Cambiar Ciudad
Donald Trump

James dice que si Trump no paga los $355 millones que ordenó el juez le confiscará bienes

La fiscal general de Nueva York llegó incluso a mencionar entre los activos del presidente que pudieran ser confiscados el edificio Trump de Wall Street.

Univision picture
Por:Univision
Video Las prohibiciones que tendrá Trump en Nueva York tras la sentencia que le ordena pagar $355 millones por fraude

Letitia James, la fiscal general de Nueva York que ha encabezado la acusación contra Trump por fraude en ese estado, dijo estar dispuesta a confiscar los activos del exmandatario si este no consigue pagar la multa de $355 millones que le impuso el juez del caso.

"Si no tiene fondos para pagar la sentencia, entonces buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes", dijo James en una entrevista para la cadena ABC News.

PUBLICIDAD

La semana pasada, como parte del juicio civil contra el expresidente, sus hijos adultos y ejecutivos de la Organización Trump, el juez Arthur Engoron dictó una esperada sentencia que obliga al exmandatario a pagar una indemnización de $355 millones, y le prohibe desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en ese estado por un período de tres años.

Más sobre Donald Trump

Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Trump dice que habrá más acusaciones contra políticos de oposición
16 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Trump dice que habrá más acusaciones contra políticos de oposición

Política
La turbulenta relación de Trump y Comey, el primero de sus "enemigos políticos" en ser imputado
7 mins

La turbulenta relación de Trump y Comey, el primero de sus "enemigos políticos" en ser imputado

Política
Trump anuncia aranceles de 100% a medicamentos y otros impuestos para muebles, gabinetes de cocina y camiones pesados
4 mins

Trump anuncia aranceles de 100% a medicamentos y otros impuestos para muebles, gabinetes de cocina y camiones pesados

Política
Imputan al exjefe del FBI James Comey en medio de la presión de Trump
6 mins

Imputan al exjefe del FBI James Comey en medio de la presión de Trump

Política
Cook vs Trump: se espera la decisión de la Corte Suprema sobre el pedido de emergencia para sacarla de la Fed
4 mins

Cook vs Trump: se espera la decisión de la Corte Suprema sobre el pedido de emergencia para sacarla de la Fed

Política
Cómo un cierre de gobierno ayudaría a Trump a seguir despidiendo trabajadores federales
5 mins

Cómo un cierre de gobierno ayudaría a Trump a seguir despidiendo trabajadores federales

Política
Pesos pesados económicos urgen a la Corte Suprema mantener a Lisa Cook en la Fed
18 Historias
Liveblog

Pesos pesados económicos urgen a la Corte Suprema mantener a Lisa Cook en la Fed

Política
La Casa Blanca de Trump se burla de Biden en una nueva galería para "honrar" a los presidentes
2 mins

La Casa Blanca de Trump se burla de Biden en una nueva galería para "honrar" a los presidentes

Política
El Departamento de Justicia de Trump busca imputar al exjefe del FBI James Comey: reportes
4 mins

El Departamento de Justicia de Trump busca imputar al exjefe del FBI James Comey: reportes

Política
El 'Club del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca': un trozo de Mar-a-Lago en Washington
4 mins

El 'Club del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca': un trozo de Mar-a-Lago en Washington

Política

El caso señaló a Trump y demás implicados por manipular fraudulentamente los valores de sus propiedades para obtener beneficios en préstamos.

Trump y su equipo ya adelantaron que apelarán la decisión, pero Letitia James dijo a ABC News que está "muy segura" de la solidez de su caso y reiteró que su oficina no dudaría en confiscar los activos de Trump si el expresidente no consigue el efectivo necesario para cubrir la multa impuesta.

La fiscal general llegó incluso a mencionar entre esos activos del presidente el edificio Trump de Wall Street: "Estamos preparados para asegurarnos de que la sentencia se pague a los neoyorquinos, y sí, miro el número 40 de Wall Street todos los días", declaró.

No hay crímenes sin víctimas

En la entrevista, Letita James rebatió los argumentos de Trump de que este caso carece de víctimas y lo describió como vital para garantizar que los mercados financieros traten a los neoyorquinos de manera justa.

"Los fraudes financieros no son crímenes sin víctimas. Él participó en este gran fraude. No fue simplemente un mero error, un ligero descuido, las variaciones son tremendamente exageradas y el alcance del fraude fue asombroso", dijo James. "Si los neoyorquinos promedio fueran a un banco y presentaran documentos falsos, el gobierno los inculparía, y lo mismo debería aplicarse a los expresidentes", agregó.

PUBLICIDAD

La multa a Trump en este caso se suma a otro revés judicial del exmandatario, también en Nueva York, en el que le ordenaron pagar la suma de 83.3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por un caso de difamación.

Notas Relacionadas

Guía de los juicios contra Trump: sus casos como presidente, empresario o ciudadano

Guía de los juicios contra Trump: sus casos como presidente, empresario o ciudadano

Política
1 min
Relacionados:
Donald TrumpJuicios DemandasEstafa y FraudeCriminalidad y Justicia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Noche de Estrellas: Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD