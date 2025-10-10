La acusación que convierte a Letitia James en el segundo blanco de la "venganza personal" de Trump

Video Presentan cargos contra la fiscal general de NY, Letitia James, en una corte federal de Virginia

En 2023 la Corte Suprema del estado de Nueva York determinó que Donald Trump, sus hijos y la Organización Trump eran culpables en un juicio civil por fraude, al presentar estados financieros engañosos de sus empresas a fin de obtener préstamos y seguros con intereses más favorables.

El caso fue presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en 2022, y condujo a que se le impusiera a Trump una multa superior a 500 millones de dólares en 2024, que finalmente fue anulada en agosto pasado en favor del presidente en una apelación que, sin embargo, mantuvo que hubo un fraude al mentir sobre su riqueza.

Pero, aunque Trump se libró del astrónomico pago, James pasó a engrosar la lista de adversarios políticos del presidente, con nombres como el del exdirector del FBI James Comey -ya acusado-, o del senador demócrata Adam Schiffer.

Ahora, en 2025, la fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan —una exabogada de Trump que hasta hace poco fue asesora especial en la Casa Blanca— promovió ante un gran jurado, en persona, una acusación contra la fiscal James por supuesto fraude en una hipoteca.

La fiscal general de Nueva York dijo que la acusación en su contra es "una continuación del desesperado uso del sistema judicial como arma por parte del presidente (...) [El presidente] está obligando a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley a cumplir sus órdenes, todo porque hice mi trabajo como fiscal general del estado de Nueva York".

El abogado de James, Abbe Lowell, ha acusado al Departamento de Justicia de inventar un caso penal falso para saldar la venganza personal de Trump contra la fiscal general de Nueva York.

"El Departamento de Justicia tiene políticas firmes contra el uso de investigaciones y contra el uso del poder fiscal para lograr fines políticos", escribió Lowell al Departamento de Justicia en agosto, según reportó National Public Radio (NPR). "Esto es aún más cierto cuando esa demanda se hace para buscar venganza política contra un funcionario público del partido opuesto al del Gobierno", dijo el abogado.

La fiscal Halligan, en una declaración emitida este jueves, expresó que "nadie está por encima de la ley. Los cargos que se imputan en este caso representan actos delictivos intencionados y un grave abuso de la confianza pública".

"Los hechos y la ley en este caso son claros, y seguiremos actuando en consecuencia para garantizar que se haga justicia", añadió la fiscal Halligan.

Si es hallada culpable, James enfrentaría penas hasta de 30 años en prisión, hasta un millón de dólares en multas por cada cargo, y la confiscación de bienes, informó la Oficinal del Fiscal del Distrito Este de Virginia.

Letitia James, primera mujer fiscal general en NY

La fiscal general Letitia James, de 66 años, ha tenido una carrera judicial y política en la que ha sido pionera en varios logros. Ganó la elección para convertirse en la fiscal general del estado de Nueva York en 2018, logrando así ser no solo la primera mujer en ocupar el cargo, sino también en el primer funcionario negro con ese nombramiento.

Originaria de Brooklyn, en el corazón de la ciudad de Nueva York, James es graduada del Lehman College de Nueva York, y de la Escuela de Leyes de la Universidad Howard, en Washington DC.

En sus inicios fue defensora pública en la Sociedad de Ayuda Legal, una entidad que provee consejo legal para personas de bajos recursos en Nueva York. También encabezó la Oficina Regional de Brooklyn de la Fiscalía General de Nueva York, y luego representó al Distrito 35 de Brooklyn en el Concejo de la ciudad durante 10 años, donde logró la aprobación de una ley de Viviendas Seguras que obligó a los propietarios de inmuebles a mejorar las condiciones de vida de los inquilinos, en los edificios más deteriorados de la ciudad.

Luego sirvió como Defensora Pública de la ciudad de Nueva York, tras haber sido elegida en 2013, con el hito de ser la primera mujer negra en tener el cargo para toda la ciudad. En su desempeño consiguió la aplicación de varias legislaciones, incluyendo una innovadora ley que buscaba evitar las brechas salariales entre hombres y mujeres en los procesos de contratación laboral.

En su primer periodo como fiscal general del estado se enfocó en la protección de los ciudadanos ante las corporaciones que violasen la ley. Según su oficina, consiguió más de $7,500 millones para la ciudad de parte de compañías que rompieron las leyes y "se aprovecharon de los neoyorquinos, incluyendo más de $2,500 millones de los fabricantes y distribuidores de opioides por su papel en la epidemia de (consumo de) opioides".

