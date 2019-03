Para Nancy Pelosi "no vale la pena" llevar a juicio a Donald Trump

“¿Está Donald Trump capacitado para ser presidente?”, pregunta la periodista Joe Heim de The Washington Post a Nancy Pelosi en una entrevista en su oficina del Capitolio de Washington.

“¿Estamos hablando éticamente?¿Intelectualmente?¿Políticamente?”, repregunta la representante demócrata por California y cuando el periodista la aclara que son todas esos aspectos responde: “Todas las anteriores. No. No. No creo que lo esté”.