"Una máquina de odio": usuarios, medios y personalidades abandonan X tras triunfo de Trump

Video Elon Musk orilla a un club de la Bundesliga a abandonar X

Organizaciones, medios de comunicación y miles de usuarios han desactivado sus cuentas de la red social X, propiedad del multimillonario Elon Musk, tras el triunfo electoral del republicano Donald Trump.

De acuerdo con un informe de la firma de análisis e inteligencia digital Similarweb, con sede en Israel, un día después de los comicios estadounidenses, el 6 de noviembre, más de 115,000 cuentas en X fueron desactivadas.

Ese fue el mayor número de desactivación de cuentas en un día tras la adquisición de la plataforma por parte de Musk, según el informe, que fue proporcionado a la cadena NBC.

El medio de comunicación entrevistó a usuarios estadounidenses que decidieron abandonar la red social tras los comicios.

“Me di cuenta de que desde el martes por la noche hasta el miércoles (6 de noviembre) comencé a ver muchas más cosas contra las mujeres. Y yo dije: '¿Sabes qué? Eso es personal. He terminado.'", dijo a al medio Kara Kurz, habitante de St. Louis de 39 años.

Durante las campañas presidenciales, Musk se convirtió en uno de los principales promotores de Trump, quien a menudo impulsó afirmaciones falsas sobre los inmigrantes y utilizó una retórica ofensiva en contra de su rival, la demócrata Kamala Harris.

En el periodo electoral, Musk compartió publicaciones retomando la retórica antiinmigrante de Trump y se autopromovió como uno de los principales simpatizantes del republicano.

Musk, quien donó más de 200 millones de dólares a la campaña del republicano, fue nombrado por Trump tras la elección como el cotitular junto con Vivek Ramaswamy de la nueva agencia federal llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental, que busca recortar drásticamente el gasto público.

En medio de la controversial incorporación de Musk al círculo más íntimo de Trump, múltiples organizaciones anunciaron su retirada de la plataforma, calificándola como una red "tóxica" y una "maquina de odio".

“X es una plataforma mediática tóxica”, dice The Guardian

El diario británico The Guardian dijo el miércoles que decidió de cerrar sus más de 80 cuentas en X, que en conjunto tienen más de 27 millones de seguidores, tras una reflexión sobre el contenido que se permite diseminar en la red social, “incluidas las teorías de conspiración de extrema derecha y el racismo”.

“La campaña electoral presidencial de Estados Unidos sólo sirvió para subrayar lo que hemos considerado durante mucho tiempo: que X es una plataforma mediática tóxica y que su propietario, Elon Musk, ha podido utilizar su influencia para dar forma al discurso político”, agregó The Guardian.

El diagnóstico ofrecido por el medio español La Vanguardia -que también anunció su retirada de la red- sobre lo que ocurre en X no fue muy distinto al del medio británico.

"Este diario constata que las ideas que atentan contra los derechos humanos, como el odio a las minorías étnicas, la misoginia y el racismo forman parte de los contenidos virales que se distribuyen en X”, informó el medio español.

El jueves, el club de fútbol alemán St. Pauli informó que abandonará X al sostener que la plataforma se ha convertido en una “máquina de odio” que podría influir en las próximas elecciones de ese país.

“La razón de la retirada: el propietario Elon Musk ha convertido un espacio para el debate en un amplificador de odio que también puede influir en la campaña electoral federal alemana”, dijo el equipo.

Un estudio sobre la interacción entre usuarios de X difundido este jueves en la revista Nature Communications, divulgó hallazgos que coinciden con las observaciones de The Guardian y La Vanguardia.

Para el estudio, un equipo internacional de científicos analizó las interacciones entre usuarios en un día en específico del mes de septiembre de 2022, luego de que Musk adquirió la plataforma.

Los expertos analizaron las comunicaciones en X de usuarios de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Turquía.

“Nuestra investigación revela un atractivo clave de las grandes plataformas como X: la posibilidad de participar en intercambios agresivos con oponentes políticos”, dijo Andrea Baronchelli, profesor de Matemáticas en la Universidad de Londres quien dirigió el proyecto.

Miles abandonan la plataforma de Musk tras triunfo de Trump, según reportes

En su análisis, la firma Similarweb concluyó que las más de 115,000 cuentas desactivadas representan la mayor cifra de usuarios perdidos desde que Musk compró la plataforma.

Entre los miles de usuarios que están cancelandos sus cuentas está el periodista televisivo Don Lemon, quien anunció que dejará de usar la plataforma de Musk.

Pero Similarweb también indicó en su reporte que el día de los comicios X tuvo la mayor cantidad de tráfico en el año.

Musk ha dicho que durante la semana electoral X tuvo un incremento en nuevos usuarios y un pico de más de 940 millones de publicaciones al día.

La red social Bluesky suma un millón de seguidores tras éxodo de X

Sin embargo, en medio de las cancelaciones de cuentas en X, la red social llamada Bluesky vio un aumento considerable en nuevos usuarios.

Bluesky dijo el miércoles que tras la victoria de Trump sumó 1 millón de nuevos usuarios, para alcanzar un total de 15 millones, frente a aproximadamente 13 millones de usuarios que tenía a fines de octubre.

Bluesky es promovida por el ex director ejecutivo de Twitter -el nombre anterior de X-, Jack Dorsey.

La plataforma Bluesky era un espacio al que solo se podía acceder mediante invitación hasta que se abrió al público en febrero.

El periodo en el que operó de forma restringida le dio tiempo al sitio para desarrollar herramientas de moderación y otras funciones.

La plataforma es similar a X, con un feed de "descubrimiento" y un feed cronológico de las cuentas que siguen los usuarios.

Los usuarios pueden enviar mensajes directos y fijar publicaciones, así como encontrar "paquetes de inicio" que proporcionan una lista seleccionada de personas y feeds personalizados a seguir.

El aumento de usuarios postelectoral no es la primera vez que Bluesky se beneficia de que la gente abandone X. Bluesky sumó 2.6 millones de usuarios en la semana posterior a la prohibición de X en Brasil en agosto, el 85% de ellos de Brasil, dijo la compañía.

Alrededor de 500,000 nuevos usuarios se registraron en el lapso de un día el mes pasado, cuando X señaló que las cuentas bloqueadas podrían ver las publicaciones públicas de un usuario.

El jueves, cuando anunció que abandonaba X por ser una “máquina de odio”, el club de futbol St. Pauli, urgió a sus 250,000 seguidores allí a cambiarse a Bluesky.

