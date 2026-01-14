Groenlandia

Dinamarca "blinda" Groenlandia ante insistencia de Trump de anexar la isla a EE UU

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en Groenlandia?

Dinamarca anunció este miércoles 14 de enero de 2026 que desde ahora está reforzando su presencia militar en Groenlandia, la isla que el presidente Donald Trump quiere que sea parte de territorio estadounidense.

Más sobre Groenlandia

"Preferimos a Dinamarca que a Estados Unidos": primer ministro groenlandés rechaza "presión inaceptable" de Trump
2 mins

"Preferimos a Dinamarca que a Estados Unidos": primer ministro groenlandés rechaza "presión inaceptable" de Trump

Política
Groenlandia responde a Estados Unidos ante intención de Trump de apoderarse del territorio
1 mins

Groenlandia responde a Estados Unidos ante intención de Trump de apoderarse del territorio

Política
Trump dice que EEUU "empezará ahora a atacar por tierra" a los carteles narcotraficantes de México: ¿es eso posible?
4 mins

Trump dice que EEUU "empezará ahora a atacar por tierra" a los carteles narcotraficantes de México: ¿es eso posible?

Política
Tras la operación en Venezuela, Trump está considerando diferentes opciones para Groenlandia, incluida la acción militar, según la Casa Blanca
6 mins

Tras la operación en Venezuela, Trump está considerando diferentes opciones para Groenlandia, incluida la acción militar, según la Casa Blanca

Política
JD Vance dice que se unirá a su esposa en la polémica visita a Groenlandia, pese a molestias de Dinamarca
3 mins

JD Vance dice que se unirá a su esposa en la polémica visita a Groenlandia, pese a molestias de Dinamarca

Política
La polémica visita a Groenlandia de la esposa de JD Vance y la furiosa respuesta de su primer ministro
4 mins

La polémica visita a Groenlandia de la esposa de JD Vance y la furiosa respuesta de su primer ministro

Política
Qué revela la apuesta de Trump por Groenlandia sobre la disputa por el Ártico y la batalla que se avecina con China
5 mins

Qué revela la apuesta de Trump por Groenlandia sobre la disputa por el Ártico y la batalla que se avecina con China

Política
Los problemas internacionales que ha creado Trump sin haber llegado a la Casa Blanca
6 mins

Los problemas internacionales que ha creado Trump sin haber llegado a la Casa Blanca

Política
La insistencia de Trump sobre Groenlandia recuerda cómo EEUU compró Alaska a Rusia en 1867
10 mins

La insistencia de Trump sobre Groenlandia recuerda cómo EEUU compró Alaska a Rusia en 1867

Política
Por qué Trump está tan interesado en Groenlandia (y no descarta el uso de la fuerza)
6 mins

Por qué Trump está tan interesado en Groenlandia (y no descarta el uso de la fuerza)

Política

El reforzamiento de su presencia militar ocurre poco antes de un encuentro de alta tensión sobre el futuro del territorio autónomo danés.

PUBLICIDAD

"El ejército despliega desde hoy capacidades y unidades en el marco de ejercicios, lo que se traducirá en los próximos tiempos en una presencia militar reforzada en Groenlandia y sus alrededores, tanto en términos de aviones y de buques como de soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Noticia en desarrollo...

Mira también:

Relacionados:
GroenlandiapoliticaDonald TrumpMundo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX