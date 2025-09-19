Así son los intentos del presidente Trump para acallar medios de comunicación críticos en EEUU

Video ¿Puedes ser despedido de tu trabajo por opinar sobre el asesinato de Charlie Kirk? Esto dice la ley

El ecosistema mediático estadounidense siente la presión de las críticas y amenazas desde el Poder Ejecutivo, que han llevado a una serie de decisiones por parte de las empresas de medios de comunicación que complacen a la administración del presidente Donald Trump.

Los alcances no solo se limitan al aspecto político, sino que también abarcan intereses empresariales y comerciales, ligados a aspectos regulatorios en manos de los funcionarios del gobierno.

El caso de la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por parte de la cadena ABC, propiedad de Disney, ha sido visto por los críticos como una cesión ante críticas de Trump y las amenazas del jefe de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (FCC), Brendan Carr, después de que Kimmel dijera en su programa que "la pandilla MAGA está desesperadamente intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y hacen todo lo que pueden para obtener rédito político de esto".

Carr calificó las palabras de Kimmel como "repugnantes" y sugirió que su agencia podría revocar las licencias de afiliación de ABC para obligar a la cadena a tomar represalias contra el comediante.

“ Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, le dijo Carr al podcaster de derecha Benny Johnson. “Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel, o la FCC tendrá que asumir más trabajo por delante”.

Trump se congratuló por la cancelación del Show de Jimmy Kimmel, diciendo que eran "buenas noticias para EEUU" por "sus bajos índices de audiencia". "Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer", añadió.

La decisión de Disney se une a un arreglo con Trump por 16 millones de dólares en 2024, en una demanda por difamación contra el presentador de noticias de ABC George Stephanopulos.

Detrás de estas decisiones es conveniente señalar que la cadena deportiva ESPN, también propiedad de Disney, espera obtener aprobación regulatoria federal de su compra mil millonaria de NFL Network. Y que las cadenas Nexstar, también pendiente de una importante decisión de la FCC, había dicho que retirarían el programa de Kimmel de sus emisoras afiliadas.

Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, calificó los comentarios de Kimmel de "ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional".

La gente se reúne fuera del Centro de Entretenimiento El Capitán donde se realiza el show "Jimmy Kimmel Live!" en Hollywood el 18 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. El programa nocturno de Kimmel en ABC ha sido retirado "indefinidamente" del aire tras la polémica suscitada por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. Imagen Mario Tama/Getty Images



El caso de Kimmel se suma a la cancelación del Late Show de Stephen Colbert por CBS, parte del grupo Paramount, hace un par de meses, luego de que el presentador dijera que Paramount había pagado "un gran y gordo soborno" al arreglar una demanda del presidente Trump por la edición de una entrevista con Kamala Harris cuando era candidata presidencial demócrata: pagó 16 millones de dólares.

CBS dijo en una declaración que la salida de Colbert "se trata puramente de una decisión financiera en un contexto difícil en el (segmento) late night. No está relacionada en modo alguno con el rendimiento del programa, su contenido u otros asuntos que sucedan en Paramount". La cadena aseguró que el conductor y su programa "serán recordados en el panteón de los grandes de la televisión nocturna".

Pero sobre la salida de Colbert, Trump se mostró "encantado". "Escuche que Jimmy Kimmel es el próximo", advirtió entonces el presidente.

Llamativamente, pocos días después del anuncio sobre el programa de Colbert, la FCC aprobó una controvertida fusión de 8,400 millones de dólares entre Paramount con Skydance Media.

También hay relación entre Skydance Media y el círculo del presidente Trump, pues el grupo de entretenimiento es propiedad de David Ellison, el hijo de Larry Ellison, fundador de Oracle y segundo hombre más rico del mundo, que es un partidario del presidente y, además, lidera el grupo que intenta la compra de TikTok en Estados Unidos, según distintos reportes de medios estadounidenses.

Trump sugiere que "deberían quitar licencias" a medios críticos

La senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren se pronunció en sus redes sociales este miércoles: " Primero Colbert, ahora Kimmel. Acuerdos de última hora, acuerdos secundarios secretos, fusiones multimillonarias pendientes de la aprobación de Donald Trump".

Y añade Warren: "Trump silenciando la libertad de expresión ahoga nuestra democracia. Parece que las grandes empresas de medios de comunicación están permitiendo su autoritarismo".

En medio del revuelo por la cancelación del programa de Jimmy Kimmel, el presidente Trump fue consultado por el tema en el Air Force One, mientras volvía de una visita oficial a Reino Unido.

