Cómo la filtración de un polémico audio causó la renuncia del presidente del Partido Republicano en Arizona

Video La republicana Kari Lake sigue sin aceptar su derrota y demanda a los funcionarios electorales del condado Maricopa

Jeff DeWit renunció este miércoles como presidente del Partido Republicano en Arizona tras filtrarse la grabación de una conversación con la candidata al Senado Kari Lake en la que supuestamente la intenta sobornar para que abandone la carrera política.

La dimisión de DeWit sacude al Partido Republicano en un estado disputado que ocupará un lugar destacado en la batalla por el control de la Casa Blanca y el Senado en las elecciones de noviembre.

La conversación entre DeWit y Lake ocurrió en marzo del año pasado, pero el Daily Mail la hizo pública este martes. En aquel momento, Lake estaba librando una infructuosa batalla judicial para revertir su derrota en las elecciones a la gobernación de Arizona de 2022 ante la demócrata Katie Hobbs y preparándose para una campaña al Senado.

En el audio se escucha a DeWit decirle a Lake: “Hay gente muy poderosa que quiere mantenerte fuera… Pero están dispuestos a poner su dinero en lo que dicen será un gran camino (para Lake)”.

"¿Hay algún número en el que...?", pregunta DeWit en un momento dado. Y Lake termina la pregunta: "¿... me pueden comprar?". DeWit le dice que no ser comprada sino "tomar una pausa, un par de años". "No", responde Lake.

Jeff DeWit dimite como presidente del partido republicano de Arizona. Imagen Bill Ingalls/AP



En un comunicado, DeWit afirmó que la grabación fue editada y sacada de contexto. “Contrario a las acusaciones de soborno, mis argumentos fueron transparentes e intentaban ofrecer otra perspectiva”, defendió el republicano.

El republicano dijo que no quería renunciar hasta que desde el equipo de Lake le dieron un ultimátum: “Dimites hoy o afrontas la publicación de una nueva grabación más dañina”.

"Realmente no estoy seguro de su contenido, pero teniendo en cuenta nuestras numerosas conversaciones abiertas en el pasado como amigos, he decidido no correr el riesgo", dijo el republicano.

"Renuncio como solicitó Lake, con la esperanza de que ella cumpla su compromiso de cesar sus ataques", añadió DeWitt, que asumió la dirección del partido en Arizona en enero de 2023.

Los asesores principales de Lake, Garrett Ventry y Caroline Wren, dijeron en un comunicado que "nadie de la campaña de Kari Lake amenazó o chantajeó a DeWitt".

Kari Lake, la candidata que graba todo

Lake, conocida defensora del expresidente Donald Trump que busca ser la candidata republicana para el puesto de la senadora Kyrsten Sinema (independiente), suele utilizar como arma las grabaciones de sus enfrentamientos.

Siempre lleva un pequeño micrófono en sus apariciones públicas, mientras su marido, antiguo camarógrafo de informativos, graba sus interacciones con simpatizantes, críticos, la prensa y cualquier otra persona con la que se cruza. A veces cuelga videos de sus confrontaciones en las redes sociales.

DeWit afirma que no la estaba sobornando sino recomendando que se retirara de la campaña al Senado y se presentara nuevamente a gobernadora en 2026.

"Nuestra relación se basaba en la amistad, y la conversación que ahora está siendo escudriñada fue un intercambio abierto y desprevenido entre amigos en el salón de su casa", mencionó DeWit. "Creía sinceramente que estaba ofreciendo una perspectiva útil a alguien a quien consideraba una amiga".



La grabación se filtró días antes de que el expresidente Trump apareciera en una recaudación de fondos para el Partido Republicano de Arizona, que necesita desesperadamente dinero en efectivo, y en la reunión anual del comité estatal del partido.

DeWit criticó la "preocupante tendencia de Lake a explotar las interacciones privadas en beneficio propio", algo delicado teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasa con Trump.

"Me pregunto cómo de eficaz puede ser una senadora de Estados Unidos cuando no se puede confiar en ella para mantener conversaciones privadas y confidenciales", comentó DeWit.

A última hora del martes, Lake dijo a los periodistas en la fiesta de la victoria de Trump en las primarias de New Hampshire que DeWit debía dimitir.

"No podemos permitir que alguien corrupto y comprometido dirija el Partido Republicano", dijo.

Los problemas del Partido Republicano en Arizona y Florida

DeWit fue director de operaciones de las campañas de Trump en 2016 y 2020, y director financiero de la NASA durante la presidencia de Trump. Antes de eso, fue elegido tesorero del estado de Arizona.

Era visto como un operador de confianza y con experiencia que podría salvar la amarga división entre los leales a Trump y los republicanos de la vieja guardia en Arizona, muchos de los cuales fueron llevados al partido por el fallecido senador John McCain.

Es el segundo presidente estatal del Partido Republicano que se marcha abruptamente este mes, después de que los republicanos de Florida destituyeran al presidente Christian Ziegler debido a una denuncia de presunta violación, que recientemente fue desestimada al considerarse que el "encuentro sexual" fue "probablemente consensuado".

Con información de AP y EFE.