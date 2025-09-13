5 noticias falsas (o engañosas) sobre el crimen de Charlie Kirk y su presunto asesino, Tyler Robinson

Video “Mi llanto será uno de batalla”: la viuda de Charlie Kirk promete mantener vivo su legado

Una avalancha de afirmaciones falsas y engañosas inundó las redes sociales en los dos días que tardaron las autoridades en arrestar e identificar públicamente a Tyler Robinson, de 22 años, como sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el miércoles en la Universidad del Valle de Utah.

La reacción siguió un patrón trillado de desinformación y teorías conspirativas que suele surgir tras noticias de última hora, cuando los hechos pueden ser inciertos. Este tipo de publicaciones aparecieron a las pocas horas del tiroteo, y algunas de las primeras identificaron incorrectamente al atacante antes de que las autoridades publicaran información sobre el sospechoso. El jueves y el viernes surgieron más denuncias, que presentaban videos y fotos antiguas como imágenes recientes del presunto asesino e informaban erróneamente sobre los antecedentes de Robinson.

A continuación, un análisis de los hechos hasta el momento.

1. LA AFIRMACIÓN: "Robinson está registrado como republicano".

LOS HECHOS: Esto es falso.

Los registros de Utah indican que Robinson estaba registrado como votante, pero no estaba afiliado a ninguno de los partidos políticos. Su estatus de votante es inactivo, lo que significa que no votó en dos elecciones generales regulares tras recibir una notificación del secretario de su condado.

Según el gobernador de Utah, Spencer Cox, la familia de Robinson afirmó que se había vuelto "más político en los últimos años" y había criticado a Kirk, mencionando que debía asistir a un evento en Utah y diciendo que "Kirk estaba lleno de odio y lo propagaba". Cox afirmó que la munición encontrada en el lugar de los hechos tenía grabados mensajes burlones, antifascistas y de la cultura de los memes.

2. LA AFIRMACIÓN: Robinson es miembro de los Socialistas Demócratas de América.

HECHOS: Esto es falso.

Priscilla Yeverino, portavoz del grupo, confirmó que "no tenemos miembros en DSA llamados Tyler Robinson en ningún lugar del país". Se ha utilizado la foto de una persona parecida a Robinson con una camiseta de DSA de Salt Lake City con el lema "sígueme el cambio" para respaldar esta afirmación. Yeverino se negó a confirmar la identidad de esa persona "por su privacidad y seguridad". Antes del arresto de Robinson, muchos en redes sociales asumieron rápidamente que el atacante era demócrata y prominentes figuras conservadoras, incluido el presidente Donald Trump, culparon a la política progresista de la muerte de Kirk.

3. LA AFIRMACIÓN: Un video de un hombre corriendo hacia un estacionamiento muestra al atacante escapando.

HECHOS: Esto es falso.

El video se filmó el 28 de julio, más de un mes antes del tiroteo de Kirk, y comenzó a difundirse antes del arresto de Robinson. Muestra a Dakota Hawver, el presunto atacante que mató a tres personas e hirió a otras tres en el Grand Sierra Resort en Reno, Nevada, corriendo desde la entrada del complejo hacia el estacionamiento delantero. Varias cadenas de noticias locales publicaron las imágenes tras el tiroteo de Reno. Hawver recibió disparos de la policía y falleció en el hospital días después. Una versión del video tergiversado incluía una leyenda que decía falsamente: "El video muestra al verdadero tirador de Charlie Kirk escapando".

4. LA AFIRMACIÓN: Los demócratas se opusieron a un momento de oración por Kirk en la Cámara de Representantes.

HECHOS: Esto es engañoso

El miércoles, la Cámara de Representantes observó un "momento de oración por Charlie Kirk y su familia" a petición del presidente de la Cámara, Mike Johnson. Una solicitud posterior de un "momento de oración en voz alta" provocó objeciones vocales y caos en el pleno de la Cámara Baja.

Las imágenes muestran a los miembros de pie en silencio durante unos 30 segundos. Johnson entonces golpea su mazo y la representante Lauren Boebert dice que "las oraciones silenciosas obtienen resultados silenciosos" antes de solicitar que alguien también dirija una oración hablada. Se escucha un "no" audible como respuesta, entre otras protestas. Los gritos continúan durante aproximadamente un minuto, lo que obliga a Johnson a golpear su mazo y decir "la Cámara en orden" varias veces. En medio de la conmoción, Johnson también dice: "Nos uniremos a la oración inmediatamente después de esto, ¿de acuerdo?". Muchas publicaciones afirman que los demócratas se habían opuesto a un momento de oración por Kirk con clips que omitieron la petición inicial de Johnson y el silencio posterior.

5. LA AFIRMACIÓN: El tirador fue identificado como Michael Mallinson o George Zinn.

HECHOS: Esto es falso.

Robinson fue nombrado como el presunto atacante el viernes. Otros, incluyendo a Mallinson y Zinn, fueron identificados erróneamente como el tirador mientras las autoridades buscaban a un sospechoso. Mallinson, un residente de Toronto de 77 años, declaró a la CBC que descubrió que lo habían acusado injustamente después de despertarse de una siesta y recibir una llamada de pánico de su hija diciéndole que borrara sus cuentas de redes sociales. Dijo que antes del tiroteo "nunca había oído hablar de Charlie Kirk". Mallinson se parece a un hombre llamado George Zinn, quien fue filmado mientras dos agentes se lo llevaban esposado.

El video se difundió ampliamente en redes sociales después del tiroteo. El Departamento de Seguridad Pública de Utah declaró en un comunicado que inicialmente había considerado sospechoso a George Zinn, pero que posteriormente fue liberado y acusado de obstrucción. El comunicado indicó que Zinn, así como una segunda persona que fue detenida y liberada tras el interrogatorio, no tienen vínculos con el tiroteo.