El mandatario dijo que "97%" de la cobertura de algunas cadenas sobre él era negativa. " Sólo me dan mala publicidad o prensa", dijo Trump. " Les están dando una licencia, creo que tal vez habría que quitarles la licencia. Depende de Brendan Carr", de la FCC.

Pero las cadenas de TV no han sido los únicos blancos de los ataques del presidente. News Corp, grupo matriz de The Wall Street Journal y la agencia Dow Jones, del magnate Rupert Murdoch, fueron demandados en julio por Trump por 10,000 millones de dólares, por presunta difamación al publicar un reporte sobre una nota de felicitación de Trump al fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein por su cumpleaños 50 en 2003.

Y esta misma semana, The New York Times criticó una demanda por difamación por 15,000 millones de dólares presentada en su contra por Donald Trump, considerándolo un intento descarado de silenciar el periodismo independiente.

Según el diario, el mandatario acusó a The New York Times y cuatro de sus reporteros por historias publicadas antes de la elección de 2024, alegando que una serie de artículos trataban de socavar su candidatura y menospreciar su reputación de hombre de negocios de éxito.

" Esta demanda no tiene fundamento", dijo el periódico. " Carece de cualquier reclamo legal legítimo y, en cambio, es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará influenciar por tácticas de intimidación", agregó.

Posible "coerción inconstitucional"

Tras los casos de Colbert y Kimmel, Trump no dejó de aludir en sus redes sociales este miércoles a "Jimmy" (Fallon) y "Seth" (Green), a quienes llamó "dos totales perdedores en Noticias Falsas NBC. Sus audiencias son también horribles. ¡Hazlo NBC!".

"En conjunto, los ataques a todas nuestras instituciones mediáticas no tienen ciertamente precedentes en la historia moderna de Estados Unidos", dijo Victor Pickard, profesor de política de medios de comunicación en la Universidad de Pensilvania, a The New York Times. "No se me ocurre ningún paralelismo".

Para Alex Abdo, del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, los comentarios de Carr parecen "la definición de coerción inconstitucional", en declaraciones a AP.

Y Eugene Volokh, profesor de Derecho de la UCLA, consideró que "esto no es algo que el jefe de la FCC deba hacer, vigilar programas de comedia".

Demócratas piden renuncia de Carr a la FCC

Los demócratas también han criticado el papel de Carr y la arremetida contra los medios que cuestionan al gobierno.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió la renuncia o el despido de Carr al frente de la FCC. "Lo que está haciendo Brendan Carr es despreciable", dijo Schumer, demócrata por Nueva York, en un video en las redes sociales.

" Lo que le hizo a Jimmy Kimmel se lo está haciendo a una persona tras otra, a una cadena tras otra: intimidarlas y amenazarlas", dijo Schumer, que pidió al presidente Donald Trump que despida a Carr si no dimite.

Su colega demócrata por California, Alex Padilla, opinó que "cuando se silencia a los presentadores nocturnos, a los grandes periódicos y a los medios de comunicación de confianza, no sólo se ataca el entretenimiento y la información, sino la libertad de expresión".

Expertos sobre libertad de expresión consideran que Kimmel podría tener un caso legal sólido contra Carr por su conducta, sobre todo basado en la decisión unánime de la Corte Suprema de mayo pasado, que determinó que los funcionarios públicos no pueden usar su poder para castigar el discurso.

La jueza Sonia Sotomayor escribió entonces que “la Primera Enmienda prohíbe a los funcionarios del gobierno ejercer su poder selectivamente para castigar o suprimir la libertad de expresión, directamente o... a través de intermediarios privados”.

No obstante, quizás Kimmel no desee entablar una demanda, opina Volokh, por "todo tipo de razones comerciales e incluso contractuales".

El expresidente Barack Obama también expresó su opinión sobre la situación, este jueves, señalando que "tras años de quejarse de la cultura de la cancelación, la actual administración la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar sistemáticamente con tomar medidas reguladoras contra las empresas de medios de comunicación a menos que amordacen o despidan a los periodistas y comentaristas que no le gustan".

En 2021, Twitter suspendió permanentemente la cuenta personal de Donald Trump en la red por violar las normas de uso, alegando riesgos de "más incitación a la violencia" tras la turba de sus seguidores contra el Capitolio el 6 de enero de ese año.

El entonces presidente en su primer mandato dijo que "Twitter ha ido cada vez más lejos en la prohibición de la libertad de expresión, y esta noche, los empleados de Twitter se han coordinado con los demócratas y la izquierda radical en la eliminación de mi cuenta de su plataforma, para silenciarme".

Con información de AP y AFP