También aparece como hito el retiro de más de 4,000 armas de fuego de comunidades de Nueva York, el desmantelamiento de docenas de redes de tráfico de drogas y armas en el estado, y el inicio de acciones legales para evitar la proliferación de armas fantasmas.

El caso contra Donald Trump impulsado por James

En el caso de fraude de Trump, James llegó a decir en febrero de 2024 que estaba dispuesta a confiscar los activos del mandatario si este no pagaba la multa que se le impuso entonces.

"Si no tiene fondos para pagar la sentencia, entonces buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes", dijo James en una entrevista para la cadena ABC News.

En ese entonces James rebatió los argumentos de Trump de que este caso carece de víctimas y lo describió como vital para garantizar que los mercados financieros traten a los neoyorquinos de manera justa.

"Los fraudes financieros no son crímenes sin víctimas. Él participó en este gran fraude. No fue simplemente un mero error, un ligero descuido, las variaciones son tremendamente exageradas y el alcance del fraude fue asombroso", dijo James.

"Si los neoyorquinos promedio fueran a un banco y presentaran documentos falsos, el gobierno los inculparía, y lo mismo debería aplicarse a los expresidentes", agregó.

Un año después, y con Trump de regreso a la Casa Blanca, James está siendo acusada por dos cargos de fraude bancario y declaraciones falsas a una entidad financiera.

Detalles sobre la acusación contra James

El caso contra James demoró un semestre en llegar a una acusación en un tribunal. En abril de este año William Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, que regula a los financiadores hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, envió una carta a la fiscal general Pam Bondi el 14 de abril solicitando investigar y considerar procesar a James.

El abogado Abbe Lowell, quien ha representado a figuras como Ivanka Trump, Jared Kushner y Hunter Biden, calificó la solicitud de investigación como una "retribución política impropia" basada en "alegaciones desmentidas hace tiempo", en una carta dirigida a la fiscal general de EEUU, Pam Bondi.

Según Pulte, Letitia James "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad", citando "reportes de medios" que afirmaban que había declarado falsamente una casa en Virginia como su residencia principal.

Los registros demuestran que James figura como co-prestataria en una casa que estaba siendo comprada por su sobrina, Shamice Thompson-Hairston.

Lowell presentó evidencia que incluye correos electrónicos donde James declaró explícitamente a su corredor de préstamos hipotecarios que la propiedad "NO SERÁ mi residencia principal" y que "será la residencia principal de Shamice".

La documentación presentada por Lowell incluye la solicitud de préstamo donde James marcó "no" en la casilla que preguntaba si ocuparía la propiedad como residencia principal.

El abogado explicó que Thompson-Hairston necesitaba apoyo financiero y que James la estaba ayudando con el pago inicial de la casa en Norfolk, Virginia.

Trump reiteradamente ha atacado a James llamándola corrupta, e incluso exigiendo a la fiscal general Bondi que actúe en su contra porque "me enjuiciaron dos veces y acusaron cinco veces. Debe hacerse justicia".

El listado de adversarios de Trump

En el caso de James hay un hilo conductor con el del exdirector del FBI, James Comey, quien fue acusado el mes pasado de mentir ante el Congreso: la fiscal federal de Virginia Lindsey Halligan, nombrada hace pocas semanas por Trump en el cargo, luego de ser su abogada personal y asesora especial en la Casa Blanca, y pese a no tener experiencia previa como fiscal federal.

La llegada de Halligan al cargo, y a ambos casos, ocurrió después de que la administración Trump presionó a Erik Siebert, un veterano fiscal que había supervisado ambas investigaciones durante meses y había resistido la presión para presentar cargos.

Comey participó en la investigación ya concluida sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, que fue ridiculizada por Trump, calificándola de "engaño" y "caza de brujas", a pesar de que múltiples revisiones gubernamentales han demostrado que Moscú interfirió en favor de la campaña republicana.

Bondi reaccionó a la acusación contra Comey expresando en redes sociales que "nadie está por encima de la ley", y asegurando que el Departamento de Justicia bajo su comando está comprometido a "responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense".

Ahora, en el caso de James, Bondi fue más lacónica, escribiendo "un nivel de justicia para todos los estadounidenses" en la red social X, aunque sin referirse directamente a la Fiscal General de NY.

Con información de AP

