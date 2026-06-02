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¿Barack Obama en California? El aspirante a gobernador que adoptó el nombre del expresidente

El candidato Barack Obama Shaw asegura que adoptó legalmente ese nombre hace más de 10 años y ahora aparece en las boletas para gobernador de California

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Por:N+ Univision
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El apellido Obama está a punto de regresar a la política de California. Bueno, más o menos.

Barack D. Obama Shaw es solo uno de los más de 60 candidatos que compiten en las primarias para gobernador de California esta semana. Obama Shaw cambió legalmente su nombre de Cecil Shaw III hace más de una década, mientras formaba parte de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, donde prestó servicio desde 2008 hasta 2016, según su sitio web de campaña.

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"Cuando me ponía firme... y su foto (la de Barack Obama) estaba en la pared, me sentía orgulloso", declaró recientemente a Spectrum News.

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"Él hizo posible que una persona como yo pudiera llegar a ser presidente", agregó.

Según la página web de su campaña, Obama Shaw admiraba al expresidente porque " Barack Obama trajo al mundo una esperanza que nunca antes había visto ni experimentado". Añadió que el expresidente "fue el catalizador que me impulsó a cambiarme legalmente el nombre, porque creo que la gente de hoy necesita ese mismo tipo de esperanza".

Obama Shaw también participa activamente en su comunidad, presentando el programa "Alameda's Got Talent" y enseñando música a niños de la localidad. Atribuye su talento musical a su abuelo, el artista de gospel Bro. Cecil Shaw Sr., quien fue mencionado en la autobiografía de Ray Charles, "Brother Ray: Ray Charles' Own Story", y en la película "Ray Charles" de 2004, según el sitio web de su campaña.

En declaraciones a Spectrum News, Obama Shaw afirmó que su participación en la comunidad inspiró su candidatura a gobernador de California, con una plataforma que incluye la solución a la crisis de las personas sin hogar, la construcción de más viviendas y el recorte de gastos innecesarios.

A pesar de ir muy por detrás de otros candidatos como el multimillonario activista climático Tom Steyer y el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, el candidato de Alameda, California, dice que tiene la intención de llevar el nombre de Obama a las elecciones mucho más allá de esta semana.

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"Barack Obama es el superhéroe. Yo soy el que lleva su traje, ese soy yo", dijo Obama Shaw a Spectrum News. "Soy yo quien tiene el privilegio de llevar esa bandera".

*USA TODAY Network vía Reuters Connect
*Este contenido fue traducido al español por N+Univision.

Video Xavier Becerra lidera las encuestas de cara a las elecciones primarias de California
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