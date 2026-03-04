Senado Quién es James Talarico, ganador de la primaria demócrata al Senado por Texas El representante estatal de 36 años venció a la congresista Jasmine Crockett en una primaria costosa y disputada. Su rival en noviembre dependerá de la segunda vuelta republicana entre el senador John Cornyn y el fiscal general estatal, Ken Paxton.

Video James Talarico vs Jasmine Crockett viven contienda reñida

James Talarico, tras una ajustada y por momentos agria campaña contra la congresista Jasmine Crockett, se convirtió en el ganador de la primaria del Partido Demócrata para las elecciones al Senado federal por Texas que se celebrarán en noviembre.

Talarico hizo valer su estilo aglutinador y de regreso a “valores atemporales de sinceridad, honestidad, compasión y respeto” frente a la apuesta por un tono de confrontación con los republicanos con que Crocket buscaba movilizar a la base del partido en un estado que lleva décadas convertido en un feudo de los conservadores.

PUBLICIDAD

La jornada electoral también estuvo marcada por problemas en algunos centros de votación. La campaña de Crockett anunció que planea emprender acciones legales por problemas en centros de votación en Dallas, donde denunció que algunas personas fueron privadas de su derecho a votar.

El rival de Talarico depende de lo que ocurra en el lado republicano. El actual senador John Cornyn y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se enfrentarán en una segunda vuelta el 26 de mayo para definir quién será el rival de Talarico en noviembre.

Quién es Talarico, virtual candidato demócrata al Senado

La victoria en las primarias convierte a Talarico en una de las figuras demócratas más visibles de cara a las elecciones de medio mandato y sitúa su trayectoria personal y política en el centro del escrutinio público.

Talarico, que se dice texano de octava generación, es actualmente representante estatal. Antes de entrar en política, trabajó como maestro de escuela pública en la Rhodes Middle School, ubicada en un histórico enclave mexicano-estadounidense del oeste de San Antonio y uno de los códigos postales más pobres de Texas.

Video James Talarico habla de sus propuestas en materia de educación

Según su propio relato, esa experiencia docente influyó profundamente en su visión política. En ese barrio dijo haber visto a sus estudiantes enfrentar diariamente la pobreza y estructuras que, a su juicio, dificultaban sus oportunidades.

Su historia personal también forma parte de su discurso público. Talarico ha contado que creció junto a su madre, hija de un predicador de Laredo, quien abandonó su hogar a los 19 años y más tarde dejó una relación marcada por episodios de violencia. Tras uno de esos incidentes, madre e hijo se trasladaron a vivir temporalmente en un hotel donde ella trabajaba antes de encontrar un pequeño apartamento en el este de Austin.

PUBLICIDAD

Talarico afirma que ese contexto familiar y su experiencia docente moldearon su decisión de entrar en política. En 2018 se postuló por primera vez a la Cámara de Representantes de Texas, en una contienda que, según él mismo recuerda, pocos creían posible que ganara en un distrito que había votado por Donald Trump dos años antes.

Desde la legislatura estatal, sostiene que ha impulsado iniciativas para financiar escuelas locales, ampliar oportunidades laborales para jóvenes y reducir costos en áreas como el cuidado infantil, la vivienda y los medicamentos recetados. También ha destacado que no acepta dinero de comités de acción política corporativos.

La polémica por la denuncia de censura a la entrevista de Colbert a Talarico

La campaña de Talarico también recibió una inesperada atención mediática en la recta final de las primarias tras una controversia relacionada con una entrevista grabada con el popular Stephen Colbert. El candidato demócrata había participado en el programa nocturno del conductor, pero la cadena CBS decidió finalmente no emitir la conversación en televisión.

Según explicó Colbert al aire, los abogados de la cadena recomendaron no transmitir la entrevista por temor a posibles conflictos con regulaciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Aunque los programas de entretenimiento suelen estar exentos de las normas que obligan a ofrecer tiempo igual a los candidatos en campaña, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, ha cuestionado públicamente si esa excepción debería mantenerse.

Video El presidente de la FCC dice que habrá más trabajo para la agencia tras la suspensión de Kimmel

La decisión provocó críticas tanto de Colbert como del propio Talarico, quienes sugirieron que la cadena había actuado con cautela ante posibles presiones regulatorias. CBS, por su parte, sostuvo que sus abogados simplemente ofrecieron “orientación legal” al programa sobre los posibles riesgos de emitir la entrevista en televisión durante una campaña electoral.

PUBLICIDAD

Aunque el segmento no se transmitió en el programa nocturno, la entrevista fue publicada en internet y acumuló millones de visualizaciones en YouTube. El episodio generó un aumento de atención hacia la campaña de Talarico, que informó haber recaudado alrededor de 2,5 millones de dólares en las 24 horas posteriores a que se conociera la decisión de no emitirla en televisión.

Qué desafíos enfrenta Talarico en su carrera hacia el Senado

Ahora, con la nominación demócrata asegurada, Talarico se prepara para una campaña que podría redefinir el mapa político del estado y del país. Ningún demócrata ha ganado una elección estatal en Texas en más de tres décadas, pero el propio candidato aseguró tras su triunfo que su objetivo es “recuperar Texas”.

El resultado final de la contienda dependerá en gran medida de quién resulte nominado por el Partido Republicano en la segunda vuelta entre Cornyn y Paxton. La competencia se perfila intensa y podría endurecerse si el expresidente Donald Trump decide respaldar a alguno de los candidatos.

Video Por qué Ken Paxton, uno de los republicanos más poderosos de Texas, está siendo juzgado

La carrera por el Senado en Texas ya ha atraído inversiones récord en publicidad y financiación política, superando los 110 millones de dólares en anuncios antes de las primarias.