias y ridículas" de los demócratas, según escribió en las redes sociales.

Schumer aseveró que la reunión reprogramada en la Casa Blanca es "un buen primer paso". "Ahora, si el presidente en esta reunión va a despotricar y simplemente gritar a los demócratas y hablar de todas sus supuestas quejas y decir esto, aquello y lo otro, no lograremos nada. Pero mi esperanza es que sea una negociación seria", afirmó Schumer.

PUBLICIDAD

Antes del último episodio sobre el presupuesto del gobierno, en marzo, muchos demócratas pidieron la renuncia de Schumer por haber apoyado a los republicanos para mantener el gobierno abierto.

Los demócratas ahora temen, entre otras cosas, que los republicanos permitan que expiren los créditos tributarios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que han hecho que el seguro de salud sea más llevadero para millones de personas desde la pandemia del covid-19. Esos créditos que van a personas de ingresos bajos y moderados deben expirar a fin de año.

Algunos republicanos están abiertos a extenderlos, pero con cambios. Thune apuntó el domingo que el programa "necesita desesperadamente una reforma" y "está plagado de desperdicio, fraude y abuso. Hay tantas personas que ni siquiera saben que tienen cobertura, porque los pagos se hacen directamente a la compañía de seguros".

La Casa Blanca ha planteado la posibilidad de despidos masivos en todo el gobierno federal si se concreta un cierre parcial. La Casa Blanca instruyó a las agencias a prepararse para despidos a gran escala de trabajadores federales si ello ocurre.

Mira también: