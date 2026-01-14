Dinamarca "blinda" Groenlandia ante insistencia de Trump de anexar la isla a EE UU

Dinamarca anunció este miércoles 14 de enero de 2026 que desde ahora está reforzando su presencia militar en Groenlandia , la isla que el presidente Donald Trump quiere que sea parte de territorio estadounidense.

El reforzamiento de su presencia militar ocurre poco antes de un encuentro de alta tensión sobre el futuro del territorio autónomo danés.

"El ejército despliega desde hoy capacidades y unidades en el marco de ejercicios, lo que se traducirá en los próximos tiempos en una presencia militar reforzada en Groenlandia y sus alrededores, tanto en términos de aviones y de buques como de soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.