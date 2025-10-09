Gran jurado presenta cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una 'enemiga' a la que Trump pidió investigar

Video Presentan cargos contra la fiscal general de NY, Letitia James, en una corte federal de Virginia

Un gran jurado presentó este jueves cargos de fraude en contra de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Este es el más reciente caso del uso del poder del Departamento de Justicia contra una persona percibida como enemiga del presidente Donald Trump.

James fue acusada en el Distrito Este de Virginia por dos cargos tras una investigación por fraude hipotecario, a pedido de la fiscal federal Lindsey Halligan, nombrada en el cargo hace menos de tres semanas por el presidente.

"Nadie está por encima de la ley. Los cargos imputados en este caso representan actos criminales intencionados y tremendas violaciones de la confianza del público", declaró Halligan en un comunicado.

"Los hechos y la ley en este caso son claros, y continuaremos siguiéndolos para garantizar que se haga justicia", agrega.

La respuesta de Letitia James tras ser imputada

A través de un video publicado en redes sociales, la fiscal de Nueva York dijo que peleará para demostrar su inocencia en este caso.

"Esto no es más que una continuación de la desesperada utilización del sistema de justicia como arma por parte del presidente. No tengo miedo. Lucharemos agresivamente contra estos cargos infundados y mi oficina continuará protegiendo ferozmente a los neoyorquinos y sus derechos", dijo James en el video.

La fiscal de Nueva York citó otros ejemplos de otros personajes investigados por el gobierno de Trump y dijo que su caso es otro ejemplo de cómo el presidente usa al Departamento de Justicia como un arma contra sus enemigos.

"Las acciones del presidente son una grave violación a nuestra Constitución", dijo la fiscal.

La acusación de James, presentada dos semanas después de otro caso penal que imputó al exdirector del FBI James Comey por mentir al Congreso, es la señal más reciente de la determinación del gobierno de Trump de utilizar el poder judicial del Departamento de Justicia para perseguir a los adversarios políticos del presidente y a figuras públicas que alguna vez lo investigaron.

Hace dos semanas, el gobierno de Trump destituyó a Erik Siebert, el fiscal veterano que había dirigido la investigación durante meses y que se resistía a presentar cargos contra Comey, y lo reemplazó por Halligan, una asesora de la Casa Blanca que fue abogada personal de Trump, pero que nunca había trabajado como fiscal federal.

Halligan presentó personalmente el caso ante el gran jurado, como también lo hizo en el proceso contra Comey.

James criticó el despido de Siebert, y el nombramiento de Halligan a quien calificó como una fiscal "ciegamente leal, no a la justicia, sino al presidente".

Trump llevaba meses presionando para que James fuera acusada, publicando en redes sociales, sin aportar pruebas, que ella es “culpable” y diciendo a los reporteros en la Casa Blanca: “Me parece que ella es realmente culpable de algo, pero en realidad no lo sé.”

La acusación en contra de Letitia James, la enemiga de Trump

La investigación del Departamento de Justicia comenzó después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda William Pulte enviara una carta en abril a la fiscal general Pam Bondi, pidiéndole que investigara a James por su papel en la compra en 2023 de una casa en Norfolk, Virginia.

Desde entonces, funcionarios del gobierno de Trump han intentado acusar a James por fraude hipotecario, alegando presuntas discrepancias en los documentos de una vivienda en Brooklyn y una propiedad en Virginia.

Investigan si James colocó una propiedad en Virginia como su residencia principal para obtener un crédito con términos más ventajosos, y si mintió en la cantidad de unidades en su townhouse en Nueva York.

Pero según reportes de medios, los fiscales del Departamento de Justicia en Virginia no habían reunido pruebas suficientes para acusar a James. Las presiones terminaron con la renuncia de Siebert, que Trump aseguró con furia que fue un despido.

James ha negado haber cometido delito alguno. Ha dicho que cometió un error al llenar un formulario relacionado con la compra de su casa, pero que lo corrigió rápidamente y no engañó al prestamista.

Su abogado ha acusado al Departamento de Justicia de fabricar un caso penal falso para satisfacer la venganza personal de Trump contra James, quien el año pasado ganó una sentencia multimillonaria contra Trump y sus empresas en una demanda que alegaba que él mintió a bancos y otras entidades sobre el valor de sus activos.

Los otros blancos legales del presidente Trump

El Departamento de Justicia también ha estado investigando denuncias relacionadas con hipotecas contra Lisa Cook, miembro de la Junta de la Reserva Federal, utilizando la pesquisa para exigir su destitución, y contra el senador Adam Schiff, demócrata de California, cuyo abogado calificó las acusaciones en su contra como “claramente falsas, obsoletas y desmentidas desde hace tiempo.”

Pero James es un blanco especialmente personal.

Como fiscal general, demandó al presidente republicano y a su gobierno en decenas de ocasiones y supervisó una demanda que lo acusaba de defraudar a bancos al exagerar drásticamente el valor de sus propiedades en sus declaraciones financieras.

Un tribunal de apelaciones revocó la multa que había aumentado a más de 500 millones de dólares con los intereses, pero mantuvo la conclusión del tribunal inferior de que Trump cometió fraude.

