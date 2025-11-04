Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde "socialista" de Nueva York que tanto preocupa a Donald Trump

Video ¿Quién es Zohran Mamdani, ganador de las primarias demócratas a la Alcaldía de NYC? Te explicamos

De aspirante a rapero a legislador estatal a alcalde de la mayor ciudad de EEUU, con su triunfo en las elecciones de este martes Zohran Mamdani completó un viaje que hasta un año atrás parecía cuesta arriba para un político autodefinido como "socialista", inmigrante nacido en Uganda de padres indios y que profesa la fe musulmana.

Y lo logró venciendo a una de las figuras demócratas emblemáticas del estado, el exgobernador Andrew Cuomo, quien ya había perdido sorpresivamente la candidatura del partido en las primarias realizadas en julio pasado.

Al centro del éxito de Mamdani está su campaña apelando a las bases trabajadoras, a las que ofreció "transformar la ciudad más cara de los Estados Unidos de América en una ciudad asequible para todos y cada uno de sus habitantes”, con una serie de propuestas como congelar el precio de los alquileres en apartamentos de la ciudad, cuidado gratis para hijos o gratuidad del sistema de autobuses.

Con la mitad de la edad de Cuomo, 34 años, frente a los 67 años del exgobernador, Mamdani logró derrotarlo dos veces, la primera, en las primarias de julio, cuando Cuomo lucía como el favorito en su regreso a la política tras dimitir hace cuatro años como gobernador por una decena de denuncias de acoso sexual.

Mamdani ha sido un duro crítico de Israel y la feroz ofensiva militar en Gaza (que ha calificado como genocidio), y ha sido etiquetado de socialista. Sus críticos recuerdan su relativa falta de experiencia como un punto débil del nuevo alcalde.

Mamdani, de Uganda a Nueva York

Nacido en Uganda en el seno de una familia de origen indio en 1991, Mamdani emigró a Estados Unidos siendo niño y se crio en la ciudad de Nueva York.

Es miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York desde 2021 y se considera un “socialista democrático”, lo que lo sitúa en el ala más progresista del Partido Demócrata, cerca del senador Bernie Sanders o la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quienes lo acompañaron en eventos de campaña.

Será el primer alcalde musulmán e indio-estadounidense de la ciudad más poblada del país.

En su campaña, Mamdani hizo campaña alrededor de la idea de reducir el costo de la vida para los habitantes de Nueva York de clase trabajadora.

Lo hizo con una plataforma llena de grandes promesas que algunos les parecen peligrosamente ambiciosas: congelar el alquiler para quienes viven en apartamentos de renta estabilizada, construir viviendas asequibles, autobuses rápidos y gratuitos, cuidado infantil sin costo para las familias, aumentos de impuestos para los ricos, entre otras.

Qué dicen los críticos de Mamdani

Los republicanos han pintado a Mamdani como un candidato extremista que representa lo que describen como las tendencias radicales del Partido Demócrata y que arruinará la economía de la ciudad de Nueva York. El presidente Donald Trump lo describió como un "lunático comunista al 100%".

Sus críticos afirman que sus presentaciones optimistas se vuelven muy difusas en cuanto se buscan detalles. También han cuestionado el costo y la viabilidad de sus propuestas, muchas de las cuales requerirían el apoyo de la Legislatura estatal y de la gobernadora.

Los críticos también atacan su relativa inexperiencia, afirmando que el asambleísta tiene una buena presencia en internet pero carece de trayectoria que avale su capacidad de gestión.

El congelamiento de alquileres, por ejemplo, despierta debate entre economistas. Sus críticos, incluidos líderes empresariales y analistas fiscales, han cuestionado la viabilidad de su plan, advirtiendo que podría incentivar la salida de empresas del estado.

Mamdani también ha prometido arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si visita la ciudad, en cumplimiento de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.

A las urnas acudió tras sumar al del senador Bernie Sanders otro respaldo clave, el de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, quien declaró que el legislador estatal “ha demostrado una verdadera capacidad sobre el terreno para formar una coalición de neoyorquinos de clase trabajadora”.