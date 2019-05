"Queda mucho por decir", afirma Michael Cohen antes de entrar en la cárcel para cumplir su condena

Pero exempleados y reclusos dicen que no es un Club Fed. Los presos siguen cumpliendo condena y están separados de sus familias y amigos.

Los fiscales federales han dicho que Trump le ordenó a Cohen que arreglara los pagos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal en el período previo a las elecciones de 2016. Trump niega haber tenido romances con cualquiera de las dos mujeres.

Traje caqui y algún oficio

"Usted asume el papel de un recluso", expresa Donson. "Eres cordial con todos. Eres respetuoso con todos. Cumples tu condena. No le pides nada al personal. Nada de los presos. No aceptas nada de los presos. No eres nadie. En serio".