La vieja idea de Trump que recicla DeSantis: pagar el muro fronterizo con impuestos a las remesas

"¿Cómo ataca Ron DeSantis a Trump sin alienar a su base?", Coulter escribió en X. "RESPUESTA: Atacándolo únicamente en el tema migratorio: Trump no construyó el muro, no deportó a ilegales (...) no impuso gravámenes a las remesas a México, etc. ¿Cómo se van a oponer los trumpistas a DeSantis por decir ESO?"