Por qué Johnson está retrasando la juramentación en el Congreso de la demócrata Adelita Grijalva y qué tiene que ver con el caso Epstein

Video Críticas por retrasos en la juramentación de Adelita Grijalva: ¿a qué se debe la demora?

La congresista demócrata por Arizona Adelita Grijalva, quien ganó una elección especial a finales de septiembre, lleva dos semanas esperando ser juramentada por el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes para asumir el cargo.

Grijalva, quien contendió por el distrito 7 y ganó el 23 de septiembre convirtiéndola en la primera latina en representar a Arizona en el Congreso, ha acusado al presidente republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, de retrasar su juramentación por razones políticas.

PUBLICIDAD

La política de Arizona ha dicho que la renuencia de Johnson a juramentar está relacionada con la promesa que ella hizo en campaña de ser el voto decisivo para que avance en la Cámara una solicitud al Departamento de Justicia para que difunda los archivos del caso Epstein.

El caso ha desatado una tormenta política para el presidente Donald Trump y los republicanos por los presuntos vínculos del mandatario con el financista Jeffrey Epstein, muerto por suicidio en 2019 mientras estaba preso a la espera de ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Trump, contradiciendo su promesa de campaña de abrir los archivos del caso al escrutinio público, ahora se ha vuelto un opositor de la idea luego de que ha ido surgiendo evidencia que lo vincula aún más con Epstein.

Una de esas evidencias es una carta presuntamente escrita y firmada por Trump para un libro de felicitaciones por el cumpleaños número 50 de Epstein. La carta, difundida por varios medios y por demócratas en el Congreso, fue estructurada para formar la silueta de una mujer.

Trump niega haber escrito la carta.

El caso Epstein frena la juramentación, dice Grijalva

Aunque Grijalva ganó de forma clara la contienda contra el republicano Daniel Butierez con casi el 69% de los votos y ha pedido a Johnson que le tome protesta cuanto antes, eso no ha sido posible por la renuencia del legislador republicano.

Grijalva, sin embargo, ha sido clara en decir que su promesa de votar para que se liberen los archivos del caso Epstein son el motivo de la demora.

“De verdad, intento no ser una teórica de la conspiración en nada de esto”, declaró Grijalva a al medio local de Arizona KJZZ. “Creo que hay explicaciones plausibles para la mayoría de las cosas. Desafortunadamente, en este caso, lo único que me diferencia de las otras tres personas que han jurado cargos especiales este año es que soy el firmante número 218 de las peticiones de liberación de los archivos de Epstein”.

PUBLICIDAD

Grijalva se refería al voto faltante para que una petición lideraba por los representantes republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna para obligar al Departamento de Justicia a liberar los archivos del caso.

Hasta ahora la petición suma 217 votos, por lo que el voto de Grijalva avanzaría la petición, que aún podría ser obstaculizada por el Comité de Reglamento de la Cámara.

Luego Johnson podría obstruir el avance de la petición al Senado a través de otras argucias, pero aún así el voto de Grijalva dejaría en evidencia la renuncia de Johnson y otros republicanos para transparentar esos documentos clave del caso.

“No sé por qué las reglas son diferentes para mí”

Aunque Grijalva, quien asumirá el cargo que ocupó por décadas su padre, el demócrata Raúl Grijalva, hasta su muerte en marzo por cáncer, ha insistido en decir que Epstein es la razón de la demora, Johnson ha buscado culpar al cierre parcial del gobierno.

El cierre, según Johnson, es culpa de los demócratas y por eso es que el partido de Grijalva también debe cargar con la culpa de la demora en la juramentación de Grijalva.

Los demócratas han dicho que el cierre parcial del gobierno, que inició el 31 de septiembre, es ocasionado por el rechazo de los republicanos a una propuesta presupuestaria que extendería beneficios sociales como la cobertura de la salud de millones de estadounidenses.

Johnson, un aliado del presidente quien también se ha mostrado reacio a transparentar los archivos del cas Epstein, sin embargo, ha caído en contradicciones sobre cuándo será juramentada Grijalva.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, a finales de la semana pasada dijo a medios que agendaría la juramentación a principios de esta semana. Pero en lugar de eso ordenó que los legisladores trabajen desde sus distritos esta semana. También aplazó todas las votaciones que estaban programas para este martes y miércoles.

Johnson ha dicho que es una práctica habitual juramentar a los nuevos miembros una vez que la Cámara está en sesión, y se espera que Grijalva preste juramento cuando la cámara reanude sus actividades la próxima semana.

Sin embargo, dos congresistas republicanos, elegidos a principios de este año en elecciones extraordinarias, juraron sus cargos un día después de obtener sus escaños, y cuando la Cámara no estaba en sesión.

“No sé por qué las reglas son diferentes para mí”, dijo Grijalva a la agencia AP. "Es muy frustrante".

"Los republicanos le impiden ejercer su cargo porque quieren proteger a los pedófilos. Es una vergüenza", declaró el senador Rubén Gallego, demócrata del mismo estado, en una publicación en X.

A principios de esta semana, la líder demócrata Katherine Clark de Massachusetts envió una carta a Johnson criticando su cancelación de las votaciones previamente programadas para el martes y miércoles, diciendo que la decisión ponía en peligro las negociaciones para evitar el cierre del gobierno y retrasaba la juramentación de Grijalva.

Clark afirmó que la “práctica común” para elecciones especiales en las que los resultados no están en duda es que la juramentación se realice “lo antes posible”.

PUBLICIDAD

“Cualquier retraso en la juramentación de la representante electa Grijalva priva innecesariamente a sus electores de representación y pone en duda si el motivo detrás del retraso es evitar aún más la publicación de los archivos de Epstein”, escribió Clark en la carta.

La oficina del presidente envió a la AP un comunicado diciendo que Johnson tiene la intención de programar la juramentación la próxima semana.

“Como es práctica habitual, ahora que la Cámara ha recibido la documentación correspondiente del estado, la Oficina del Presidente tiene la intención de programar una juramentación para el Representante electo cuando la Cámara vuelva a sesión”, dijo un portavoz.

“No hay justificación para retrasar la juramentación”

Grijalva estuvo en el Capitolio esta semana, y la cámara se abrió brevemente mientras algunos demócratas se reunían para impulsar sus demandas de ahorrar fondos de atención médica como parte de un acuerdo para mantener al gobierno financiado.

"No hay justificación para retrasar aún más la juramentación del representante electo como miembro de la Cámara", dijo el miércoles a los periodistas el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, añadiendo que espera que esto ocurra el próximo martes.

Massie, un republicano de Kentucky que ha presionado para que se publiquen los archivos de Epstein, dijo que esperaba con ansias la llegada de Grijalva.

“Animo al presidente Johnson a que cumpla con las leyes aplicables y los precedentes de la Cámara para garantizar que la representante electa Grijalva preste juramento lo antes posible”, declaró Massie a AP.

PUBLICIDAD

Con información de The Associated Press

Mira también: