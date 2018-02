Una exmodelo de Playboy tuvo una aventura con Trump en 2006, según The New Yorker

La exmodelo de la revista Playboy Karen McDougal tuvo un romance que duró nueve meses con Donald Trump en 2006, según la revista The New Yorker . La revista ha obtenido ocho páginas de notas privadas y escritas a mano por McDougal en las que relataba que visitaba a Trump en un hotel de Beverly Hills donde mantenían relaciones sexuales. Él siempre pedía steak y patatas, y no bebía una gota de alcohol.

"¡Estaba tan nerviosa! Me gustaba su inteligencia + encanto. Un hombre tan educado", escribió McDougal. "Hablamos durante un par de horas; luego, ¡estaba ENCENDIDO! Nos desnudamos + tuvimos sexo". Cuando la exmodelo se estaba vistiendo para marcharse, Trump le ofreció dinero. "Lo miré (+ me sentí triste) + dije, 'No, gracias, no soy ese tipo de chica. Me acosté contigo porque me gustas - NO por dinero' - Me dijo 'eres especial'".



Según relata The New Yorker, Trump conoció a McDougal en una fiesta en la Mansión Playboy de Hugh Hefner. En aquel entonces, el presidente llevaba casado con Melania Trump menos de dos años y su hijo Barron tenía solo unos meses. La modelo percibió enseguida el interés del entonces empresario: "Inmediatamente le gusté, y él siguió hablándome, diciéndome lo guapa que era, etc. Era tan obvio que un ejecutivo de Playmate Promotions dijo: 'Wow, él esta totalmente encima de ti, creo que podrías ser su próxima esposa'".

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Trump invitó a McDougal a eventos públicos en varios lugares del país y pagó los gastos de estos desplazamientos, aunque trató de ocultar que lo había hecho: ella lo pagaba y después él lo reembolsaba, siempre según The New Yorker y las notas de McDougal. "No hay rastros en papel para él", escribió. "De hecho, cada vez que volé para encontrarme con él, reservé / pagué por vuelo + hotel + me reembolsó".

Además, Trump presentó a varios miembros de su familia a McDougal. La modelo recordó haber ido a una fiesta de lanzamiento de la marca de bebidas de Trump, Trump Vodka, y haberse sentado con Donald Trump Jr. y su esposa, Vanessa Trump. "Tomamos fotos juntos, solos + con su familia", escribió la exmodelo.



Según McDougal, durante una fiesta del concurso 'The Apprentice' también en la Mansión Playboy, Trump le preguntó a su hijo Eric quién creía que era la chica más guapa. Eric la señaló a ella. "El Sr. T dijo '¡Tiene buen gusto' + nos reímos!". Trump también la llevó a la Torre Trump en Manhattan, donde le mostró que Melania tenía una habitación separada. "Dijo que a ella le gustaba tener su espacio para leer o estar sola".

La modelo también confirmó a la revista una información de The Wall Street Journal del pasado 4 de noviembre (4 días antes de las elecciones) que aseguraba que American Media Inc., el grupo que edita la publicación National Enquirer, adquirió por 150,000 dólares los derechos exclusivos de la historia de la exmodelo, aunque nunca la publicó.

Varios exempleados de American Media Inc. aseguraron a The New Yorker que es una práctica común del CEO de la empresa, David Pecker, que además considera a Trump "un amigo especial". Según ellos, usa estas historias inéditas para tener influencia sobre algunas celebridades y presionarlas para que posen para sus revistas o para que le faciliten exclusivas.

Aunque McDougal no quiso hablar por miedo a violar el acuerdo con American Media Inc., sí confirmó como suyas las notas manuscritas a las que ha accedido la revista. La Casa Blanca ha negado la veracidad de la historia, que ha calificado de "noticias falsas".