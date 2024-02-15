Primer juicio criminal contra Trump por pagos a Stormy Daniels empezará en marzo en Nueva York

Video Trump cuestiona el compromiso de defensa mutua de los miembros de la OTAN: analizamos sus comentarios

El juicio contra Donald Trump relacionado al dinero secreto pagado a la actriz pornográfica Stormy Daniels se llevará a cabo según lo previsto y la selección del jurado comenzará el 25 de marzo, dictaminó un juez el jueves, desestimando las solicitudes de aplazamiento de los abogados defensores del expresidente.

El juez Juan Manuel Merchán decidió dejar intacta la fecha del juicio aprovechando un retraso en un proceso separado en Washington en el que Trump es acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el cual ha estado efectivamente en suspenso a la espera del resultado de una apelación de los abogados del expresidente.

El primero de cuatro procesos penales contra Trump ya tiene fecha de inicio

La decisión significa que un caso centrado en acusaciones de años de antigüedad de que Trump intentó encubrir historias sobre relaciones extramatrimoniales que surgieron durante su campaña presidencial de 2016 será el primero de los cuatro procesos penales contra Trump en proceder a juicio. Otros casos lo acusan de intentar deshacer las elecciones y de acaparar ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Florida.

Los abogados de Trump criticaron la decisión de mantener la fecha de marzo, quejándose de que Trump tendrá que ser juzgado en Nueva York al mismo tiempo que intenta asegurar la nominación republicana.

"Es completamente una interferencia electoral decir 'vas a sentarte en esta sala del tribunal en Manhattan'", dijo el abogado defensor Todd Blanche.

Trump ingresó al tribunal poco antes de las 9 am.

Fue la primera visita de Trump a la corte en el caso de Nueva York desde que esa histórica acusación lo convirtió en el primer expresidente acusado de un delito. Desde entonces, también ha sido acusado en Florida, Georgia y Washington, D.C.

En las últimas semanas, Trump ha combinado eventos de campaña con comparecencias ante el tribunal, asistiendo el lunes a una audiencia a puerta cerrada en un caso de Florida que lo acusa de acaparar registros clasificados.

Durante el año pasado, Trump arremetió contra Merchan calificándolo de “juez que odia a Trump”, le pidió que se retirara del caso y trató de trasladar el caso de un tribunal estatal a un tribunal federal, todo sin éxito.

Merchan ha reconocido haber hecho varias pequeñas donaciones a los demócratas, incluidos 15 dólares al rival de Trump, Joe Biden, pero dijo que está seguro de su “capacidad para ser justo e imparcial”.

La complicada agenda judicial de Trump

El procedimiento del jueves es parte de un intenso y superpuesto tramo de actividad legal para el favorito presidencial republicano, quien cada vez más ha hecho de su participación en los tribunales parte de su campaña política.

El reciente aplazamiento de la fecha del juicio del 4 de marzo en el caso de interferencia electoral de Trump en Washington, D.C. eliminó un obstáculo importante para iniciar el caso en Nueva York a tiempo.

Justo cuando comenzaba la audiencia en Nueva York, un juez en Atlanta comenzó a escuchar argumentos el jueves sobre si la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, debería ser descalificada del caso de interferencia electoral de Trump en Georgia debido a una “relación personal” con Nathan Wade, el fiscal especial que contrató para el caso.

Trump también está esperando una decisión, posiblemente el viernes, en un caso de fraude civil en Nueva York que amenaza con derribar su imperio inmobiliario. Si el juez falla en contra de Trump, acusado de inflar su riqueza para defraudar a bancos, aseguradoras y otros, podría verse obligado a pagar millones de dólares en multas, entre otras sanciones.

Además de aclarar el calendario del juicio, también se espera que Merchan se pronuncie sobre cuestiones clave previas al juicio, incluyendo la solicitud de los abogados de Trump para desestimar el caso, que han denunciado en documentos judiciales como un "paquete desordenado de cargos políticamente motivados y empañados por defectos legales".

Los abogados de Trump, Todd Blanche y Susan Necheles, acusan al fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, de presentar el caso para interferir con las posibilidades de Trump de retomar la Casa Blanca. El predecesor de Bragg, Cyrus Vance Jr., se negó a presentar un caso por las mismas acusaciones.

Los cargos se castigan con hasta cuatro años de prisión, aunque no hay garantía de que una condena resulte en prisión.

El caso se centra en pagos a dos mujeres, Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal, así como a un portero de la Torre Trump que afirmó tener una historia sobre que Trump tuvo un hijo fuera del matrimonio. Trump dice que no tuvo ninguno de los supuestos encuentros sexuales.

El abogado de Trump en ese momento, Michael Cohen, pagó a Daniels $130,000 y dispuso que el editor del tabloide National Enquirer pagara a McDougal $150,000 en una práctica conocida como "atrapar y matar", para ocultar las historias de los supuestos encuentros sexuales de Trump con las dos mujeres.

Luego, la compañía de Trump pagó a Cohen $420,000 dólares y registró los pagos como gastos legales, no como reembolsos, dijeron los fiscales. Bragg acusó a Trump el año pasado de falsificar registros internos mantenidos por su empresa, la Organización Trump, para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos.

El equipo legal de Trump ha argumentado que no se cometió ningún delito.