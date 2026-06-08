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Donald Trump nomina a Todd Blanche para el cargo de fiscal general

Todd Blanche ocupa el cargo de forma temporal desde la salida en abril de su predecesora, Pam Bondi

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Por:N+ Univision
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Video Todd Blanche confirma la suspensión del polémico fondo millonario de 1,800 MDD para perseguidos políticos

El presidente Donald Trump pidió el lunes al Senado la confirmación en el cargo del Fiscal General interino, Todd Blanche, que antes de integrar al gobierno ejerció de abogado personal del mandatario.

Blanche ocupa el cargo de forma temporal desde la salida en abril de su predecesora, Pam Bondi.

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Poco después de asumir el puesto, el exabogado de Trump presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey, uno de los objetivos prioritarios del presidente estadounidense.

Comey es investigado por haber colgado en redes sociales una imagen tomada en una playa con un mensaje que podía ser interpretado como una invitación a atentar contra la vida del presidente.

El Fiscal General, que también ejerce de ministro de Justicia, intentó, antes de verse obligado a dar marcha atrás bajo la presión del Congreso, crear un fondo dotado con cerca de 1.800 millones de dólares, destinado supuestamente a reparar lo que la administración Trump presentaba como una politización de la justicia contra los partidarios de Donald Trump bajo su predecesor demócrata Joe Biden.

Los demócratas denunciaron una "caja negra" destinada a retribuir a los partidarios del presidente, incluidas personas condenadas por el asalto al Capitolio, santuario de la democracia estadounidense, el 6 de enero de 2021.

"Donald Trump dirige la peor operación de corrupción de la historia de la presidencia estadounidense. Todd Blanche, al parecer, no se ha dado cuenta", lanzó ya el lunes el senador demócrata Dick Durbin, miembro de la Comisión de Asuntos Judiciales.

La confirmación del nombramiento de Todd Blanche por parte de esta comisión podría resultar ardua, ya que esta elección no cuenta con el apoyo unánime de los senadores republicanos.

Video ¿Qué se sabe de Todd Blanche, reemplazo de Pam Bondi como fiscal general de EEUU?
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