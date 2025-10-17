Elecciones en Nueva York: los candidatos a la alcaldía chocan en un acalorado debate "lleno de testosterona"

Video Carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York entra en la recta final

Un socialista, un acusado de abuso sexual y un republicano pro-autodefensas, todos aspirantes a ser el próximo alcalde de Nueva York, se enfrentaron en un acalorado debate con "altos niveles de testosterona" el jueves, mientras la impredecible campaña entra en la recta final.

El candidato demócrata y favorito, Zohran Mamdani, el exgobernador independiente de Nueva York, Andrew Cuomo, y el republicano Curtis Sliwa se presentaron ante los votantes en el primero de dos debates televisados previos a las elecciones del 4 de noviembre, aunque a votación anticipada comienza el 25 de octubre.

Cuomo llegó con la clara intención de frenar el impulso del favorito demócrata Zohran Mamdani. En cambio, dedicó gran parte de la noche a defenderse, rechazando las críticas sobre su larga trayectoria en el cargo por parte de Mamdani y del republicano Curtis Sliwa.

Mamdani atacó a Cuomo por la presunta conducta sexual inapropiada que le costó el puesto de gobernador y su controvertido historial de gobierno, "enviando a personas mayores a la muerte en residencias de ancianos" durante la pandemia de covid-19.

"Gracias a Dios que no soy un político profesional porque ellos han creado la crisis de delincuencia en esta ciudad", dijo Sliwa, señalando a sus dos rivales. "Hay altos niveles de testosterona en esta sala", afirmó más tarde.

Las encuestas de la Universidad de Quinnipiac sugieren que la mayoría de los votantes no cambiarán de opinión tras el debate. El 18% de los partidarios de Mamdani y de Cuomo responden que "no es probable" que cambien su elección, en comparación con el 24% de los partidarios de Sliwa.

En la más reciente encuesta de intención de voto, Sliwa, de 71 años y fundador del grupo de autodefensa Ángeles Guardianes en 1979, se sitúa en un distante tercer lugar con un 15%, por detrás del 33% de Cuomo y el 46% de Mamdani.

Cuomo señala la inexperiencia de Mamdani, el demócrata defiende que lo compensa con integridad

Cuomo, de 67 años, fue gobernador del estado desde 2011 hasta 2021, cuando renunció por acusaciones de agresión sexual. Mamdani, de 33 años, es legislador estatal por el distrito de Queens y cabeza visible de una audaz campaña que ha movilizando a los jóvenes neoyorquinos a un ritmo considerable.

Así fue que Mamdani dio la sorpresa al ganarle a Cuomo las primarias del Partido Demócrata, convirtiéndose en el candidato oficial del partido por delante del exgobernador, que decidió seguir en la contienda como independiente.

Mamdani ha prometido servicios de autobús gratuitos, congelación del precio de los alquileres y supermercados municipales, promesas que Cuomo ha criticado como una extralimitación gubernamental fantasiosa e inasequible.

En el debate, Cuomo siguió intentando presentar la agenda de Mamdani como demasiado extrema, alegando que carece de la experiencia necesaria para dirigir la ciudad más grande de Estados Unidos. Mamdani, quien se autodenomina socialdemócrata, se defendió esgrimiendo su integridad como forma de compensar la falta de experiencia en la gestión pública.

"Lo que a usted le falta en integridad no lo va a poder compensar con su experiencia", le dijo Mamdani a Cuomo.

El demócrata, quien pasó gran parte del debate sonriendo mientras intentaba mantener la imagen optimista y encantadora que ha caracterizado su campaña, incidió en su agenda contra el alto coste de la vida presentándose como un liberal pragmático en lugar de un ideólogo radical.

La contienda lo ha catapultado al estrellato político nacional, con republicanos, incluido el presidente Donald Trump, intentando convertirlo en la imagen del Partido Demócrata destacando sus comentarios y posturas pasadas más controvertidas para retratarlo como peligroso, comunista y antisemita.

De hecho, uno de los intercambios más acalorados del debate se centró en la seguridad de la importante comunidad judía de Nueva York.

Cuomo acusó a Mamdani de no condenar a Hamas y de respaldar un epíteto que, según él, significaba la muerte de todos los judíos del mundo, mientras que Sliwa los acusó de ser indulgentes con los crímenes de odio debido a su apoyo a la libertad bajo fianza en efectivo.

"¿Por qué (Mamdani) no condenaría a Hamas? Sigue sin denunciar la idea de 'globalizar la intifada', lo que significa matar a todos los judíos", dijo Cuomo, lo que provocó el rechazo inmediato del demócrata.

Mientras tanto, Sliwa intentó visibilizar su campaña en medio de peticiones para que se retirara. Aunque podría haber ayudado a Cuomo atacando a Mamdani, dedicó gran parte de su tiempo a socavar al exgobernador.

Cómo va a lidiar con Trump el próximo alcalde de Nueva York

Trump ha amenazado con retener fondos federales a la administración de Mamdani si es elegido, llamándolo "comunista".

Pero Mamdani afirmó: "Le dejaré claro al presidente que estoy dispuesto no solo a hablar con él, sino a trabajar con él, si eso significa lograr reducir el costo de vida en Nueva York".

Cuomo advirtió: "Trump tomará el control de la ciudad de Nueva York, y será el alcalde Trump" si Mamdani gana, haciéndose eco de la toma de control de gran parte de la administración de la capital, Washington DC.

Trump anunció el miércoles que había "terminado" el túnel Hudson Gateway de $16,000 millones de dólares que une Nueva York con Nueva Jersey, un megaproyecto que duró años.

Al preguntarle en el debate cuál sería el titular ideal, el demócrata respondió: "Mamdani continúa enfrentándose a Trump".