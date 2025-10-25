Cambiar Ciudad
Militares

¿Puede el Pentágono recibir donaciones para pagar sueldos de militares?

Varias dudas sobre la legalidad e integridad ética rodean al anuncio del Pentágono de aceptar una donación de $130 millones, por parte de un aliado de Trump para ayudar a financiar la nómina de los militares de EEUU durante el cierre del gobierno que tiene a cientos de miles de empleados federales sin recibir sus salarios.

Univision
Por:Univision
Video Entregan ayudas en Miami a empleados federales sin pago por cierre de gobierno de EEUU

El pasado jueves el presidente Donald Trump anunció que "un amigo mío", al que no identificó en el momento, envió una "contribución de $130 millones" para ayudar con los pagos a los militares durante el cierre del gobierno federal. La inusual donación fue confirmada poco después por el Pentágono, señalando que lo hizo "bajo su autoridad general de aceptación de obsequios".

La decisión ha generado controversia sobre su legalidad e interrogantes éticas sobre los compromisos políticos que ello pudiera generar.

"La donación se realizó con la condición de que se utilizara para cubrir el costo de los salarios y beneficios de los militares”, declaró Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono.

"Agradecemos la ayuda de este donante después de que los demócratas optaran por retener el pago a las tropas", dijo dentro de la retórica del gobierno republicano de atribuir a la oposición toda la responsabilidad y culpa del cierre del gobierno federal, que casi llega a cuatro semanas.

Pero hay dudas sobre las normas respecto a una donación de ese tipo.

"Es una locura (..) Es como si alguien pagara la cuenta del bar por ti", afirmó Max Stier, presidente y director ejecutivo de Partnership for Public Service, una organización no partidista centrada en el gobierno federal, citado por AP, cuestionó la legalidad de la donación y pidió más transparencia al respecto.

La política del Pentágono establece que las autoridades "deben consultar con su funcionario de ética correspondiente antes de aceptar un regalo de más de 10,000 dólares para determinar si el donante está involucrado en alguna reclamación, acción de adquisición, litigio u otros asuntos particulares relacionados con el Departamento que deban tenerse en cuenta antes de aceptar el regalo".

Demócratas con dudas sobre legalidad de contribución

Al momento de anunciar la contribución, el presidente dijo que el donante anónimo "nos envió un cheque por $130 millones. Merece todo el reconocimiento. A eso le llamo un patriota".

Un reporte de The New York Times publicado este sábado indica que el donante sería Timothy Mellon, un multimillonario que es uno de los principales patrocinadores financieros del presidente Trump.

Mellon, indica NYT citando fuentes familiarizadas con el tema, es un adinerado banquero y magnate de los ferrocarriles, que durante años ha entregado decenas de millones de dólares en apoyo a la campaña del presidente, incluyendo una contribución de $50 millones a un superPAC en favor de Trump.

También ha dado apoyo al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, y ha entregado dinero al grupo antivacunas de Kennedy Jr, llamado Defensa de la Salud de los Niños, afirma The New York Times.

Pero, aunque la donación no implique un impacto significativo para el tamaño de la nómina del personal militar estadounidense, surgen dudas sobre si el Pentágono está en capacidad de aceptar tal contribución, en virtud de la Ley Antideficiencia.

El senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el subcomité de asignaciones de Defensa en el Senado, indicó que ha requerido información sobre "como esta donación cumple con la ley Antideficiencia", reseñó este viernes CNN.

La Ley Antideficiencia "prohíbe a las agencias federales comprometer o gastar fondos federales por adelantado o por encima de una asignación, así como aceptar servicios voluntarios", indica la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, una agencia independiente que vigila cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, y que trabaja para el Congreso.

Los demócratas han acusado al gobierno de Trump de incumplir esta norma, sobre todo durante el cierre del gobierno federal.

"Usar donaciones anónimas para financiar a nuestras Fuerzas Armadas plantea inquietantes preguntas sobre si nuestros propios militares corren el riesgo de ser literalmente comprados y pagados por potencias extranjeras", dijo en un comunicado el senador demócrata por Delaware Chris Coons, el principal miembro demócrata del subcomité de asignaciones de defensa del Senado, reseñado por CNN.

Durante la segunda semana de octubre, cuando se acercaba la fecha de cobro para el personal militar, y con el gobierno federal paralizado por el cierre forzoso, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono usar "todos los fondos disponibles" para pagar a las tropas, una solución a corto plazo que no se ha aplicado a los cientos de miles de trabajadores federales cuyos trabajos han quedado suspendidos temporalmente.

Además, según la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, habría unos 4,000 despidos entre departamentos como el del Tesoro, Salud, Vivienda, Comercio, Educación, Energía y Seguridad Nacional; y en agencias como la de Protección Ambiental (EPA).

Sin embargo, el plan fue paralizado temporalmente por orden de una jueza federal —que lo calificó como ilegal—, mientras se resuelve una demanda de varios sindicatos presentada contra el gobierno, donde afirman que los despidos fueron un abuso de poder usado para castigar a los trabajadores y presionar al Congreso.

