Estados Unidos de América

La senadora independiente por Arizona Kyrsten Sinema anuncia que no buscará la reelección

"Amo Arizona y estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido", dijo en un video publicado en las redes sociales.

Por:Univision
La senadora independiente Kyrsten Sinema, de Arizona, anunció este martes que no se presentará a la carrera por un segundo mandato después de que su distanciamiento del Partido Demócrata la dejara políticamente desamparada y sin un camino claro hacia la reelección.

"Amo Arizona y estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido", dijo en un video publicado en las redes sociales. "Porque elijo el civismo, la comprensión, escuchar, trabajar juntos para conseguir cosas, dejaré el Senado a finales de este año".

El anuncio de Sinema se produce después de que los republicanos del Senado bloquearan un proyecto de ley bipartidista para ayudar a asegurar la frontera entre EEUU y México y prestar ayuda militar a Ucrania e Israel, que Sinema pasó meses negociando.

La senadora esperaba que fuera un logro emblemático para abordar uno de los retos más difíciles de Washington, así como un poderoso respaldo a su opinión, cada vez más solitaria, de que la negociación entre partidos sigue siendo posible.

Pero al final, las ambiciones de Sinema en materia de seguridad fronteriza y también sus expectativas en su carrera, fueron engullidas por el partidismo que ha paralizado el Congreso.

Sinema se ha proyectado como una política moderada capaz de conciliar acuerdos para alcanzar objetivos.

Durante sus años en el Congreso, sus posiciones fueron referencia entre las más centristas de la bancada demócrata; de hecho, votó por propuestas respaldadas por Donald Trump en más del 60% de las ocasiones.

Entre otros, respaldó proyectos para aumentar las sanciones en contra de las personas que estaban ilegalmente en el país y que cometieran crímenes.

La decisión de la aún senadora de Arizona evita una contienda a tres bandas en una de las elecciones al Senado de 2024 más vigiladas, un escenario difícil de prever que generó un feroz debate entre los operadores políticos sobre si uno de los principales partidos saldría beneficiado en la búsqueda de la mayoría en el Senado.

La mayoría de los analistas coinciden en que Sinema se habría enfrentado a importantes obstáculos, probablemente insuperables, si hubiera decidido presentarse.

