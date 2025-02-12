Cambiar Ciudad
Donald Trump

Ocho inspectores generales demandan al gobierno de Trump por despidos injustificados

Los funcionarios cesados por la nueva administración dicen que sus labores eran no partidistas y necesarias para supervisar el gasto de miles de millones de dólares del gobierno.

Por:
Univision y AP
Video Departamento de Justicia despide a más de una docena de fiscales que investigaron a Trump

Ocho exfuncionarios que estaban a cargo de organismos de control y fiscalización interna del gobierno interpusieron una demanda en contra de sus despidos, que efectivamente eliminaron la supervisión de la nueva administración del presidente Donald Trump.

La demanda presentada el miércoles en un tribunal federal de Washington pide a un juez que declare ilegales los despidos y restablezca a los inspectores generales en sus puestos en las agencias.

Dijeron en la presentación que desempeñan un papel fundamental y no partidista en la supervisión de billones de dólares en gasto federal y la conducta de millones de empleados federales.

El Congreso no recibió los avisos de 30 días legalmente requeridos sobre las destituciones, algo que incluso un importante republicano condenó.

Trump ha dicho que pondría nuevas “buenas personas” en esos puestos.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios sobre la demanda.

Trump despidió a los inspectores generales en el cuarto día de su gestión

La administración despidió a más de una docena de inspectores generales en una redada el viernes por la noche en el cuarto día del segundo mandato de Trump.

Aunque los inspectores generales son designados por el presidente, algunos sirven a presidentes de ambos partidos. Se espera que todos sean imparciales.

En el momento de los despidos a finales de enero, el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, dijo que podría haber habido buenas razones para los despidos, pero que el Congreso necesitaba saberlo.

El papel del inspector general actual se remonta al Washington posterior al Watergate, cuando el Congreso instaló oficinas dentro de las agencias como control independiente contra la mala gestión y el abuso de poder.

Los demócratas y los grupos de vigilancia dijeron que los despidos generan alarmas de que Trump está facilitando el aprovechamiento del gobierno.

Trump, dijo en ese momento que los despidos eran “algo muy común”. La demanda de los inspectores generales dice que eso no es cierto.

Relacionados:
Donald TrumpDemandas

